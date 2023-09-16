Личка о «Динамо» после 1:1 с «Пари НН»: «Хватит показывать фигурное катание, артистизм, технику. Мы не «Барса», способная играть красиво и забивать по 4–5 мячей»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Пари НН Марцел Личка Футбол

Марцел Личка высказался после ничьей «Динамо» с «Пари НН» (1:1) в Мир РПЛ.

«Сегодня мы должны были терпеть, открыв счет, и искать шансы в контратаках. Однако мы сами пропустили контратаку. Однажды Шунин нас выручил, потом не смог.

Сказал команде в перерыве: будьте голодны до голов. Хватит показывать фигурное катание, артистизм, технику и так далее. Надо забивать!

Отдельные игроки выглядели хорошо, показывали стандарт игры. Но голода до ударов и голов у нас не было. Мы не «Барселона», способная играть красиво и забивать по 4–5 мячей. Мы забили всего один», — сказал главный тренер «Динамо».

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7 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Тарасова перекрестилась.
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Ruus Nafievuus
много индивидуалов, нет ещё командной игры. Динамо должно было проиграть.
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Кино Музыка
Были техника и артистизм?
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hfgryje
Плохой матч от динамо
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