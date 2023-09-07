«Я назвал Монтеллу ###### мудаком. Балотелли подставил меня, я спрашивал у него про приветствие на итальянском». Ричардс о времени в «Фиорентине»
Майка Ричардс вспомнил, как Марио Балотелли подшутил над ним.
«Я перешел в «Фиорентину» в последний день трансферного окна и, очевидно, не знал итальянского языка.
Как полный идиот я поговорил с Балотелли и спросил: «Что я должен говорить, когда приветствую кого-то?» Я подошел к тренеру [Винченцо Монтелле] и назвал его ###### мудаком.
Почему я просто не проверил? Можно ведь было просто погуглить. Но по какой-то причине я просто поверил Балотелли. Он подставил меня. Хотя Монтелла рассмеялся», – сказал Ричардс в подкасте The Rest Is Footbal.
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Перфомансы Марио на века:)
https://youtube.com/shorts/o5HWFSfYCSI?si=m04a8UOdVfQ6UUia
https://youtube.com/shorts/84d9OLgYUDQ?si=Yi03SyWlpjQU_Vvn
https://youtu.be/Ea6t_FCQ6Vc?si=kDphfXT0fcI4dyAb