Александр Мостовой: «Раньше ты должен был 5 голов «МЮ» или «Реалу» забить, чтобы попасть в сборную, а сейчас берем сидящих в запасе. Футболка обесценивается»

Теги УЕФА Сборная России по футболу РФС Александр Мостовой Сборная Катара по футболу Азиатская футбольная конфедерация олимпийская сборная Египта Александр Головин Футбол

Александр Мостовой остался не в восторге от товарищеских матчей сборной России.

– Как бы вы оценили увиденные игры сборной?

– Без особого интереса, то, что в принципе я говорил и раньше. Мы себя засовываем в такое положение, что уже многие, с кем я разговаривал, не смотрят эти игры.

Я понимаю, с чем это связано. Во-первых, интерес падает от того, что мы нигде не участвуем, и это логично. И от соперника, с которым играем. Кому было прям интересно смотреть олимпийскую сборную Египта против сборной России? Конечно, половине неинтересно. Поэтому с Катаром более-менее было интересно посмотреть, но то, что мы увидели, было печально.

Другое дело, что сами виноваты: каждый раз делаем расширенный список и приглашаем тех людей, которые в клубах сидят в запасе, потом на замену выходят. Футболка сборной обесценивается.

Раньше, чтобы попасть в сборную, ты должен был пять голов «Манчестеру» или «Реалу» забить. А сейчас берут кого? Игрок сборной, ты думаешь, да елки, ну мы же не в Бразилии. Я вспоминаю, когда раньше бразильца какого-то покупали, говорили: «Он игрок сборной». Потом смотришь, а он там и близко не был. И у нас сейчас это обесценивается.

И все время отговорки. Работаем на будущее, молодежь, как будто раньше никто на будущее не работал и молодежи раньше не было. Результат-то нужен, его тоже надо показывать.

– Учитывая тот факт, что мы все равно играем только с азиатскими командами, может быть, действительно есть смысл переходить в Азиатскую конфедерацию?

– Какой смысл переходить, зачем? Если ты туда перейдешь, ты же потом не вернешься в Европу. Кто потом пустит? А уйти из Европы – ну как? Европа – это самое настоящее, что есть в футболе. Ясно, что и там тоже футбол, да и везде уже играть в футбол умеют хорошо. Непростой выбор.

– В нынешних условиях как-то можно мотивировать футболистов, чтобы мы иное зрелище на поле?

– Конечно можно мотивировать. Я говорю это из своего опыта, из опыта больших выступлений: можно мотивировать. Это странно, что нет мотивации. Я думаю, что это не мотивации нет, это, скорее всего, мастерства не хватает. Уровня, мастерства, класса.

Многие футболисты говорят: «Головин выделяется». Конечно, он будет выделяться, если он играет, но вы-то стремитесь к этому.

– Мотивация в финансовом плане могла бы помочь?

– Да нет, ну какие финансы? Финансы у нас, наоборот, запредельные. У нас уже футболист, который гол забивает, у него зарплата и так на уровне. Нет, другое. Нам со стороны легче говорить, но мы за это ничего не получаем. Поэтому есть люди, которые занимаются, вот они пускай отвечают на эти вопросы. Что там мешает? Плохому танцору всегда что-то мешает.

– Все-таки нужны эти матчи?

– Они по-любому нужны, сборная должна играть, конечно. Другое дело, что хочется уже увидеть игру и результат, чтобы до конца интерес не упал, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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19 комментариев

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Artem Piatkov
И когда это мостовой забивал 5 МЮ или Реалу?))

Или он имеет ввиду за все 16 матчей? Ну тогда да, за 16 матчей забил 5 голов Барсе
За 3 матча с МЮ - 0 мячей и 2 поражения

Странно только, что условный Хоселу с 8 голами Реалу за 10 матчей и 3 Барселоне за 9 не считается Царём🤴

Рылом что-ли не вышел?

