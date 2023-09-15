Директор «Локо» Ульянов об аренде Сулейманова: «Один из ярких представителей нашей академии. Получит шанс побороться за место в основе»

Дмитрий Ульянов высказался о переходе Тимура Сулейманова в «Локомотив».

Железнодорожники арендовали форварда у «Пари НН» с опцией выкупа.

«Мы неоднократно говорили о нашем приоритете в работе — сделать упор на воспитание и поддержку своих кадров, подготовленных клубной академией «Локомотива».

— один из ярких представителей нашей академии. Он демонстрировал бомбардирские навыки за молодежный состав «Локо», «Казанку». В одном из сезонов был признан лучшим бомбардиром первенства. Имеет опыт игры в Юношеской лиге УЕФА.

Для получения футболистом игровой практики клуб согласовал аренду и последующий трансфер Сулейманова в « », где игрок проявил себя с лучшей стороны, забив 25 мячей.

Теперь он возвращается домой, где получит еще шанс побороться за место в основной команде. Все в его руках, клуб рассчитывает на него», – сказал спортивный директор « ива».

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