Александр Мостовой: «Раньше ты должен был 5 голов «МЮ» или «Реалу» забить, чтобы попасть в сборную, а сейчас берем сидящих в запасе. Футболка обесценивается»

Александр Мостовой остался не в восторге от товарищеских матчей сборной России.

– Как бы вы оценили увиденные игры сборной?

– Без особого интереса, то, что в принципе я говорил и раньше. Мы себя засовываем в такое положение, что уже многие, с кем я разговаривал, не смотрят эти игры.

Я понимаю, с чем это связано. Во-первых, интерес падает от того, что мы нигде не участвуем, и это логично. И от соперника, с которым играем. Кому было прям интересно смотреть олимпийскую сборную Египта против сборной России? Конечно, половине неинтересно. Поэтому с более-менее было интересно посмотреть, но то, что мы увидели, было печально.

Другое дело, что сами виноваты: каждый раз делаем расширенный список и приглашаем тех людей, которые в клубах сидят в запасе, потом на замену выходят. Футболка сборной обесценивается.

Раньше, чтобы попасть в сборную, ты должен был пять голов «Манчестеру» или «Реалу» забить. А сейчас берут кого? Игрок сборной, ты думаешь, да елки, ну мы же не в Бразилии. Я вспоминаю, когда раньше бразильца какого-то покупали, говорили: «Он игрок сборной». Потом смотришь, а он там и близко не был. И у нас сейчас это обесценивается.

И все время отговорки. Работаем на будущее, молодежь, как будто раньше никто на будущее не работал и молодежи раньше не было. Результат-то нужен, его тоже надо показывать.

– Учитывая тот факт, что мы все равно играем только с азиатскими командами, может быть, действительно есть смысл переходить в Азиатскую конфедерацию?

– Какой смысл переходить, зачем? Если ты туда перейдешь, ты же потом не вернешься в Европу. Кто потом пустит? А уйти из Европы – ну как? Европа – это самое настоящее, что есть в футболе. Ясно, что и там тоже футбол, да и везде уже играть в футбол умеют хорошо. Непростой выбор.

– В нынешних условиях как-то можно мотивировать футболистов, чтобы мы иное зрелище на поле?

– Конечно можно мотивировать. Я говорю это из своего опыта, из опыта больших выступлений: можно мотивировать. Это странно, что нет мотивации. Я думаю, что это не мотивации нет, это, скорее всего, мастерства не хватает. Уровня, мастерства, класса.

Многие футболисты говорят: « ». Конечно, он будет выделяться, если он играет, но вы-то стремитесь к этому.

– Мотивация в финансовом плане могла бы помочь?

– Да нет, ну какие финансы? Финансы у нас, наоборот, запредельные. У нас уже футболист, который гол забивает, у него зарплата и так на уровне. Нет, другое. Нам со стороны легче говорить, но мы за это ничего не получаем. Поэтому есть люди, которые занимаются, вот они пускай отвечают на эти вопросы. Что там мешает? Плохому танцору всегда что-то мешает.

– Все-таки нужны эти матчи?

– Они по-любому нужны, сборная должна играть, конечно. Другое дело, что хочется уже увидеть игру и результат, чтобы до конца интерес не упал, – сказал бывший полузащитник сборной России.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS