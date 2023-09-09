Побившему рекорд Пеле Неймару вручили футболку сборной Бразилии с 79-м номером и памятный диплом
Неймару вручили памятные подарки в связи с его новым рекордом.
Напомним, вчера Неймар стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79-й гол. Он побил рекорд Пеле.
После матча между сборными Бразилии и Боливии состоялась церемония чествования нового рекордсмена бразильской команды. Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес вручил Неймару памятный диплом и футболку национальной команды с 79-м номером.
Фото: Gettyimages.ru/Pedro Vilela
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У Неймара и не было таких партнёров, как у Пеле, которые могли бы и без него взять ЧМ, как в 1962...
50 мячей - норм.
У нас лучший Керж,вроде с 30 +....
Но вот: Эдин Джеко -65 мячей. Александр Митрович - 52 мяча. Алексис Санчес -51 мяч...
Неймар 3 + 3 в ПО ЧМ, 6 результативных действий 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 😎>>> Кринж 0+0🇵🇹🥴
Вот и все. Кринж может хоть 1000 с пенальти и в пустые забить, но какая разница, если на главном турнире в истории футбола он полный ноль!:))