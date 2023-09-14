Моратти о поведении Лукаку летом: «Ромелу наихудшим образом отплатил «Интеру» и болельщикам»

Массимо Моратти прокомментировал поведение Ромелу Лукаку этим летом.

Бельгийский нападающий прошлый сезон провел в «Интере» на правах аренды из «Челси». Этим летом миланцы снова пытались подписать форварда, но трансфер сорвался из-за переговоров Ромелу с другими клубами, в частности, с «Ювентусом». В итоге Ромелу перешел в «Рому» на правах аренды.

«Эх, не говорите мне об этом. Будучи сторонним наблюдателем, я был разочарован.

Он отплатил клубу, одноклубникам, болельщикам самым худшим образом», – сказал бывший владелец «Интера» в интервью QS.

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