«Рубин» отдал Бакаева в аренду «Родине»

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«Рубин» отдал Солтмурада Бакаева в аренду «Родине».

24-летний полузащитник будет выступать за столичный клуб на правах аренды до конца сезона-2023/24.

Бакаев перешел в «Рубин» в январе 2020 года из «Спартака», подписав 5-летний контракт.

За казанскую команду он сыграл 92 матча, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

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8 комментариев

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Krylya
Эхх…а сколько было разговоров…
+4
0
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Алар
Бакаевы сдают позиции... Где окажется вскоре Зелимхан?
+3
0
+3
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Дядя ТУРА
родину либо любишь либо нет. нельзя в аренду к ней
+2
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Bartez1986
начинал то очень неплохо. и что в итоге...
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Назар Игорь
Не так давно Кадыров заявлял что мечтает иметь в составе Ахмада одних чеченов, вот и начал бы с братьев.
0
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Александр Смирнов
Ответ Алар
Бакаевы сдают позиции... Где окажется вскоре Зелимхан?
На Родине.... Не в Родине , а именно на Родине...
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Надоело париться в бане
Ответ Алар
Бакаевы сдают позиции... Где окажется вскоре Зелимхан?
Чую скоро может с братом воссоединиться
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