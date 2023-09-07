«Бавария» хочет купить Пальинью зимой и может предложить «Фулхэму» 70 млн евро. Хавбек хочет только в Мюнхен
«Бавария» снова попытается купить Жоау Пальинью.
Напомним, мюнхенский клуб был близок к трансферу полузащитника «Фулхэма» в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась, поскольку англичане не успели найти замену.
«Бавария» попытается купить португальского игрока зимой. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.
«В случае с Жоау Пальиньей «Бавария» хочет снова атаковать зимой. «Фулхэм» не хотел продавать его летом, потому что не смог найти замену. Но Пальинья сказал боссам на обратном пути из Мюнхена в Лондон, что хочет перейти в Мюнхен зимой. И только в Мюнхен. Руководство хочет исполнить его желание.
После продажи Райана Гравенберха в «Ливерпуль» и Бенжамена Павара в миланский «Интер» у «Баварии» есть в наличии 70 миллионов евро для осуществления этой сделки», – написал Фальк в своей колонке.
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Да, конечно есть перспектива, что с набором опыта станет лучше и возможно даже существенно обгонит. Но конкретно в данный момент Пальинья лучше.
И если с Кейном я еще понимаю, Шупо-Мотинг не тянет на топового форварда. Но к чему четвертый игрок на позицию опорника после Киммиха, Лаймера и Горецки за супер-пупер дорого для Баварии я не понимаю.