Лапорта – Хави: «Для меня большая честь быть президентом команды, которую ты тренируешь. Не устану благодарить тебя за работу»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта обратился к Хави, высоко оценив его работу.

Президент и главный тренер «Барселоны» посетили премьеру документального сериала Una Nueva Era.

«В первом сезоне документального сериала мы увидели процесс создания команды, и теперь мы видим первые успехи в новой эре, благодаря хорошей работе Хави, всего тренерского штаба и игроков.

Я не устану благодарить тебя за твою работу. Твои знания, твоя способность адаптироваться к неблагоприятным ситуациям и опыт... Для меня большая честь быть президентом команды, которую ты тренируешь.

То, как ты работаешь со штабом, с командой... То, как ты интегрируешь игроков, которые, как они говорили, не собираются адаптироваться к нашему стилю... Спасибо тебе за работу, которая привела нас к исторической победе в чемпионате», – сказал Лапорта.

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10 комментариев

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Bazilic
Ответ Гамаль Хайдаров
вот реально будет проверен уровень Хави в этом сезоне, на каждой позиций +- топовый игрок, просто не будет оправданий для него, если мы не выйдем в 1/4-1/2 Лч. Все потребности Хави выполнены, теперь ждем от него отдачи
Какие +- топовые игроки есть на позиции опорника?
Какая нафиг 1/2 Лч? Зачем завышать ожидания? Стоит ждать 1/8, а там как с жеребьевкой получится
+10
-3
+7
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Владимир Самсонов
Ответ Pelerin
Как у вас уживается вера в чемпионство и согласие на 1/8 ЛЧ? Реал из года в год проходит дальше...
Чемпионство легко достижимо - потому что есть только один конкурент Реал. А в ЛЧ есть пару грандов против которых у Барсы фактически нет шансов (Бавария и Сити) и несколько команд с которыми шансы примерно равные.
+2
-1
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Гамаль Хайдаров
вот реально будет проверен уровень Хави в этом сезоне, на каждой позиций +- топовый игрок,
просто не будет оправданий для него, если мы не выйдем в 1/4-1/2 Лч.

Все потребности Хави выполнены, теперь ждем от него отдачи
+5
-5
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Бабло Муани
Дальше больше!
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Гаврила Ардалионович
...а потом они поцеловались.
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ljolik888
Ответ kaka10
Раньше при жеребьёвке ЛЧ самой желанной командой из 1 корзины был Зенит, а теперь Барса Хави
Милан и лига чемпионов это счастье . Вспомнил Райценегера который вырезал мяч . ВОН бастен - тьфу а не компания . и компания этоже . Не вспомнишь
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Val Smith
Ответ Pelerin
Как у вас уживается вера в чемпионство и согласие на 1/8 ЛЧ? Реал из года в год проходит дальше...
Как можно сравнивать кубковый турнир и сезон в Лиге. Абсолютно разный формат.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Bazilic
Какие +- топовые игроки есть на позиции опорника? Какая нафиг 1/2 Лч? Зачем завышать ожидания? Стоит ждать 1/8, а там как с жеребьевкой получится
Де Йонга можно там попробовать,
это нормальные ожидания учитывая то, что все игроки куплены, которые нужны были для Хави,
не смогли взять только Бернарду…

Зимой придет молодой Роналдо,
группа ЛЧ проходимая на изи, за это время он должен подготовить для игр в Плей Офф,

ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выходить с первого места, так как команды со второго будут реально слабыми, возможно ПСЖ или МЮ достанется Барсе(из сложных команд) но мы сильнее их уж точно(по составу)

в 1/4 только Сити может реально нас разнести, поэтому 1/2 вполне ожидаемый от них результат.
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