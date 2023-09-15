Неймар сделал ассист в 1-м матче за «Аль-Хилаль» после трансфера из «ПСЖ» за 90 млн евро – на Малкома

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Майкл Ричард Аль-Рияд Футбол

Неймар впервые сыграл за «Аль-Хилаль» после трансфера из «ПСЖ» и сделал ассист.

Форвард появился на поле на 64-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (5:0, второй тайм). Он заменил Майкла Ричарда.

Это первая игра Неймара на клубном уровне в нынешнем сезоне. До этого на его счету были только два матча за Бразилию.

На 83-й минуте Неймар ассистировал бывшему игроку «Зенита» Малкому.

«ПСЖ» продал нападающего примерно за 120 млн евро с учетом бонусов, фиксированная часть – 90 млн. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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savik-A.M.
Ответ rigobersong
Салах при всем к нему уважении игрок более низкого уровня чем Неймар, как по игре, так и по медийности:) Вроде как 90 отдали, Неймар до сих пор топ исполнитель, в Бразилии пашет за себя и за других, вообще один из лучших трансферов Саудовской Аравии, они получили звезду хоть и не в прайме, но в возрасте когда он не собирается на пенсию:)) С ним клуб в разы прибавит в атаке:)
ригобер не тупи , Салах араб , он для них свой и его уважают в арабском мире в разы больше чем Неймара
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rigobersong
Ответ Человек1991
Неймару уже скоро 32года , он полгода лечился после травмы , 100 лимонов за него это пока что сделка века ) но зимой или летом, сделкой века может стать переход 32 летнего Салаха за 150-200лимонов))
Салах при всем к нему уважении игрок более низкого уровня чем Неймар, как по игре, так и по медийности:) Вроде как 90 отдали, Неймар до сих пор топ исполнитель, в Бразилии пашет за себя и за других, вообще один из лучших трансферов Саудовской Аравии, они получили звезду хоть и не в прайме, но в возрасте когда он не собирается на пенсию:)) С ним клуб в разы прибавит в атаке:)
+21
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savik-A.M.
Ответ Mikko Mikkonen
Салах - египтянин. Где Египет - посмотрите на карте.
И при этом он араб , не тупи
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bubareska
Видно, что без сопротивления бежит…
+6
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Cyle Rayner
Ответ Человек1991
Неймару уже скоро 32года , он полгода лечился после травмы , 100 лимонов за него это пока что сделка века ) но зимой или летом, сделкой века может стать переход 32 летнего Салаха за 150-200лимонов))
Неймар один лучших игроков мира
+6
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Waiway
Ответ bubareska
Видно, что без сопротивления бежит…
Да, такое впечатление, что играют ветераны на выставочном матче) жесть)
+8
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Человек1991
Неймару уже скоро 32года , он полгода лечился после травмы , 100 лимонов за него это пока что сделка века ) но зимой или летом, сделкой века может стать переход 32 летнего Салаха за 150-200лимонов))
+8
-5
+3
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Krizex
Ответ Mikko Mikkonen
Салах - египтянин. Где Египет - посмотрите на карте.
Арабский мир включает в себя всю северную Африку и 98% населения Египта - арабы
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Neclerque
Посмотреть на движения защитников - такого позорища даже в ЛФЛ поискать придется 😂
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onegin2007
Вратарь, конечно, молодец... За три секунды до гола было ясно, что ударит в дальний угол. Да и удар то толком не получился.
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Блуждающий странник
Неймару видно вообще пофиг. Без огонька бегает, пенальти какому-то арабу отдал)
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Enchanter WIZZARD
Ответ rigobersong
Салах при всем к нему уважении игрок более низкого уровня чем Неймар, как по игре, так и по медийности:) Вроде как 90 отдали, Неймар до сих пор топ исполнитель, в Бразилии пашет за себя и за других, вообще один из лучших трансферов Саудовской Аравии, они получили звезду хоть и не в прайме, но в возрасте когда он не собирается на пенсию:)) С ним клуб в разы прибавит в атаке:)
Опять фанаты Месси следят за Саудовской Аравией)))
+2
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savik-A.M.
Ответ Не знаю что такое Требл
Сразу видно, что не знаешь менталитет арабов. Арабы, как и русские, больше уважают иностранцев, чем своих.
редкая Чушь
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bubareska
Ответ Waiway
Да, такое впечатление, что играют ветераны на выставочном матче) жесть)
Ага😅
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