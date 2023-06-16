«Урал» не выкупит Ранджеловича у «Олимпиакоса»

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Полузащитник «Урала» Лазар Ранджелович вернется в «Олимпиакос».

Об этом сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

– Почему Лазар Ранджелович провел вторую часть сезона гораздо слабее первой?

– Если бы я знал... Такой вопрос корректнее задавать тренерскому штабу, а не мне. Лазар однозначно сверкнул до зимней паузы, принес нам пользу. Хороший парень.

Может быть, весной на него давила неопределенность с его будущим, с его контрактом. Возможно, где-то снизил к себе требования. Не знаю...

– Аренда рассчитана до 30 июня. Будете его выкупать у «Олимпиакоса»?

– Нет.

– Не готовы платить за серба 1,5 миллиона евро?

– Да можно было разговаривать с греческим клубом. Но мы даже не начинали переговоры, так как «Олимпиакос» твердо обозначил свое намерение вернуть футболиста, прислал нам бумагу. Видимо, греки хотят его перепродать.

Но, повторюсь, парень к нам пришел и осенью однозначно помог «Уралу» выбраться из ямы! – сказал Иванов. 

У 25-летнего вингера 3 забитых мяча и 4 результативные передачи в этом сезоне Мир РПЛ.

1 комментарий

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Goose
Осенью очень хорошо себя показал. Удачи ему в дальнейшей карьере
+4
0
+4
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