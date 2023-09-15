Неймар впервые сыграл за «Аль-Хилаль» после трансфера из «ПСЖ» и сделал ассист.

Форвард появился на поле на 64-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (5:0, второй тайм). Он заменил .

Это первая игра Неймара на клубном уровне в нынешнем сезоне. До этого на его счету были только два матча за Бразилию.

На 83-й минуте Неймар ассистировал бывшему игроку «Зенита» Малкому.

«ПСЖ» продал нападающего примерно за 120 млн евро с учетом бонусов, фиксированная часть – 90 млн. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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