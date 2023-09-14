«Рубин» подписал защитника сборной Сербии U21 Дрезгича. Контракт – на 4 года

«Рубин» подписал сербского защитника.

Клуб из Казани объявил о трансфере Уроша Дрезгича. Футболист подписал контракт на 4 года и будет играть под 26-м номером.

Ранее Дрезгич играл за сербский клуб « ». В составе этой команды он провел 67 матчей и забил 3 гола.

Также на счету Уроша 6 матчей за сборную Сербии U21. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

Фото: https://www.rubin-kazan.ru/

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