П. С.: Наш Андрей Шевченко из Украины:
✔️ забивал 3 Барселоне в 1 матче на Камп Ноу
✔️ выигрывал Лигу Чемпионов
✔️ получал Золотой Мяч

При этом Царём себя не кличет, всегда был скромен в интервью и уже даже успел потренировать сборную (вывел в 1/4)

"Царю" на заметку
+19
-6
+13
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Ебздрогыч
Я извиняюсь, а много у нас кто Реалу и МЮ по 5 мячей забивал?
+5
-1
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Зизуха
Ответ Ебздрогыч
Я извиняюсь, а много у нас кто Реалу и МЮ по 5 мячей забивал?
Я забивал в дворовом футболе ребятам в футболках МЮ и Реала
+4
0
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Ярик01
Стрелки сдвинули на час
Суета на глобусе
Раньше член стоял в постели
А теперь в автобусе
+6
-4
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Ярик01
Ответ Артем Андреев
За Юнайтед не знаю, но за время в Сельте Мостовой отгрузил 7 голов Реалу.
Значит где-то до 1998 года его в сборную России не вызывали, ждали
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Roman_ello
Какой же Саша балабол😂 Просто находка для СМИ
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gregorysim@mail.ru
А ещё в Африке есть одна мааленькая птичка... (это я про речи Мостового
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Aleksey Yashin
Мостовой настолько ценил игры за сборную, что в 1994 подписал Письмо четырнадцати, а в 2004 Ярцев выгнал его из команды за критику тренера
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Роберт Абрамян
Ответ Artem Piatkov
И когда это мостовой забивал 5 МЮ или Реалу?)) Или он имеет ввиду за все 16 матчей? Ну тогда да, за 16 матчей забил 5 голов Барсе За 3 матча с МЮ - 0 мячей и 2 поражения Странно только, что условный Хоселу с 8 голами Реалу за 10 матчей и 3 Барселоне за 9 не считается Царём🤴 Рылом что-ли не вышел? П. С.: Наш Андрей Шевченко из Украины: ✔️ забивал 3 Барселоне в 1 матче на Камп Ноу ✔️ выигрывал Лигу Чемпионов ✔️ получал Золотой Мяч При этом Царём себя не кличет, всегда был скромен в интервью и уже даже успел потренировать сборную (вывел в 1/4) "Царю" на заметку
Реалу он прекрасную банку положил,убрав пятерых соперников
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CHAKHKMAN
Такое ощущение, что Мостовой все время сидит в офисе спортс.ру.
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Надоело париться в бане
Раньше тебе нужно было играть против Франции или Англии, чтобы отобраться в финальную часть ведущих турниров, а теперь ты играешь товарняки с Катаром и резервом Египта без какой-либо спортивной составляющей и без каких-либо перспектив. Какие матчи, такой и состав
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werowolf-gears
Вспомнил расширенный список Газзаева с Микадзе и Пиюком
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Артем Ивашкин
Бесчастных сидел в глубоком запасе,а потом выходил в футболке сборной и всех наказывал (кроме японцев)
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Любезный Коссутий
Ответ Artem Piatkov
И когда это мостовой забивал 5 МЮ или Реалу?)) Или он имеет ввиду за все 16 матчей? Ну тогда да, за 16 матчей забил 5 голов Барсе За 3 матча с МЮ - 0 мячей и 2 поражения Странно только, что условный Хоселу с 8 голами Реалу за 10 матчей и 3 Барселоне за 9 не считается Царём🤴 Рылом что-ли не вышел? П. С.: Наш Андрей Шевченко из Украины: ✔️ забивал 3 Барселоне в 1 матче на Камп Ноу ✔️ выигрывал Лигу Чемпионов ✔️ получал Золотой Мяч При этом Царём себя не кличет, всегда был скромен в интервью и уже даже успел потренировать сборную (вывел в 1/4) "Царю" на заметку
за что тогда Саню в сборную брали? 🤷‍♂️
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Оригинальный Ник
Ответ Artem Piatkov
И когда это мостовой забивал 5 МЮ или Реалу?)) Или он имеет ввиду за все 16 матчей? Ну тогда да, за 16 матчей забил 5 голов Барсе За 3 матча с МЮ - 0 мячей и 2 поражения Странно только, что условный Хоселу с 8 голами Реалу за 10 матчей и 3 Барселоне за 9 не считается Царём🤴 Рылом что-ли не вышел? П. С.: Наш Андрей Шевченко из Украины: ✔️ забивал 3 Барселоне в 1 матче на Камп Ноу ✔️ выигрывал Лигу Чемпионов ✔️ получал Золотой Мяч При этом Царём себя не кличет, всегда был скромен в интервью и уже даже успел потренировать сборную (вывел в 1/4) "Царю" на заметку
Всем пофиг на вашего Шевченко, зачем ты его здесь упоминаешь
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Угараю_с_вас
Ответ Зизуха
Я забивал в дворовом футболе ребятам в футболках МЮ и Реала
Я бывало там даже Месси и Роналду забивал, так себе они в воротах
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