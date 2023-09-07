«Я назвал Монтеллу ###### мудаком. Балотелли подставил меня, я спрашивал у него про приветствие на итальянском». Ричардс о времени в «Фиорентине»

Теги Фиорентина Винченцо Монтелла серия А Италия Марио Балотелли ахахаха брань контент Футбол

Майка Ричардс вспомнил, как Марио Балотелли подшутил над ним.

«Я перешел в «Фиорентину» в последний день трансферного окна и, очевидно, не знал итальянского языка.

Как полный идиот я поговорил с Балотелли и спросил: «Что я должен говорить, когда приветствую кого-то?» Я подошел к тренеру [Винченцо Монтелле] и назвал его ###### мудаком. 

Почему я просто не проверил? Можно ведь было просто погуглить. Но по какой-то причине я просто поверил Балотелли. Он подставил меня. Хотя Монтелла рассмеялся», – сказал Ричардс в подкасте The Rest Is Footbal.

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14 комментариев

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Inside 88 LW
У супер Марио определенно есть чувство юмора)
+40
-3
+37
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Антон Фалафель
Ну Бало херни не посоветует.
+16
0
+16
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Поникший Руй
Ответ Rad0
Когда я учился в Европе, один мой товарищ француз хотел подкатить к русской на своём курсе и попросил меня научить его здороваться по русски. Но вместо "Privet" я научил его фразе "pososi huy"
Высокий уровень интеллекта, как и у Марио
+6
0
+6
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T622222
Очень простой ребус! Требуем усложнения задачи!
+5
0
+5
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окечуква
Да по Марио видно, что он тролль, приколист, но чувак-то не злобный совсем. Жаль, что с карьерой у него толком не сложилось.
+5
-1
+4
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rigobersong
Красава Супер Марио легендарный игрок:)

Перфомансы Марио на века:)

https://youtube.com/shorts/o5HWFSfYCSI?si=m04a8UOdVfQ6UUia

https://youtube.com/shorts/84d9OLgYUDQ?si=Yi03SyWlpjQU_Vvn

https://youtu.be/Ea6t_FCQ6Vc?si=kDphfXT0fcI4dyAb
+3
-2
+1
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Olajuvon
Саламыч бы не рассмеялся!
+1
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Sgt. Elias Grodin
Всё-таки спортсмены в целом потрясающе тупыe.
+1
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Aleksandr Alferov
Ответ rigobersong
Красава Супер Марио легендарный игрок:) Перфомансы Марио на века:) https://youtube.com/shorts/o5HWFSfYCSI?si=m04a8UOdVfQ6UUia https://youtube.com/shorts/84d9OLgYUDQ?si=Yi03SyWlpjQU_Vvn https://youtu.be/Ea6t_FCQ6Vc?si=kDphfXT0fcI4dyAb
Манишка где
+1
0
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Винстон Лайтс
почему из наших футболистов до сих пор не научил такому же приветствию иностранных игроков которые только приехали))))
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Нефанатик
Человек который у Балотелли спросил об этом, однозначно идиот 😁😁😁
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Нефанатик
Ответ Rad0
Когда я учился в Европе, один мой товарищ француз хотел подкатить к русской на своём курсе и попросил меня научить его здороваться по русски. Но вместо "Privet" я научил его фразе "pososi huy"
Областной центр - не Европа, а армянин не француз.
0
0
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