Хави о номинации на приз тренеру года: «Вы меня так ругаете, а я на The Best! Похоже на анекдот»

Хави пошутил насчет включения его в список претендентов на приз тренеру года.

«Мне смешно. Вы меня так ругаете – и вдруг я на The Best! Это потрясающе. Похоже на анекдот.

Это заслуга команды, я не придаю большого значения подобному. Когда сам играл – тоже не придавал. Дело в том, что коллективный успех в приоритете. Главные герои тут – футболисты.

Я не придаю этому большого значения, но иногда мне становится смешно», – сказал главный тренер «Барселоны».

Гвардиола, Хави, Спаллетти, Индзаги и Постекоглу – претенденты на приз The Best лучшему тренеру года

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