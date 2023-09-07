«Бавария» хочет купить Пальинью зимой и может предложить «Фулхэму» 70 млн евро. Хавбек хочет только в Мюнхен

Теги Бавария Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья Футбол

«Бавария» снова попытается купить Жоау Пальинью.

Напомним, мюнхенский клуб был близок к трансферу полузащитника «Фулхэма» в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась, поскольку англичане не успели найти замену. 

«Бавария» попытается купить португальского игрока зимой. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк. 

«В случае с Жоау Пальиньей «Бавария» хочет снова атаковать зимой. «Фулхэм» не хотел продавать его летом, потому что не смог найти замену. Но Пальинья сказал боссам на обратном пути из Мюнхена в Лондон, что хочет перейти в Мюнхен зимой. И только в Мюнхен. Руководство хочет исполнить его желание.

После продажи Райана Гравенберха в «Ливерпуль» и Бенжамена Павара в миланский «Интер» у «Баварии» есть в наличии 70 миллионов евро для осуществления этой сделки», – написал Фальк в своей колонке. 

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38 комментариев

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FiliN
Ответ Django Liberated
откуда у баварцев деньги? кого грабанули?
Просто не брали кредиты и не покупали каждый год игроков за 100+
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Artuom Batishev
Ответ Усы Годзиллы
Интересно, а сколько тогда Бавария была готова дать за Чуамени?
Пальинья лучше Чуамени. Француз только в одном параметре существенно выигрывает - молодость. Ну и чуть чаще к атаке подключается.

