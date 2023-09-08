Балотелли о Саудовской Аравии: «Как можно говорить, что туда едут не ради денег? Предлагали бы меньше – не поехали бы»

Марио Балотелли считает, что футболисты едут в Саудовскую Аравию из-за денег.

Нападающий рассказал, что в 2019 году отказался от серьезного предложения из Китая.

– Я отклонил предложение из Китая, которое намного превышало цифры в Саудовской Аравии.

Я не жалею, что отклонил это предложение. Я предпочел продолжать играть в футбол и остался в «Марселе».

– Криштиану Роналду сказал, что чемпионат Саудовской Аравии мог бы стать такой же топ-лигой, как АПЛ и другие лиги.

– Он так считает. Но, следуя этой логике, Суперлига Китая тоже должна была войти в топ-5 чемпионатов.

Я не знаю, что буду делать в будущем. Но как можно говорить о том, что футболисты, переходящие в Саудовскую Аравию, едет туда не ради денег?

Если бы там предлагали меньше, игроки бы туда не поехали, – сказал , выступающий за швейцарский «Сьон», в интервью Controcalcio.

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