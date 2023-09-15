«Кутателадзе во Франции сказали: не будешь играть – либо отказывайся от гражданства. Горжусь им, что приехал». Юран об авторе гола в ворота «Динамо»

Сергей Юран рассказал, что на Николоза Кутателадзе оказывали давление во Франции.

– Насколько быстро адаптировались и Кутателадзе под ваши требования?

– Не планировали их выпускать [в матче против «Динамо»]. Боселли вообще с нами 6 дней. Он около трех недель тренировался вне команды с личным тренером. Хотел его подводить поступательно, там со «Спартаком» 15-20 минут. Его физическое состояние на четверку, в принципе молодец.

Что касается , он около трех недель с нами тренируется, уже адаптировался к требованиям. Я помню его еще по «Спартаку-2», когда был в Хабаровске, запомнился. 22 года парню только, он амбициозный.

Он говорит, что во ему четко сказали, что ты играть здесь не будешь – либо отказывайся от гражданства.

Желание у него запредельное. Молодец, я им горжусь, что приехал, – сказал главный тренер «Пари НН».

Кутателадзе пяткой забил в дебютном матче за «Пари НН» – «Динамо» на 88-й. Форвард вышел на 82-й

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