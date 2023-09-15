Агент Сулейманова: «Доволен, что спортивный блок «Локо» убедил неразговорчивого гендиректора. Здравый смысл возобладал»
Агент Тимура Сулейманова рассказал, что его переход в «Локомотив» мог сорваться.
Железнодорожники арендовали форварда у «Пари НН» с опцией выкупа.
«Я доволен, что спортивный блок «Локомотива» смог убедить неразговорчивого генерального директора клуба [Леонченко]: это спортивный директор [Ульянов] и его помощник. Здравый смысл возобладал.
Время покажет, что мы не ошиблись. У меня нет никаких сомнений, что Тимур поможет клубу. Сулейманов – то звено, которое может легко и безболезненно вливаться в цепочку любой команды. Он будет играть так, как будто был в команде и никуда не уходил, начнет приносить пользу уже в следующем матче.
Другие варианты? Сейчас про это нет смысла говорить. У Тимура «Локо» был в приоритете, огромное желание вернуться в клуб, который дал ему путевку в жизнь в футболе. На первом месте – желание футболиста», — сказал Вадим Шпинев.
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Наверняка, с Сулеймановым долгосрочный контракт пару лет назад не стали заключать и отпустили в Нижний тоже из-за него.
Галактионов его будет периодически использовать тогда, когда надо зае#ать оборону соперника.
10 голов в прошлом сезоне - на контратаке, когда на него играла вся полузащита.