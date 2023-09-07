«Я назвал Монтеллу ###### мудаком. Балотелли подставил меня, я спрашивал у него про приветствие на итальянском». Ричардс о времени в «Фиорентине»

Майка Ричардс вспомнил, как Марио Балотелли подшутил над ним.

«Я перешел в «Фиорентину» в последний день трансферного окна и, очевидно, не знал итальянского языка.

Как полный идиот я поговорил с Балотелли и спросил: «Что я должен говорить, когда приветствую кого-то?» Я подошел к тренеру [ ] и назвал его ###### мудаком.

Почему я просто не проверил? Можно ведь было просто погуглить. Но по какой-то причине я просто поверил . Он подставил меня. Хотя Монтелла рассмеялся», – сказал Ричардс в подкасте The Rest Is Footbal.

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