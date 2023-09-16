Осипенко восстановился от травмы. Защитник «Ростова» пропустил полтора месяца

Защитник «Ростова» Максим Осипенко вернулся в строй.

29-летний игрок восстановился от мышечной травмы, полученной в матче 2-го тура Мир с «Зенитом» (1:1).

пропустил полтора месяца и теперь сможет сыграть в 8-м туре против «Балтики».

По данным «РБ Спорт», футболист полетел с командой в Калининград. Также с дончанами на выезд отправился 18-летний новичок защитник Илья Кирш.

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