Агент Сулейманова: «Доволен, что спортивный блок «Локо» убедил неразговорчивого гендиректора. Здравый смысл возобладал»

Агент Тимура Сулейманова рассказал, что его переход в «Локомотив» мог сорваться.

Железнодорожники арендовали форварда у « » с опцией выкупа.

«Я доволен, что спортивный блок « » смог убедить неразговорчивого генерального директора клуба [ ]: это спортивный директор [ ] и его помощник. Здравый смысл возобладал.

Время покажет, что мы не ошиблись. У меня нет никаких сомнений, что Тимур поможет клубу. Сулейманов – то звено, которое может легко и безболезненно вливаться в цепочку любой команды. Он будет играть так, как будто был в команде и никуда не уходил, начнет приносить пользу уже в следующем матче.

Другие варианты? Сейчас про это нет смысла говорить. У Тимура «Локо» был в приоритете, огромное желание вернуться в клуб, который дал ему путевку в жизнь в футболе. На первом месте – желание футболиста», — сказал .

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