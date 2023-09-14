Лапорта – Хави: «Для меня большая честь быть президентом команды, которую ты тренируешь. Не устану благодарить тебя за работу»

Жоан Лапорта обратился к Хави, высоко оценив его работу.

Президент и главный тренер «Барселоны» посетили премьеру документального сериала Una Nueva Era.

«В первом сезоне документального сериала мы увидели процесс создания команды, и теперь мы видим первые успехи в новой эре, благодаря хорошей работе , всего тренерского штаба и игроков.

Я не устану благодарить тебя за твою работу. Твои знания, твоя способность адаптироваться к неблагоприятным ситуациям и опыт... Для меня большая честь быть президентом команды, которую ты тренируешь.

То, как ты работаешь со штабом, с командой... То, как ты интегрируешь игроков, которые, как они говорили, не собираются адаптироваться к нашему стилю... Спасибо тебе за работу, которая привела нас к исторической победе в чемпионате», – сказал .

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