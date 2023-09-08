Сорокин вернулся в «Рубин» из «Краснодара». «Быки» отпустили защитника бесплатно
Егор Сорокин перешел в «Рубин» из «Краснодара».
Оба клуба объявили о трансфере 27-летнего игрока.
Переход прошел без выплаты компенсации со стороны «Рубина», об этом сообщает «Бизнес Online».
В августе руководство краснодарской команды отстранило защитника от тренировок с основным составом из-за разногласий по контракту.
Егор Сорокин провел семь матчей за «Краснодар» в прошлом сезоне. Он перешел в состав «быков» в 2019 году из «Рубина», за который он играл с 2014 по 2019 год, а также в сезоне-2019/20 на правах аренды.
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И во всех случаях, почему то, в Рубин они шли как на понижение, в сравнении с Краснодаром.