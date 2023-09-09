Побившему рекорд Пеле Неймару вручили футболку сборной Бразилии с 79-м номером и памятный диплом

Неймару вручили памятные подарки в связи с его новым рекордом.

Напомним, вчера Неймар стал лучшим бомбардиром в истории сборной , забив 79-й гол. Он побил рекорд .

После матча между сборными Бразилии и Боливии состоялась церемония чествования нового рекордсмена бразильской команды. Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес вручил памятный диплом и футболку национальной команды с 79-м номером.

Фото: Gettyimages.ru/Pedro Vilela

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