Неймар о 79 голах за Бразилию: «Не думал, что побью этот рекорд. Но это не значит, что я лучше Пеле или любого другого игрока сборной»

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Неймар высказался о том, что он стал рекордсменом по голам за сборную Бразилии.

На счету форварда «Аль-Хилаля» 79 мячей за «селесао», он обошел Пеле, у которого 77 голов.

«Я очень рад, у меня нет слов. Никогда не думал, что побью этот рекорд.

Хочу сказать, что это не означает, что я лучше него [Пеле] или любого другого игрока сборной. Я всегда хотел написать свою историю в сборной, и сегодня мне это удалось», – сказал Неймар.

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7 комментариев

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Пепси пеналдувич
Кто лучше Нея, на данный момент в Бразилии?
Никто
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-1
+9
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JENNINGS
Несомненно, великое достижение Неймара!
+3
-1
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Kahn01
Справедливости ради, надо указывать число матчей. Пеле это сделал всего за 92.
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atomio
По факту еще один потерянный талант который бросил играть слишком рано. Но за сборную всегда выкладывается. Опять же, вот по чисто футбольному скилу, Мбаппе с Роналду и рядом с ним не стоят.
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Рахил Тагиев
вот это скромность и уважение. те же Дзюба арабам забил и с тех пор думает, что он герой нации
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Я Гражданин Мира
Ответ Пепси пеналдувич
Кто лучше Нея, на данный момент в Бразилии? Никто
И худший его тоже никого
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Cyle Rayner
Ответ Пепси пеналдувич
Кто лучше Нея, на данный момент в Бразилии? Никто
Дзюбиньо и Мамаевиньо.
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