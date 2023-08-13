Клопп о перестройке «Ливерпуля»: «Вовремя ли она? Сложно сказать, но это уже случилось. Я воодушевлен»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Коди Гакпо Алексис Мак Аллистер Доминик Собослаи Футбол

Юрген Клопп перед стартом сезона в АПЛ высказался о перестройке «Ливерпуля».

«Все начинается заново. У «Ливерпуля» перезагрузка, и это воодушевляет. Люди хотели перемен – все-таки мы уже давно вместе. Вовремя ли это произошло? Сложно сказать. Но это уже случилось, и это хорошо.

У нас новая группа лидеров. Если посмотреть на игроков, не входящих в нее, они тоже многое могут дать, они исключительны. Гакпо великолепен, Собослаи 23 года, а он уже капитан сборной Венгрии, Мак Аллистер – тоже выдающийся игрок.

Мы несем общую ответственность. Давайте примем ее на себя и посмотрим, к чему мы придем. Не нужно пытаться походить на кого-то, нужно просто быть лучшей версией себя», – сказал Клопп.

Также тренер «Ливерпуля» высказался о переговорах с потенциальными новичками на фоне непопадания команды в Лигу чемпионов.

«Я увидел многое от игроков, что заставило меня подумать: «Это бизнес». Они хотят проявлять себя. Мы с нетерпением ждем жеребьевку Лиги Европы, но хотим играть в Лиге чемпионов. Мы хотим конкурировать.

У нас есть цели. Основываясь на том, что я увидел в ходе предсезонки, у меня хорошие ощущения», – сказал тренер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 1-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем», которая начнется в 18:30 по московскому времени.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Дягель
все это хорошо но защитники где , надеюсь забивать салах и нуньес будут больше того что мы пропускать. а пропускать мы будем очень много с такой обороной
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ready FoR WaR
Осталось лавиа купить?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Горбачев о перестройке "СССР": "Вовремя ли она?
Сложно сказать, но это уже случилось. Я воодушевлён"
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джанлука Нальюка
Мы увидели в предсезонке, что у команды нет защиты и она пропускает пачками от команд второй бундеслиги
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vals1702
какая перестройка). Обновлять состав надо каждое ТО или продать клуб (это самое лучшее) . Прямо сейчас нужны 2ЦПЗ, ЦЗ, ПЗ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
Ответ Ready FoR WaR
Осталось лавиа купить?
не помешало бы, учитывая что опорники вне АПЛ потребуется время а тут .. 19 лет ну и что на два года младше Кайса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арман Мартиросян
Ответ Master Slova
А почему про свой фейл с Кайседо ничего не сказал?
А что он должен был сказать? Что игрок вел себя непрофессионально и отказался от уже назначенного медосмотра?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emir Bekbolotov
Ответ Ман Сити
Какая перестройка пока физрук у руля? Да и игроков очень сомнительных купили.
Буду ставить тебе плюсы на каждый комментарий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий