Гафин о «Динамо» и 1:1 с «Пари НН»: «Потеря очков из-за замен Лички? Обрезался же не Марцел»

Дмитрий Гафин оценил ничью «Динамо» с «Пари НН» (1:1) в матче Мир РПЛ.

«Потеря очков из-за замен Лички? Понимаете, обрезался же не . Всегда после матчей, если выигрываем — победа общая, не выигрываем — тренерская проблема. Нет, я считаю, любая неудача — совокупность всех действий начиная от руководства и заканчивая тренерами и футболистами. Надо больше работать.

Чего Личка хотел добиться заменами? За тренера отвечать не хочу, это некорректно», — сказал член совета директоров « ».

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