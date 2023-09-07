«Бавария» хочет купить Пальинью зимой и может предложить «Фулхэму» 70 млн евро. Хавбек хочет только в Мюнхен

«Бавария» снова попытается купить Жоау Пальинью.

Напомним, мюнхенский клуб был близок к трансферу полузащитника « » в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась, поскольку англичане не успели найти замену.

« » попытается купить португальского игрока зимой. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.

«В случае с Жоау Пальиньей «Бавария» хочет снова атаковать зимой. «Фулхэм» не хотел продавать его летом, потому что не смог найти замену. Но Пальинья сказал боссам на обратном пути из Мюнхена в Лондон, что хочет перейти в Мюнхен зимой. И только в Мюнхен. Руководство хочет исполнить его желание.

После продажи Райана Гравенберха в «Ливерпуль» и Бенжамена Павара в миланский «Интер» у «Баварии» есть в наличии 70 миллионов евро для осуществления этой сделки», – написал Фальк в своей колонке.

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