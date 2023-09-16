Энрике о 2:3 с «Ниццей»: «Я доволен игрой «ПСЖ» и не беспокоюсь. Соперник заслужил победу»

Луис Энрике не видит проблем в первом поражении «ПСЖ» – от «Ниццы» (2:3).

«Ницца» – сильная команда, которая знает, как держать мяч. Нам нужно было контролировать мяч. «Ницца» победила заслуженно.

Такие непростые матчи надо выигрывать. Нам было очень тяжело, соперник еще не проигрывал в этом сезоне и показывает хороший футбол под руководством Франческо Фарьоли. Это сильная команда, и следует ее поздравить.

Я доволен выступлением своей команды. Нам нужно прибавлять, но я не беспокоюсь», – заявил главный тренер «ПСЖ» в эфире Amazon Prime.

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