«Рубин» отдал Бакаева в аренду «Родине»

«Рубин» отдал Солтмурада Бакаева в аренду «Родине».

24-летний полузащитник будет выступать за столичный клуб на правах аренды до конца сезона-2023/24.

Бакаев перешел в «Рубин» в январе 2020 года из «Спартака», подписав 5-летний контракт.

За казанскую команду он сыграл 92 матча, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

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