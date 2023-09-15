Хави о номинации на приз тренеру года: «Вы меня так ругаете, а я на The Best! Похоже на анекдот»

Теги Барселона Хави Ла Лига ФИФА The Best Футбол

Хави пошутил насчет включения его в список претендентов на приз тренеру года.

«Мне смешно. Вы меня так ругаете – и вдруг я на The Best! Это потрясающе. Похоже на анекдот.

Это заслуга команды, я не придаю большого значения подобному. Когда сам играл – тоже не придавал. Дело в том, что коллективный успех в приоритете. Главные герои тут – футболисты.

Я не придаю этому большого значения, но иногда мне становится смешно», – сказал главный тренер «Барселоны».

Гвардиола, Хави, Спаллетти, Индзаги и Постекоглу – претенденты на приз The Best лучшему тренеру года

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28 комментариев

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FrankieWild
это не анекдот а бред
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SaH4r.
Ответ Сикарио
Ого, пучеглазый по ходу реально считает себя тренером)))
ты хоть спишь иногда?
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SanEffect
Ответ Сикарио
Ого, пучеглазый по ходу реально считает себя тренером)))
Ого, сикарио походу реально считает себя адекватным человеком, а не ботом.
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FrankieWild
Ответ XavIniesta2008-2015
Что именно ?
то что Хави попал в список
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Жалгас Жолдасов
Ответ Ulukbek Kiyazov
Ну пока он в списке только из-за названия клуба и чемпионства. Больших достижений нет и ругают не просто так, потому что есть причины.
Ну фигня же Ла Лигу выиграть с подростками и Левандовски)
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TAGAY
Хави еще не дорос до топ уровня но потенциал есть. прессинг поставил хорошую, а вот в атаке одни навесы.. это надо исправить! как тренер он все еще новичок, есть куда расти, и надеюсь он сможет.
кстати, один из минусов кроме плохой позиционной атаки еще и то что у него по ходу матча одни и те же замены.. при удачном счете замены тянет до 80+ минуты и команда охраняет счет, а при ничейном или проигрыша выпускает всех напов.. все бы ничего, но и они в атаке делают все тоже что и делали до этого - фланг и навес. третий минус, состав выбирается не по форме игроков а по уровню его любви, то есть любимчики всегда в старте, и по ходу матче так же, уходят на скамейку не те кто проводит плохую игру а менее любимый игрок, в этом плане он просто бесит.
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Anton Kortenko
даже Хави понимает, что ФИФА - это юмористическое объединение.
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Леван Мкртчян
Ответ Scorpio
Так и есть Тренер уровня ЛЕ среди лучших это не анекдот, это цирк
Так и зафиксируем...
Дано: Тренер уровня ЛЕ привозит 10 очков Мадриду в чемпе , оформляя титул за 4 тура до конца, и выигрывает 4 из 5 последних личных встреч у Реала Анчелотти

Вопрос: кокого же уровня тренер Анчелотти?
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Leon Betov
Хави и мессионель попали на зе бест чисто по блату, будем честны
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Бацька
а кто его ругает?
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Rus Donskoy
помогите Direct free kick
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Cearvm
Ответ werowolf-gears
Это и есть анекдот
Как только посмели наградить за чемпионство в Испании с рекордными 20 пропущенными мячами после трех лет без главного трофея и кризиса)
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Scorpio
Ответ Леван Мкртчян
Так и зафиксируем... Дано: Тренер уровня ЛЕ привозит 10 очков Мадриду в чемпе , оформляя титул за 4 тура до конца, и выигрывает 4 из 5 последних личных встреч у Реала Анчелотти Вопрос: кокого же уровня тренер Анчелотти?
мне все равно, что там в этом болотце испанском
не суди по себе всех этими категориями реал-барса, месси-роналду.
я лол лигу не видел лет 10, если не больше

и фк негрейра бы постыдиться что-то говорить про внутреннее первенство, как в Италии договорентусу
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ALex10
Ответ Scorpio
мне все равно, что там в этом болотце испанском не суди по себе всех этими категориями реал-барса, месси-роналду. я лол лигу не видел лет 10, если не больше и фк негрейра бы постыдиться что-то говорить про внутреннее первенство, как в Италии договорентусу
10 лет не смотрел Ла Лигу, но зато тренеров лиги оценивает. какая умничка, просто загляденье.
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Scorpio
Ответ ALex10
10 лет не смотрел Ла Лигу, но зато тренеров лиги оценивает. какая умничка, просто загляденье.
а что тебя смущает? я ж написал тренер уровня ЛЕ, ибо смотрю ЛЧ и видел эту нищету
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Universal1000
Ответ Ulukbek Kiyazov
Ну пока он в списке только из-за названия клуба и чемпионства. Больших достижений нет и ругают не просто так, потому что есть причины.
Как раз исключительно из-за названия клуба и могут быть вопросы как тренер, взявший Лa Лигу с Рафиньей и Ферраном в атаке, оказался в топ-5.

У Барсы просто стандарты - это требл с идеальной и яркой игрой.

Сам Пеп поэтому топом помню не считался миром, когда рулил в ней хех. Типа с Барселоной любой смогет бгг.

По факту тренер чемпиона Испании в год без турниров сборных - по умолчанию в пятерке всегда. Это вообще не обсуждается даже.
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