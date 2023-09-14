«Рубин» подписал защитника сборной Сербии U21 Дрезгича. Контракт – на 4 года

Теги Рубин премьер-лига Россия сборная Сербии U-21 высшая лига Сербия трансферы Чукарички Урош Дрезгич Футбол

«Рубин» подписал сербского защитника.

Клуб из Казани объявил о трансфере Уроша Дрезгича. Футболист подписал контракт на 4 года и будет играть под 26-м номером. 

Ранее Дрезгич играл за сербский клуб «Чукарички». В составе этой команды он провел 67 матчей и забил 3 гола. 

Также на счету Уроша 6 матчей за сборную Сербии U21. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

Фото: https://www.rubin-kazan.ru/

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6 комментариев

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KING11
Абильдгор вылитый.
+4
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Константин Эсперов
Сорокин и Дрезгич будут новой парой
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Никита Самарин
Грамотное вложение денег в молодого игрока, интересно будет посмотреть как игрок сербской молодёжки будет выглядеть на уровне РПЛ.
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snowie
Де Лигт и Абильгорд в одном лице)
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Никита Самарин
Ответ Константин Эсперов
Сорокин и Дрезгич будут новой парой
Они в тройку играют 🧐
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Константин Эсперов
Ответ Никита Самарин
Они в тройку играют 🧐
А , тогда понятно .
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