Президент «Баварии» о трансферах: «В прошлом сезоне у нас было больше игроков, но у Забитцера, Мане и Эрнандес было мало минут. Мы усилили команду, думаю»

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Герберт Хайнер доволен трансферной кампанией «Баварии» этим летом.

«Марсель Забитцер не играл в нашем составе и последние шесть месяцев был в аренде, Садьо Мане тоже мало появлялся на поле, а Люка Эрнандес часто получал травмы. Возможно, в прошлом сезоне у нас было больше игроков, но у них не было необходимых минут.

В начале лета у нас было два главных приоритета: нападающий и центральный защитник на замену Эрнандесу. Нам удалось подписать Ким Мин Чжэ – лучшего защитника Серии А.

После этого мы сосредоточились на [трансфере] Харри Кейна – капитана сборной Англии и лучшего бомбардира АПЛ – и подписали его.

Мы подписали контракт с Конрадом Лаймером, который может играть на позиции опорника и правого защитника. Мы подписали Геррейру, который может играть на позиции левого защитника и полузащитника. Что касается Йосипа Станишича, то мы верим в него, но ему нужно было игровое время, поэтому мы решили отправить его в аренду в «Байер».

В то же время мы пытались убедить Бенжамена Павара остаться, но он ясно дал понять, что хочет покинуть Бундеслигу. Тогда мы решили подписать опорника, потому что считаем, что Лаймер сможет закрыть пробел на позиции правого защитника. Мы сделали предложение по Пальинье, в короткие сроки достигли соглашения с ним и с «Фулхэмом». Но «Фулхэм» ясно дал понять, что отпустит его только в том случае, если найдет замену, чего, к сожалению, не произошло. Таким образом, трансфер завершить не получилось.

Тем не менее я по-прежнему верю, что мы усилили команду и сможем достичь наших целей», – сказал президент «Баварии».

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22 комментария

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corazón blanco
Ну Кейн это действительно топ-усиление для любого клуба. Да и Геррейру бесплатно тоже отличная сделка.
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Artmann
Ответ Глиномес
Физручелло который довел ПСЖ до финала , и выиграл лч с Челси придя по ходу сезона
Я не против Тухеля, но Ди Маттео, например, и вовсе выиграл ЛЧ, "придя по ходу сезона". Кто нибудь сейчас помнит такого тренера?
Я к тому, что "бравировать успехами" не равно "быть компетентным" прямо сейчас.
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T S
А если травмируется кто-то?
Воздух бегать будет?
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distress of ignorance
Норм все расписал
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Bavarec-Art
Ответ corazón blanco
Ну Кейн это действительно топ-усиление для любого клуба. Да и Геррейру бесплатно тоже отличная сделка.
После Хасанчика вообще нет вопросов к ТО. Точечно и качественно. Вопрос цены можно обсуждать, но им там виднее)
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Sardor Abdujalilov
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Воздух уже витает на центральном защитнике у Баварии. Имя ему Упамекано.
Клуб без историй
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Artmann
Ответ Тухель
Усилили они команду. Не ну на спортсе бы этот Хайнер не затерялся, тут многие думают что 11 игроков на сезон топ клубу достаточно. На 4 позиции в обороне у Баварии 6 игроков не топовых 6 игроков, а просто 6 игроков из которых Дэвис и Геррейру дай Бог не будут травмироваться в одно время, а травмироваться они будут как и каждый сезон до этого, а значит будут играть без замен свои отрезки. Киммих, Горетцка, Лаймер и Мазрауи 4 игрока на 3 позиции. Шик блеск красота.
Думаете, что просадка по правому защитнику? Нет. Мазрауи, хоть мне и не нравится этот выбор. Киммих и Ляймер как варианты. Очень не хочу, чтобы эту позицию занял Ляймер. Он с его объёмом прессинга должен играть в центре. Реально, лучше на фланг Киммиха отправить.)
Говоря про 4 игрока на 3 позиции Вы лукавите, ведь в центре при желании могут сыграть и Мусиала, и Мюллер.
Или нельзя было Гравенберха продавать?
Или нужно было из Гравенберха за сезон Швайни сделать?
То, что количественно игроков мало, так не в АПЛ команда живёт. И миллиарды на трансферы не может потратить. В этом году потратились вот так.
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Антон Шаповалов
Ответ Artmann
Думаете, что просадка по правому защитнику? Нет. Мазрауи, хоть мне и не нравится этот выбор. Киммих и Ляймер как варианты. Очень не хочу, чтобы эту позицию занял Ляймер. Он с его объёмом прессинга должен играть в центре. Реально, лучше на фланг Киммиха отправить.) Говоря про 4 игрока на 3 позиции Вы лукавите, ведь в центре при желании могут сыграть и Мусиала, и Мюллер. Или нельзя было Гравенберха продавать? Или нужно было из Гравенберха за сезон Швайни сделать? То, что количественно игроков мало, так не в АПЛ команда живёт. И миллиарды на трансферы не может потратить. В этом году потратились вот так.
Зачем миллиарды? сейчас в команде 3 цз, наборка только под игру в 4 защитника, либо в тройку, но без возможности кем-то более или менее равноценно заменить центрального - у которого могла не пойти игра, получил травму или удалился. Двух опорников может поменять только Лаймер, Мазрауи - профильный Буна Сарр и не совсем профильные игроки. К чему это я? А к тому, что у состава нет вариативности и крепкой скамейки.
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Artmann
Ответ Антон Шаповалов
Зачем миллиарды? сейчас в команде 3 цз, наборка только под игру в 4 защитника, либо в тройку, но без возможности кем-то более или менее равноценно заменить центрального - у которого могла не пойти игра, получил травму или удалился. Двух опорников может поменять только Лаймер, Мазрауи - профильный Буна Сарр и не совсем профильные игроки. К чему это я? А к тому, что у состава нет вариативности и крепкой скамейки.
Так и бездонного мешка, как у Сити с ПСЖ или Реалом нет. В этом году потратились на Кейна. Видимо, ставка, что он сможет как Лёва играть все матчи и не ломаться. И иронично сломаться в сборной прямо перед плей-офф с ПСЖ.)
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Глиномес
Ответ Artmann
Я не против Тухеля, но Ди Маттео, например, и вовсе выиграл ЛЧ, "придя по ходу сезона". Кто нибудь сейчас помнит такого тренера? Я к тому, что "бравировать успехами" не равно "быть компетентным" прямо сейчас.
Ну ты сравнил
Ди Матео я даже не знаю как объяснить, а тухлый на протяжении всей карьеры давал хоть какой то результат, да и не плохой он тренер, характер конечно не сладкий, но тренер хороший
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Artmann
Ответ Глиномес
Ну ты сравнил Ди Матео я даже не знаю как объяснить, а тухлый на протяжении всей карьеры давал хоть какой то результат, да и не плохой он тренер, характер конечно не сладкий, но тренер хороший
Так я и не против Тухеля. Был бы он назначен при других обстоятельствах, я бы даже согласился, что Тухель - это хороший вариант.
Но он был назначен "через колено". Чем был просто погублен сезон.
И поэтому мне мало "довел ПСЖ до финала , и выиграл лч с Челси придя по ходу сезона". Мне под таким соусом могли бы и Ди Маттео втюхивать.
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Artmann
Ответ Глиномес
Ну то что его именно так назначили, это не проблема тухлого, это уже к боссам пивоварни вопросы, тухлый то тут при чем
Нет, это проблема Тухеля. Он согласился. И лично я буду его хейтить до тех пор, пока он не выйдет в 1/4 ЛЧ. До тех пор Тухель - говно.
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