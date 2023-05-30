Гурцкая о Ранджеловиче: «Знаю, что «Урал» не хочет выкупать его, платить 1,5 миллиона. Слышал, он не очень доволен Гончаренко»
Агент Тимур Гурцкая сказал, что «Урал» не хочет выкупать Лазаря Ранджеловича.
У 25-летнего вингера 3 забитых мяча и 4 результативные передачи в этом сезоне Мир РПЛ.
По данным портала Transfermarkt, серб пришел в «Урал» из «Олимпиакоса» в рамках полноценного трансфера. Контракт рассчитан еще на один сезон.
«Я знаю, что «Урал» не хочет выкупать Ранджеловича. На меня выходили посредники Ранджеловича – такое чувство, что «Урал» не хочет платить 1,5 миллиона за него.
Я слышал от окружения игрока, что он не очень доволен, как сильно его загоняет в рамки Гончаренко», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».
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9 сентября 2022 года - Футбольный клуб «Урал» на своём официальном сайте объявил о подписании сербского атакующего полузащитника «Олимпиакоса» Лазара Ранджеловича.
какой, нафиг блин (мат), выкуп?