Сорокин вернулся в «Рубин» из «Краснодара». «Быки» отпустили защитника бесплатно

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Краснодар Егор Сорокин Футбол

Егор Сорокин перешел в «Рубин» из «Краснодара».

Оба клуба объявили о трансфере 27-летнего игрока.

Переход прошел без выплаты компенсации со стороны «Рубина», об этом сообщает «Бизнес Online».

В августе руководство краснодарской команды отстранило защитника от тренировок с основным составом из-за разногласий по контракту.

Егор Сорокин провел семь матчей за «Краснодар» в прошлом сезоне. Он перешел в состав «быков» в 2019 году из «Рубина», за который он играл с 2014 по 2019 год, а также в сезоне-2019/20 на правах аренды.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Permyak6
Нормальное решение для всех
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростов-на-Дону
По братски.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Ответ Gayz
Для Рубина отличный переход, бесплатно и должен помочь выбраться из этой ямы, в Рубине был хорош.
Да у Рубина нет никакой ямы, это реальный уровень команды сейчас. И уж днарь последних лет Сорокин, чья сделка с Игнатьевым может охарактеризоваться не иначе как Lose-Lose, никак не поможет команде стать надежнее в обороне.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gayz
Для Рубина отличный переход, бесплатно и должен помочь выбраться из этой ямы, в Рубине был хорош.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fair_Play
Ответ Oleg Olegov
Благодаря вам понял, что и Мартынович, и Грицаенко, и Сорокин играли и за Рубин, и за Краснодар. И во всех случаях, почему то, в Рубин они шли как на понижение, в сравнении с Краснодаром.
Может потому что Краснодар уже 10 лет стабильно в топ 5, кроме лигочемпионского сезона, а Рубин последние годы болтается между середняками и аутсайдерами?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ксяоми Ноутов
Когда в Рубине только появился, казалось, что до основы сборной дорастет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MaaRek
Цз наиболее проблемная позиция в команде, даже такой Сорокин в разы качественнее отыграет, чем Гриценко и Мартынович. Они вообще не успевают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DenisO
Ну хоть на зарплате сэкономит Краснодар
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gayz
Ответ Очки Дани Алвеса
Да у Рубина нет никакой ямы, это реальный уровень команды сейчас. И уж днарь последних лет Сорокин, чья сделка с Игнатьевым может охарактеризоваться не иначе как Lose-Lose, никак не поможет команде стать надежнее в обороне.
В любом случае будет лучше Грицаенко или того же Мартыновича, поживём увидим. С таким составом и тренером такой уровень это и есть яма по другому дно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ MaaRek
Цз наиболее проблемная позиция в команде, даже такой Сорокин в разы качественнее отыграет, чем Гриценко и Мартынович. Они вообще не успевают
Благодаря вам понял, что и Мартынович, и Грицаенко, и Сорокин играли и за Рубин, и за Краснодар.
И во всех случаях, почему то, в Рубин они шли как на понижение, в сравнении с Краснодаром.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ Fair_Play
Может потому что Краснодар уже 10 лет стабильно в топ 5, кроме лигочемпионского сезона, а Рубин последние годы болтается между середняками и аутсайдерами?
По результатам да, по деньгам вряд ли, отсюда и удивление.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий