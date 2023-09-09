Неймар о 79 голах за Бразилию: «Не думал, что побью этот рекорд. Но это не значит, что я лучше Пеле или любого другого игрока сборной»

Неймар высказался о том, что он стал рекордсменом по голам за сборную Бразилии.

На счету форварда «Аль-Хилаля» 79 мячей за «селесао», он обошел , у которого 77 голов.

«Я очень рад, у меня нет слов. Никогда не думал, что побью этот рекорд.

Хочу сказать, что это не означает, что я лучше него [Пеле] или любого другого игрока сборной. Я всегда хотел написать свою историю в сборной, и сегодня мне это удалось», – сказал .

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