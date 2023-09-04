Президент «Баварии» о трансферах: «В прошлом сезоне у нас было больше игроков, но у Забитцера, Мане и Эрнандес было мало минут. Мы усилили команду, думаю»

Герберт Хайнер доволен трансферной кампанией «Баварии» этим летом.

« не играл в нашем составе и последние шесть месяцев был в аренде, Садьо Мане тоже мало появлялся на поле, а часто получал травмы. Возможно, в прошлом сезоне у нас было больше игроков, но у них не было необходимых минут.

В начале лета у нас было два главных приоритета: нападающий и центральный защитник на замену Эрнандесу. Нам удалось подписать Ким Мин Чжэ – лучшего защитника Серии А.

После этого мы сосредоточились на [трансфере] – капитана сборной Англии и лучшего бомбардира – и подписали его.

Мы подписали контракт с Конрадом Лаймером, который может играть на позиции опорника и правого защитника. Мы подписали , который может играть на позиции левого защитника и полузащитника. Что касается Йосипа Станишича, то мы верим в него, но ему нужно было игровое время, поэтому мы решили отправить его в аренду в «Байер».

В то же время мы пытались убедить Бенжамена Павара остаться, но он ясно дал понять, что хочет покинуть Бундеслигу. Тогда мы решили подписать опорника, потому что считаем, что Лаймер сможет закрыть пробел на позиции правого защитника. Мы сделали предложение по Пальинье, в короткие сроки достигли соглашения с ним и с «Фулхэмом». Но «Фулхэм» ясно дал понять, что отпустит его только в том случае, если найдет замену, чего, к сожалению, не произошло. Таким образом, трансфер завершить не получилось.

Тем не менее я по-прежнему верю, что мы усилили команду и сможем достичь наших целей», – сказал президент «Баварии».

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