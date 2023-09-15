«ПСЖ» начал чемпионат с 2 побед за 5 туров впервые с 2014 года. Команда Энрике потерпела первое поражение – от «Ниццы»

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

«ПСЖ» потерял очки в трех из пяти матчей в чемпионате Франции.

Сегодня команда Луиса Энрике потерпела первое поражение – от «Ниццы» (2:3) на своем поле. До этого она дважды сыграла вничью и дважды выиграла.

В последний раз парижане стартовали с 2 побед за 5 туров в 2014 году.

24 сентября в рамках Лиги 1 «ПСЖ» примет «Марсель».

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47 комментариев

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Бритва Борисович
Месси, прекрати уже тянуть эту великолепную команду вниз, ленивый ты пешеход! Сколько можно терпеть человека со средней статистикой одно голевое действие каждые 92 минуты в ПСЖ?! Пусть едет в свою Америку торчать на дне в команде с последнего места!
+80
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+59
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SRvR
Как похорошел ПСЖ без Месси и Неймара
+46
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Влад Тюрин
Без пешеходов Неймара, Месси и Верратти ПСЖ прям расцвел.
Каждый матч 100500 пасов делают, зато пешеходов нет и дела в гору прям пошли.
+30
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Блуждающий странник
Ответ Бритва Борисович
Месси, прекрати уже тянуть эту великолепную команду вниз, ленивый ты пешеход! Сколько можно терпеть человека со средней статистикой одно голевое действие каждые 92 минуты в ПСЖ?! Пусть едет в свою Америку торчать на дне в команде с последнего места!
Помню такое писали после любого поражения Юве или МЮ, но как и в случае с Роналду игровой пользы меньше чем ожидалось. И такие комментарии на старте сезона это полный бред. У Месси в ПСЖ не получилось стать своим и не получилось дать нужный результат. В чемпионате неплохо, в ЛЧ в плей-офф плохо. От того, что ПСЖ буксует решение расстаться с Месси не станет неправильным. Наоборот верный шаг избавляться от индивидуальностей и пытаться стать командой. Два сезона зависимость была прямая от Месси и Неймара, а тут учатся играть совершенно по-другому. Ушли одновременно и Верратти и Неймар и Месси. Все три игрока незаменимых, спад ожидаем по результатам, но может через два месяца ПСЖ побежит
+21
-7
+14
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Экспертное мнение
ПСЖ без Месси - слив чемпионата Лиллю.
Приходит Месси - две победы подряд.
Уходит Месси - снова сольют чемп Манаке/Лансу и т.д.

