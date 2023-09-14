Лапорта – Хави: «Для меня большая честь быть президентом команды, которую ты тренируешь. Не устану благодарить тебя за работу»
Жоан Лапорта обратился к Хави, высоко оценив его работу.
Президент и главный тренер «Барселоны» посетили премьеру документального сериала Una Nueva Era.
«В первом сезоне документального сериала мы увидели процесс создания команды, и теперь мы видим первые успехи в новой эре, благодаря хорошей работе Хави, всего тренерского штаба и игроков.
Я не устану благодарить тебя за твою работу. Твои знания, твоя способность адаптироваться к неблагоприятным ситуациям и опыт... Для меня большая честь быть президентом команды, которую ты тренируешь.
То, как ты работаешь со штабом, с командой... То, как ты интегрируешь игроков, которые, как они говорили, не собираются адаптироваться к нашему стилю... Спасибо тебе за работу, которая привела нас к исторической победе в чемпионате», – сказал Лапорта.
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Какая нафиг 1/2 Лч? Зачем завышать ожидания? Стоит ждать 1/8, а там как с жеребьевкой получится
просто не будет оправданий для него, если мы не выйдем в 1/4-1/2 Лч.
Все потребности Хави выполнены, теперь ждем от него отдачи
это нормальные ожидания учитывая то, что все игроки куплены, которые нужны были для Хави,
не смогли взять только Бернарду…
Зимой придет молодой Роналдо,
группа ЛЧ проходимая на изи, за это время он должен подготовить для игр в Плей Офф,
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выходить с первого места, так как команды со второго будут реально слабыми, возможно ПСЖ или МЮ достанется Барсе(из сложных команд) но мы сильнее их уж точно(по составу)
в 1/4 только Сити может реально нас разнести, поэтому 1/2 вполне ожидаемый от них результат.