Да, конечно есть перспектива, что с набором опыта станет лучше и возможно даже существенно обгонит. Но конкретно в данный момент Пальинья лучше.
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Diggitie
Ответ Sergey Kuznetsov
когда Бавария сменила тактику? Почему старых задорого берут?
не старых, а готовых. Португалец готовый игрок для топ-клуба. Собственно, как и Кейн.
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заратустра-будрайтис
У Баварии есть и 70 и 700 лямов, но это не значит, что они будут их тратить на Палинью. Они договорились на 65 лямов летом и трансфер не произошел только по причине того, что дачники не нашли замену. Зимой, то есть еще на пол года меньше до конца контракта, на пол года старше, да после острой конфронтации Палинья станет дешевле, а не дороже
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T S
Ответ Donald J. Trump
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А маню и с миллиардом будет мусор покупать
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Dan Kennedy
Ответ ПавелАвер
игрок реально сильный в своём амплуа? я просто ничего про него не слышал
Классный игрок, но многовато чёт, тем более при живых Горецке и Киммихе
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Tun
Ответ Donald J. Trump
Бавария бесплатно доила свою собственную лигу, пока уровень игроков в Германии не упал. Теперь Мюнхен вынужден выходить на международный рынок и будет в три дорога покупать игроков из других лиг.
Когда там уровень игроков упал, в нулевые?
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заратустра-будрайтис
Ответ ПавелАвер
игрок реально сильный в своём амплуа? я просто ничего про него не слышал
Игрок сильный в определенных качествах, а именно отборы и перехваты в лидерах топ-5, но в культуре паса и вообще на мяче далеко не топ
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Михо
Ответ Django Liberated
откуда у баварцев деньги? кого грабанули?
Во первых у Баварии собственных свободных средств около 500 млн евро, о чем неоднократно писали, это не секрет, во вторых читайте последний абзац) продали Павара и Гравенберха
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заратустра-будрайтис
Ответ Diggitie
ну вот из разных источников были новости, что Тухелю не нравится Киммих и Горецка. Поэтому, возможно, сразу в основу залетит. Да и Лаймер такое себе, для Бундеса еще ничего, но в ЛЧ сомнительно
Вы чуть сместили акценты и все перевернулось. Тухелю все игроки ростера полузащиты нравятся ( даже Горецка с которым были терки), но их мало по количеству и среди них нет олдскульных опорников, узкопрофильных ролевиков заточенных на отбор.
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ПавелАвер
Ответ Donald J. Trump
Бавария бесплатно доила свою собственную лигу, пока уровень игроков в Германии не упал. Теперь Мюнхен вынужден выходить на международный рынок и будет в три дорога покупать игроков из других лиг.
как это уровень игроков упал ? если каждый год игроки из бундеслиги переходят в другие топ клубы ,глупости не пиши. И тот же Дортмунд гораздо больше игроков купил либо перешли бесплатно из внутреннего чемпионата нежели Бавария. Ну конечно, Дортмунд это ведь другое
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заратустра-будрайтис
Ответ Donald J. Trump
Бавария бесплатно доила свою собственную лигу, пока уровень игроков в Германии не упал. Теперь Мюнхен вынужден выходить на международный рынок и будет в три дорога покупать игроков из других лиг.
Бавария в это межсезонье так втридорого покупала, что осталась в плюсе на 23 мульта))))
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charly001
И вернуть Нагельсманна
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Adil N.
Ответ Donald J. Trump
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Дортмунд чаще Баварии доит, а вот дела не лучше почему то
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Бавария 09
Ответ Django Liberated
откуда у баварцев деньги? кого грабанули?
А ты посмотри доходы Баварии лет за 10, тогда и вопросы отпадут
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Django Liberated
Ответ FiliN
Просто не брали кредиты и не покупали каждый год игроков за 100+
ясно, спасибо
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Sergey Kuznetsov
Ответ FiliN
До этого спортивным директором был Салихамиджич и судя по всему у тренера не было большого веса при выборе трансферов. Во всяком случае об этой причине говорили, когда Флик ушел
Помню и про терки Флика и Салихамиджича, много кто писал про чрезмерный трансферный контроль и влияние на раздевалку со стороны спортдиректора. Но вроде как ни Салихамиджич ни Кан не относились к лицам, которые выбирают/меняют философию клуба, его традиции.
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заратустра-будрайтис
Ответ BurBon
Еще год назад эти руководители учили других, как жить.
И могут себе позволить. Избавились от игроков скамейки/аренды/травматов , купили Кейна, купили лучшего защитника сериАла, взяли бесплатно лучшего ассистента Бундеслиги, взяли бесплатно крутейшего универсала в самом идеальном возрасте и в итоге в плюсе на 23 мульта. Учитесь, школьники.
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charly001
Ответ Akmal 11.90
Если честно при отбор мне больше нравится Эдсон Альварес .
Это было слишком честно
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Tomas Muller
Ответ Diggitie
ну вот из разных источников были новости, что Тухелю не нравится Киммих и Горецка. Поэтому, возможно, сразу в основу залетит. Да и Лаймер такое себе, для Бундеса еще ничего, но в ЛЧ сомнительно
дело в другом. тухелю нужен бульдог в центре а не два маэстро
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FiliN
Ответ Sergey Kuznetsov
Про Киммиха так же слышал, что они типа замедляет движение мяча по мнению Тухеля. По остальным хз. Просто мне не понятно как Тухель согласовывает такие трансферы. Пару лет назад мне было бы ложно представить такие покупки.
До этого спортивным директором был Салихамиджич и судя по всему у тренера не было большого веса при выборе трансферов. Во всяком случае об этой причине говорили, когда Флик ушел
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Sergey Kuznetsov
Ответ Diggitie
ну вот из разных источников были новости, что Тухелю не нравится Киммих и Горецка. Поэтому, возможно, сразу в основу залетит. Да и Лаймер такое себе, для Бундеса еще ничего, но в ЛЧ сомнительно
Про Киммиха так же слышал, что они типа замедляет движение мяча по мнению Тухеля. По остальным хз. Просто мне не понятно как Тухель согласовывает такие трансферы. Пару лет назад мне было бы ложно представить такие покупки.
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Tun
Ответ Diggitie
не старых, а готовых. Португалец готовый игрок для топ-клуба. Собственно, как и Кейн.
Кейн - да, Пальинья - пока вопрос, ведь мы не видели его в большом клубе
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Sergey Kuznetsov
Ответ Diggitie
не старых, а готовых. Португалец готовый игрок для топ-клуба. Собственно, как и Кейн.
Не старых, а опытных) конечно)
И если с Кейном я еще понимаю, Шупо-Мотинг не тянет на топового форварда. Но к чему четвертый игрок на позицию опорника после Киммиха, Лаймера и Горецки за супер-пупер дорого для Баварии я не понимаю.
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Vitto
Ответ Sergey Kuznetsov
когда Бавария сменила тактику? Почему старых задорого берут?
Такие цены сейчас, Тухель взял их в заложники...
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