Энрике о 2:3 с «Ниццей»: «Я доволен игрой «ПСЖ» и не беспокоюсь. Соперник заслужил победу»
Луис Энрике не видит проблем в первом поражении «ПСЖ» – от «Ниццы» (2:3).
«Ницца» – сильная команда, которая знает, как держать мяч. Нам нужно было контролировать мяч. «Ницца» победила заслуженно.
Такие непростые матчи надо выигрывать. Нам было очень тяжело, соперник еще не проигрывал в этом сезоне и показывает хороший футбол под руководством Франческо Фарьоли. Это сильная команда, и следует ее поздравить.
Я доволен выступлением своей команды. Нам нужно прибавлять, но я не беспокоюсь», – заявил главный тренер «ПСЖ» в эфире Amazon Prime.
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