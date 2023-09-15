«ПСЖ» начал чемпионат с 2 побед за 5 туров впервые с 2014 года. Команда Энрике потерпела первое поражение – от «Ниццы»
«ПСЖ» потерял очки в трех из пяти матчей в чемпионате Франции.
Сегодня команда Луиса Энрике потерпела первое поражение – от «Ниццы» (2:3) на своем поле. До этого она дважды сыграла вничью и дважды выиграла.
В последний раз парижане стартовали с 2 побед за 5 туров в 2014 году.
24 сентября в рамках Лиги 1 «ПСЖ» примет «Марсель».
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Каждый матч 100500 пасов делают, зато пешеходов нет и дела в гору прям пошли.
Приходит Месси - две победы подряд.
Уходит Месси - снова сольют чемп Манаке/Лансу и т.д.
Люди так и не поняли кто такой Лео Месси, увы.
Особенно на длинной дистанции в лигах он невероятно делает разницу. Неспроста тот же Криш пришел в Ла Лигу к Месси и взял всего лишь два чемпа за 9 лет.
а ведь он важные голы и передачи раздавал. За такое отношения к Лео сильно пожалеете