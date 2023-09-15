«ПСЖ» начал чемпионат с 2 побед за 5 туров впервые с 2014 года. Команда Энрике потерпела первое поражение – от «Ниццы»

«ПСЖ» потерял очки в трех из пяти матчей в чемпионате Франции.

Сегодня команда потерпела первое поражение – от «Ниццы» (2:3) на своем поле. До этого она дважды сыграла вничью и дважды выиграла.

В последний раз парижане стартовали с 2 побед за 5 туров в 2014 году.

24 сентября в рамках Лиги 1 « » примет «Марсель».

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