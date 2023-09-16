Энрике о 2:3 с «Ниццей»: «Я доволен игрой «ПСЖ» и не беспокоюсь. Соперник заслужил победу»

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Франческо Фарьоли Футбол

Луис Энрике не видит проблем в первом поражении «ПСЖ» – от «Ниццы» (2:3).

«Ницца» – сильная команда, которая знает, как держать мяч. Нам нужно было контролировать мяч. «Ницца» победила заслуженно.

Такие непростые матчи надо выигрывать. Нам было очень тяжело, соперник еще не проигрывал в этом сезоне и показывает хороший футбол под руководством Франческо Фарьоли. Это сильная команда, и следует ее поздравить.

Я доволен выступлением своей команды. Нам нужно прибавлять, но я не беспокоюсь», – заявил главный тренер «ПСЖ» в эфире Amazon Prime.

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3 комментария

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Ебздрогыч
Энрике о 2:3 с «Ниццей»: «Я доволен игрой «ПСЖ» и не беспокоюсь. Вы бы видели мои отступные по контракту в случае увольнения! Я вообще спокоен!»
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
ну да, главное что владение было 69 на 31 в пользу ПСЖ, это ведь главное. А то, что по ударам 12(3) и 14(8) уже в пользу Ниццы, - это так, мелочи жизни.
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Фёдор Костяшкин
Для меня главная загадка, зачем было сливать верратти. Если бы ещё черепашка ушла, то они бы на вылет стояли, с таким-то топ-тренером
+1
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