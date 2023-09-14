«Рубин» подписал защитника сборной Сербии U21 Дрезгича. Контракт – на 4 года
«Рубин» подписал сербского защитника.
Клуб из Казани объявил о трансфере Уроша Дрезгича. Футболист подписал контракт на 4 года и будет играть под 26-м номером.
Ранее Дрезгич играл за сербский клуб «Чукарички». В составе этой команды он провел 67 матчей и забил 3 гола.
Также на счету Уроша 6 матчей за сборную Сербии U21. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
Фото: https://www.rubin-kazan.ru/
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