«Рубин» отдал Бакаева в аренду «Родине»
«Рубин» отдал Солтмурада Бакаева в аренду «Родине».
24-летний полузащитник будет выступать за столичный клуб на правах аренды до конца сезона-2023/24.
Бакаев перешел в «Рубин» в январе 2020 года из «Спартака», подписав 5-летний контракт.
За казанскую команду он сыграл 92 матча, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
8 комментариев