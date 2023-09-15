Хави о номинации на приз тренеру года: «Вы меня так ругаете, а я на The Best! Похоже на анекдот»
Хави пошутил насчет включения его в список претендентов на приз тренеру года.
«Мне смешно. Вы меня так ругаете – и вдруг я на The Best! Это потрясающе. Похоже на анекдот.
Это заслуга команды, я не придаю большого значения подобному. Когда сам играл – тоже не придавал. Дело в том, что коллективный успех в приоритете. Главные герои тут – футболисты.
Я не придаю этому большого значения, но иногда мне становится смешно», – сказал главный тренер «Барселоны».
Гвардиола, Хави, Спаллетти, Индзаги и Постекоглу – претенденты на приз The Best лучшему тренеру года
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кстати, один из минусов кроме плохой позиционной атаки еще и то что у него по ходу матча одни и те же замены.. при удачном счете замены тянет до 80+ минуты и команда охраняет счет, а при ничейном или проигрыша выпускает всех напов.. все бы ничего, но и они в атаке делают все тоже что и делали до этого - фланг и навес. третий минус, состав выбирается не по форме игроков а по уровню его любви, то есть любимчики всегда в старте, и по ходу матче так же, уходят на скамейку не те кто проводит плохую игру а менее любимый игрок, в этом плане он просто бесит.
Дано: Тренер уровня ЛЕ привозит 10 очков Мадриду в чемпе , оформляя титул за 4 тура до конца, и выигрывает 4 из 5 последних личных встреч у Реала Анчелотти
Вопрос: кокого же уровня тренер Анчелотти?
не суди по себе всех этими категориями реал-барса, месси-роналду.
я лол лигу не видел лет 10, если не больше
и фк негрейра бы постыдиться что-то говорить про внутреннее первенство, как в Италии договорентусу
У Барсы просто стандарты - это требл с идеальной и яркой игрой.
Сам Пеп поэтому топом помню не считался миром, когда рулил в ней хех. Типа с Барселоной любой смогет бгг.
По факту тренер чемпиона Испании в год без турниров сборных - по умолчанию в пятерке всегда. Это вообще не обсуждается даже.