Люди так и не поняли кто такой Лео Месси, увы.
Особенно на длинной дистанции в лигах он невероятно делает разницу. Неспроста тот же Криш пришел в Ла Лигу к Месси и взял всего лишь два чемпа за 9 лет.
+21
-8
+13
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Отец Абду
Опять Месси, Неймар, Верратти виноваты... Ультрас ПСЖ запланируют рейсы в Майами, СА и Катар:)
+12
-3
+9
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Игорь Климов
И эти ультрас ещё свистели в адрес Месси и Неймара, ну, теперь они найдут кому действительно нужно свистеть)
+7
-1
+6
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modesto
Ответ Имя Фамилия
Ждёмь реакцию быдло ультрасов, которые свинячили у домов Верратти и Неймара.
А вот и ультрас Аль-Хиляля подъехал.
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Экспертное мнение
Ответ Gutalin
Да не в Месси дело, с ним +- так же было бы. Тики-срака работает когда у тебя в полузащите Бускетс-Хави-Иньеста или игроки близкие по уровню, сможет ли Энрике поставить свои футбол и побеждать вопрос
С ним так же быть не может хотя бы потому что футбольные мозги Месси стоят больше чем у всех игроков ПСЖ и чемпионата Франции вместе взятыми. Плюс футбол Энрике Месси понимает лучше всех из этого ПСЖ. Да и в ЛЧ при Месси ПСЖ вылетал только в матчах уровня финала турнира.
+6
-1
+5
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Ебздрогыч
Если бы шейхи Мбаппе на лавке мариновали, то за выживание бы боролись, а так могут за Лигу конференций зацепиться
+5
-2
+3
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Дмитрий Крутенко
При Энрике ПСЖ заиграл прям в другой футбол. Две победы в 5 матчах - это его лучшая статистика со времен ЧЕ 2020. А впереди новые рекорды 3 из 7
+4
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Reims Start 2023
Как они все свалили на Месси,
а ведь он важные голы и передачи раздавал. За такое отношения к Лео сильно пожалеете
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ARIGAMI ARIGAMI
Неймар и Месси ушли, а проблемы те же
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AryanPamir
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Ответ Блуждающий странник
Помню такое писали после любого поражения Юве или МЮ, но как и в случае с Роналду игровой пользы меньше чем ожидалось. И такие комментарии на старте сезона это полный бред. У Месси в ПСЖ не получилось стать своим и не получилось дать нужный результат. В чемпионате неплохо, в ЛЧ в плей-офф плохо. От того, что ПСЖ буксует решение расстаться с Месси не станет неправильным. Наоборот верный шаг избавляться от индивидуальностей и пытаться стать командой. Два сезона зависимость была прямая от Месси и Неймара, а тут учатся играть совершенно по-другому. Ушли одновременно и Верратти и Неймар и Месси. Все три игрока незаменимых, спад ожидаем по результатам, но может через два месяца ПСЖ побежит
где он в плей-офф плохо играла? Может ПСЖ плохо играл, а не Месси? и от кого они вылетели? от порту? от победителя ЛЧ и Баварии, которая группу без потерь прошла.
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Григорий Савельев
Почему то болельщики ПСЖ накинулись на Нея и Месси, хотя у них всегда была проблема не в нападающих, в защите. Если посмотреть статистику, то из топ 6 лиг команд- чемпионов, ПСЖ больше всех пропустила, достаточно вспомнить матч, где они вели 2.0 к перерыву, потом за 10 минут пропустили 3, и только благодаря голу Месси на последней добавленной выиграли 4.3...
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Ман Сити
Ну и составчик. С одной стороны Мбаппе, с другой 17 летний покемон в центре поля)
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Evergreen
Надо Энрике дать поработать однозначно
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Денис Кёнигсберг
Надеюсь, Головин не упустит шанс
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Доброжелатель98
Пошли "рекорды" и отмазки, типа силы берегли. А чего беречь?. ЧМ в декабре нету, в чемпе 18 команд стало. В прошлом году в это время ПСЖ всех разрывали, готовясь к ЧМ. И график ЛЧ был сжат - играли каждую неделю.
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AnMe
Рано пока судить. Изначально ставили неправильно план для развития. В последние годы просто начали индивидуалов скупать, не ориентируясь на команду. Может сейчас образумились. В любом случае, будет видно спустя только время.
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Имя Фамилия
Ответ modesto
Из приведённого списка некрасиво можно сказать про Тиагу, остальные - это обычный рабочий процесс, в этом мире вообще никто никому не обещает навсегда, бывают кому-то поблажки, но вообще се ля ви, да. Сегодня с Верратти было прощание, что там некрасивого, что ты решил, что он должен всю карьеру лет так до 40 проиграть в Париже? Ему как раз поблажки были всегда, он был неприкасаемым много лет, но причины его ухода есть, он как бы в 30 (ну почти 31) лет едет в Катар, то есть в Европе он оказался не так и востребован, есть повод задуматься.
Слушай у тебя талант переобуваться не то, что от коммента к комменту, а буквально в соседних предложениях текста. Некрасиво отправить 35-летнего Тиаго Силву в другой топ-клуб спустя 8 лет в клубе, за то вышвырнуть 30-летнего Верратти в катарскую помойку спустя 11 лет в клубе это просто бизнес и пусть спасибо скажет. Ди Мария красавчик, что обосрал тренера и партнёров в первом же интервью после РОСКОШНЫХ проводов, за то «отсутствие прощального поста в инстаграме перечёркивают все отношения с болельщиками и 6 лет Неймара в клубе» 🤡
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SergioRamos92
Главное владение мячом
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mgarnet13
Ответ Экспертное мнение
ПСЖ без Месси - слив чемпионата Лиллю. Приходит Месси - две победы подряд. Уходит Месси - снова сольют чемп Манаке/Лансу и т.д. Люди так и не поняли кто такой Лео Месси, увы. Особенно на длинной дистанции в лигах он невероятно делает разницу. Неспроста тот же Криш пришел в Ла Лигу к Месси и взял всего лишь два чемпа за 9 лет.
Когда-нибудь ты напишешь комментарий, где не будет упоминаться Роналду) Таких верных фанатов ещё поискать надо))
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Andrey Ashhabadskiy
без Месси они всего добьются кричали местные ультрас)))
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AryanPamir
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Саша Хасиатулин
Ну в первом матче с Реалом кто-то пенальти не забил. Не напомнишь кто именно?
и? это оценка игры?
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