Клопп о перестройке «Ливерпуля»: «Вовремя ли она? Сложно сказать, но это уже случилось. Я воодушевлен»

Юрген Клопп перед стартом сезона в АПЛ высказался о перестройке «Ливерпуля».

«Все начинается заново. У «Ливерпуля» перезагрузка, и это воодушевляет. Люди хотели перемен – все-таки мы уже давно вместе. Вовремя ли это произошло? Сложно сказать. Но это уже случилось, и это хорошо.

У нас новая группа лидеров. Если посмотреть на игроков, не входящих в нее, они тоже многое могут дать, они исключительны. Гакпо великолепен, 23 года, а он уже капитан сборной Венгрии, Мак Аллистер – тоже выдающийся игрок.

Мы несем общую ответственность. Давайте примем ее на себя и посмотрим, к чему мы придем. Не нужно пытаться походить на кого-то, нужно просто быть лучшей версией себя», – сказал .

Также тренер « » высказался о переговорах с потенциальными новичками на фоне непопадания команды в Лигу чемпионов.

«Я увидел многое от игроков, что заставило меня подумать: «Это бизнес». Они хотят проявлять себя. Мы с нетерпением ждем жеребьевку Лиги Европы, но хотим играть в Лиге чемпионов. Мы хотим конкурировать.

У нас есть цели. Основываясь на том, что я увидел в ходе предсезонки, у меня хорошие ощущения», – сказал тренер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 1-го тура между «Челси» и «Ливерпулем», которая начнется в 18:30 по московскому времени.

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