Балотелли о Саудовской Аравии: «Как можно говорить, что туда едут не ради денег? Предлагали бы меньше – не поехали бы»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Марио Балотелли деньги Футбол

Марио Балотелли считает, что футболисты едут в Саудовскую Аравию из-за денег.

Нападающий рассказал, что в 2019 году отказался от серьезного предложения из Китая.

– Я отклонил предложение из Китая, которое намного превышало цифры в Саудовской Аравии.

Я не жалею, что отклонил это предложение. Я предпочел продолжать играть в футбол и остался в «Марселе».

– Криштиану Роналду сказал, что чемпионат Саудовской Аравии мог бы стать такой же топ-лигой, как АПЛ и другие лиги.

– Он так считает. Но, следуя этой логике, Суперлига Китая тоже должна была войти в топ-5 чемпионатов.

Я не знаю, что буду делать в будущем. Но как можно говорить о том, что футболисты, переходящие в Саудовскую Аравию, едет туда не ради денег?

Если бы там предлагали меньше, игроки бы туда не поехали, – сказал Марио Балотелли, выступающий за швейцарский «Сьон», в интервью Controcalcio.

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31 комментарий

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Отец Абду
Ну некоторые игроки откровенно говорят, что они ради денег пришли ( Малком, Невеш, Карраско). Но и есть такие футболисты, которые твердят, что СА лучше чем Лига 1, лига Португалии:)
+48
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Дим Рахмангулов
По факту раскидал
+26
-3
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Azamat Abdukadyroff
Хорошо сказал)))
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Давид Agabekyan
Ответ Moe Joe
Марио очень изменился, сейчас он очень адекватный, сказано правильно!
Адекватный человек не скажет что чемпионат Турции сильнее Серии А
+10
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Фанат футбола 777
Ему всегда было плевать на футбол, многие тренеры говорили, что у него был потенциал стать лучшим, но он очень ленивый (он сам всё это говорил ранее), так что нет никаких оснований верить его словам про предложение из Китая
+8
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Moe Joe
Марио очень изменился, сейчас он очень адекватный, сказано правильно!
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Пользователь Имени
Факт, но не подпиши КриРо, заманивать звёзд и просто добротных игроков стоило бы больших затрат. "Переплатив" за первый большой трансфер саудиты заложили основу. Перейди туда изначально Бензема или Неймар трансферы давались бы сложней
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Мартинелли
Ответ Отец Абду
Ну некоторые игроки откровенно говорят, что они ради денег пришли ( Малком, Невеш, Карраско). Но и есть такие футболисты, которые твердят, что СА лучше чем Лига 1, лига Португалии:)
Опять же каждый такой хвалебный пост оплачивается футболисту отдельно)
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atomio
Не база а целый штаб.
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консультант_ральф
Ответ Отец Абду
Ну некоторые игроки откровенно говорят, что они ради денег пришли ( Малком, Невеш, Карраско). Но и есть такие футболисты, которые твердят, что СА лучше чем Лига 1, лига Португалии:)
Так у тех кто говорит «СА лучше лиги 1 или Португалии», подобный пиар прописан в контракте и оплачивается не хилыми такими бонусами
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Паровоз19
мнение адекватного человека
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rej1sta
Ответ Отец Абду
Ну некоторые игроки откровенно говорят, что они ради денег пришли ( Малком, Невеш, Карраско). Но и есть такие футболисты, которые твердят, что СА лучше чем Лига 1, лига Португалии:)
Кулибали еще говорил
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Alex_msk
В АПЛ тоже едут ради денег? Ведь если будут предлагать меньше чем в Италии и Испании, то не поедут. Да футболисты в принципе играют за деньги, а не по приколу
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Тюменский медвежонок
Ответ Отец Абду
Ну некоторые игроки откровенно говорят, что они ради денег пришли ( Малком, Невеш, Карраско). Но и есть такие футболисты, которые твердят, что СА лучше чем Лига 1, лига Португалии:)
вам что 10 лет? ну понятно же что у них в контрактах прописано подобное говорить, причем Роналду вообще изначально когда переехал в тряпочку молчал и ничего подобного не вкидывал и лишь вся эта чепуха летом началась, значит прописали бонусы за "это"
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RedDevil1909
Ответ Бацька
да он всегда вроде таким был. Правдопубом. За это и невзлюбили, что называл вещи своими именами
у него помимо этого много бонусов и этот далеко не худший
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Бацька
Ответ Moe Joe
Марио очень изменился, сейчас он очень адекватный, сказано правильно!
да он всегда вроде таким был. Правдопубом. За это и невзлюбили, что называл вещи своими именами
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Tun
Ответ Фанат футбола 777
Ему всегда было плевать на футбол, многие тренеры говорили, что у него был потенциал стать лучшим, но он очень ленивый (он сам всё это говорил ранее), так что нет никаких оснований верить его словам про предложение из Китая
Тем более по деньгам выгоднее арабского
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Berendey V
Смуглый паренёк хоть и не выпимшы, а рассуждает трезво!
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majestic1980
В принципе любой сбитый летчик сейчас будет говорить адекватные вещи про СА, был бы спрос на них, пели бы иначе
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Анатолий Magicbrain
А вот и база от поджигателя собственного жилища подоспела!) наконец-то)
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a2wai
Балотелли забыл добавить, что поехал бы туда сам, но ему денег не предложили.
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Cearvm
Даже Марио Балотелли в шоке)
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хавбек+
Марио Америку открыл, почти любой игрок не из 5-ки переходит в топ5 ради денег, взять мексиканцев с их нефтедолларами, пока им у себя неплохо платят, десять легов на всю Европу набирается
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Tun
За прекрасную идею развития пустыни и покатушках на верблюдах
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Гектор Печорин
Это база
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