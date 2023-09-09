Побившему рекорд Пеле Неймару вручили футболку сборной Бразилии с 79-м номером и памятный диплом

Теги Сборная Бразилии по футболу Пеле Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Эднальдо Родригес Футбол

Неймару вручили памятные подарки в связи с его новым рекордом.

Напомним, вчера Неймар стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79-й гол. Он побил рекорд Пеле

После матча между сборными Бразилии и Боливии состоялась церемония чествования нового рекордсмена бразильской команды. Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес вручил Неймару памятный диплом и футболку национальной команды с 79-м номером. 

Фото: Gettyimages.ru/Pedro Vilela

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10 комментариев

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Tristan...
Конечно, это невероятно круто стать лучшим бомбардиром сборной Бразилии. Сборной, в которой играло столько кудесников мяча и оставивших свой след в футболе личностей. Но Неймар мог и должен был достичь большего...
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Tristan...
Ответ Artem Piatkov
✔️ 46/79 голов набито в товарищеских матчах 👉 И только 33 в матчах, представляющих турнирное значение У Пеле те же 33, но из них 12 на ЧМ (3 победы) и 8 на Копа Америка Ещё раз, статистика на ЧМ: 12+8 у Пеле >>> 8+4 у Неймара Вот и всё, Ней может хоть 200 забить, но какая разница, если побед на больших турнирах нет?
У южноамериканцев нет отборочных матчей к Кубку Америки, как, например, у европейцев. Отсюда и столько голов в товарняках...
У Неймара и не было таких партнёров, как у Пеле, которые могли бы и без него взять ЧМ, как в 1962...
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rigobersong
Видно что Неймар не в форме, да и возраст берет свое, уже нет сумасшедшей резкости, но даже при всем при этом он на голову выше всех футболистов на поле:)
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Злобный Конь
Как у них такие бомбардиры рождаются?!
50 мячей - норм.
У нас лучший Керж,вроде с 30 +....
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Злобный Конь
Ладно там Месси,Роналду,Неймар...
Но вот: Эдин Джеко -65 мячей. Александр Митрович - 52 мяча. Алексис Санчес -51 мяч...
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fussballer
Ответ Злобный Конь
Как у них такие бомбардиры рождаются?! 50 мячей - норм. У нас лучший Керж,вроде с 30 +....
Сунил Четри, Мохтар Дахари, Али Мабхут, Годфри Читалу - тоже легендарные бомбардиры)
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Peter Parker
Ответ Tristan...
У южноамериканцев нет отборочных матчей к Кубку Америки, как, например, у европейцев. Отсюда и столько голов в товарняках... У Неймара и не было таких партнёров, как у Пеле, которые могли бы и без него взять ЧМ, как в 1962...
С ним и без него это совсем разные команды на чм. На домашнем мундиале самый яркий пример.
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rigobersong
Ответ Tristan...
У южноамериканцев нет отборочных матчей к Кубку Америки, как, например, у европейцев. Отсюда и столько голов в товарняках... У Неймара и не было таких партнёров, как у Пеле, которые могли бы и без него взять ЧМ, как в 1962...
Передай Пиаткову:)

Неймар 3 + 3 в ПО ЧМ, 6 результативных действий 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 😎>>> Кринж 0+0🇵🇹🥴

Вот и все. Кринж может хоть 1000 с пенальти и в пустые забить, но какая разница, если на главном турнире в истории футбола он полный ноль!:))
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