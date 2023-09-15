«Кутателадзе во Франции сказали: не будешь играть – либо отказывайся от гражданства. Горжусь им, что приехал». Юран об авторе гола в ворота «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Юран Д2 Франция Родез Политика Пари НН Хуан Мануэль Боселли Спорт-Экспресс Николоз Кутателадзе Футбол

Сергей Юран рассказал, что на Николоза Кутателадзе оказывали давление во Франции.

– Насколько быстро адаптировались Боселли и Кутателадзе под ваши требования?

– Не планировали их выпускать [в матче против «Динамо»]. Боселли вообще с нами 6 дней. Он около трех недель тренировался вне команды с личным тренером. Хотел его подводить поступательно, там со «Спартаком» 15-20 минут. Его физическое состояние на четверку, в принципе молодец.

Что касается Николоза, он около трех недель с нами тренируется, уже адаптировался к требованиям. Я помню его еще по «Спартаку-2», когда был в Хабаровске, запомнился. 22 года парню только, он амбициозный.

Он говорит, что во Франции ему четко сказали, что ты играть здесь не будешь – либо отказывайся от гражданства.

Желание у него запредельное. Молодец, я им горжусь, что приехал, – сказал главный тренер «Пари НН».

Кутателадзе пяткой забил в дебютном матче за «Пари НН» – «Динамо» на 88-й. Форвард вышел на 82-й

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29 комментариев

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Ramon Mercader
Сплошь и рядом такое во Франции, вон, хотя бы Кузяева и Головина взять.
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Семен Клейменов
Сам Юран при этом в 22 года стал первым в списке 33 лучших футболистов чемпионата СССР — 1991 и уехал в «Бенфику».
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Сергей48
Да красавчик👍
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tolstiy
от какого гражданства? он же франкогрузин....
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uchiyamada
Головин и Кузяев уже отказались от гражданства?
+8
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Gouliash
у чувака за всю взрослую карьеру только что был забит второй гол в жизни. конечно же он не будет играть за родез именно из-за паспорта (кстати, грузинского), а вовсе не потому, что он посредственность
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Юрген
Ответ Семен Клейменов
Сам Юран при этом в 22 года стал первым в списке 33 лучших футболистов чемпионата СССР — 1991 и уехал в «Бенфику».
И? В начале фактически 90-х все более-менее приличные футболисты уезжали из СССР, а чуть позже из государств, появившихся на осколках СССР. В Европе несравнимо больше платили плюс иные бытовые условия.
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Виктор Сергеевич
Ответ tolstiy
от какого гражданства? он же франкогрузин....
Российское получил ещё в Спартаке
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Артём Амирджанян
Ответ Ramon Mercader
Сплошь и рядом такое во Франции, вон, хотя бы Кузяева и Головина взять.
У нас ещё во второй французской лиге игрок есть, Молчан
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Беременный малыш
Ответ Ramon Mercader
Сплошь и рядом такое во Франции, вон, хотя бы Кузяева и Головина взять.
Насколько понимаю, речь идет конкретно о клубе Родез, в системе которого он находился.
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Скорый поезд
Ответ Gouliash
у чувака за всю взрослую карьеру только что был забит второй гол в жизни. конечно же он не будет играть за родез именно из-за паспорта (кстати, грузинского), а вовсе не потому, что он посредственность
У него есть и грузинский, и российский паспорт.
+2
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Spaten
Ещё Карапуз красавчик! Пару мог забить
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Клирик
Дык:
- Часть наших ценностей и европейского образа жизни заключается в том, что Европа – лучшее место в мире для женщин, и любой инцидент, любое поведение, которое угрожает женщинам, является глубоко антиевропейским))))
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Slavnov
Ответ Dr. Heisenberg
Сказки Барсика. Еще забыл упомянуть, что потребовали принести присягу на радужном флаге и спеть гимн Украины.
Последние 2 требования,одно и тоже,можно было написать одно,про второе стало бы и так понятно
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n9mn977m27
Комментарий удален пользователем
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Gouliash
Ответ Скорый поезд
У него есть и грузинский, и российский паспорт.
да, но первый - именно грузинский. и он ни разу не играл за наши молодёжки, только за грузинские
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naspartaks ru
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Ответ Артем Русанов
Уверен , что это не так? Олень
с юмором у тебя проблемы!
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Артем Русанов
Ответ Ramon Mercader
Сплошь и рядом такое во Франции, вон, хотя бы Кузяева и Головина взять.
Уверен , что это не так? Олень
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Igor Cholomitski
у Юрана главное достоинство футболиста в том, что от гражданства не отказался
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Slavnov
В двойке Спартака выделялся и физикой и техникой и забивал,потом пропал куда-то,здорово что играет до сих пор,может у юрана зажжет,все для этого есть,да и возраст,всего 22,думал к 25 уже,а то и больше
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Chernoy
А ещё там лягушек едят
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