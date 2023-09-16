Личка о «Динамо» после 1:1 с «Пари НН»: «Хватит показывать фигурное катание, артистизм, технику. Мы не «Барса», способная играть красиво и забивать по 4–5 мячей»

Марцел Личка высказался после ничьей «Динамо» с «Пари НН» (1:1) в Мир РПЛ.

«Сегодня мы должны были терпеть, открыв счет, и искать шансы в контратаках. Однако мы сами пропустили контратаку. Однажды Шунин нас выручил, потом не смог.

Сказал команде в перерыве: будьте голодны до голов. Хватит показывать фигурное катание, артистизм, технику и так далее. Надо забивать!

Отдельные игроки выглядели хорошо, показывали стандарт игры. Но голода до ударов и голов у нас не было. Мы не «Барселона», способная играть красиво и забивать по 4–5 мячей. Мы забили всего один», — сказал главный тренер « ».

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