Моратти о поведении Лукаку летом: «Ромелу наихудшим образом отплатил «Интеру» и болельщикам»

Теги Интер Рома серия А Италия Массимо Моратти Ромелу Лукаку Футбол

Массимо Моратти прокомментировал поведение Ромелу Лукаку этим летом.

Бельгийский нападающий прошлый сезон провел в «Интере» на правах аренды из «Челси». Этим летом миланцы снова пытались подписать форварда, но трансфер сорвался из-за переговоров Ромелу с другими клубами, в частности, с «Ювентусом». В итоге Ромелу перешел в «Рому» на правах аренды.

«Эх, не говорите мне об этом. Будучи сторонним наблюдателем, я был разочарован.

Он отплатил клубу, одноклубникам, болельщикам самым худшим образом», – сказал бывший владелец «Интера» в интервью QS.

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5 комментариев

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Нефанатик
Непонятный тип этот лукаку
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Direct free kick
Коварный иудей иосиф марота списал Лукаку ещё зимой, не забывайте https://www.sports.ru/football/1114980220-lukaku-vernetsya-v-chelsi-letom-inter-ne-prodlit-arendu-on-uzhe-ne-tot.html
+5
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