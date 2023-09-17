Рубин – Зенит: прогноз на матч 17.09.2023, российская Премьер-Лига

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В воскресенье, 17 сентября, в Казани состоится поединок 8 тура российской Премьер-Лиги. Местный Рубин будет принимать действующего чемпиона РПЛ – Зенит. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Зенита (1,7).

Рубин

 

Казанцы вернулись в РПЛ по итогам сезона 2022/2023, но пока не лучшим образом чувствуют себя в элите российского футбола. После семи туров в активе команды Рашида Рахимова всего лишь 6 очков и место в зоне стыковых игр. На фоне не столь впечатляющих результатов поползли слухи о скорой отставке Рахимова. Впрочем, известный специалист не унывает и настраивает свою команду на серьезную борьбу в поединке с Зенитом.

«Мы перед каждым матчем волнуемся, иначе зачем это все. Футболист должен волноваться, но после свистка это должно проходить, должен появляться азарт и желание проявить свои лучшие качества.

Однозначно мы будем стараться проявить себя и дать бой Зениту. Мы не делаем таких ориентиров, что эти чемпионы, а эти – нет. С каждым соперником нужно играть», – заявил Рашид Рахимов.

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Зенит

 

Питерцы не лучшим образом выглядели на старте кампании, но оперативно поправили свое положение и постепенно подбираются к лидирующему в РПЛ Краснодару. Отставание от «быков» составляет три очка.

На неделе Зенит пополнился новым футболистом. В стан команды Сергея Семака перебрался форвард московского Локомотива Вильсон Изидор. Ожидается, что он дебютирует в составе «сине-бело-голубых» как раз в Казани. Наставник Зенита Семак отметил универсальность своего нового игрока группы атаки.

«Он может сыграть и справа, и слева, и в центре. В схеме с двумя нападающими иметь двух форвардов (Сергеев и Кассьерра, – прим. ред.) – очень мало.

Нам важно было найти или нападающего, или игрока способного заменить Малкома. Нельзя сказать, что Изидор – замена Малкому, но это точно усиление атакующего потенциала», – отмечает рулевой «сине-бело-голубых».

Рубин – Зенит: история личных встреч

 

Казанцы и питерцы много и со вкусом «рубились» в РПЛ. Суммарно соперники провели 40 очных поединков. Преимущество на стороне Зенита – 20 побед. Рубин выиграл 11 матчей, еще девять встреч завершились мировым исходом.

Последний раз команды сыграли в РПЛ 28 февраля 2022 года. Тогда сильнее оказались подопечные Сергея Семака, одолев соперника в очень веселом матче – 3:2.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Рубин – Зенит

 

Очевидным фаворитом встречи является действующий чемпион российской Премьер-Лиги. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на успех Зенита с коэффициентом 1,7. На победу Рубина дают 5,14. Ничья – 3,83.

Также аналитики БК склоняются к тому, что матч будет результативным. В этом нет ничего странного, потому как Рубин ни разу не сыграл на ноль в сезоне 2023/2024. BetBoom предлагает взять стандартный тотал больше 2,5 голов с кефом 1,86. Тотал меньше оценивается цифрой 1,98.

Перед паузой на международные игры Зенит уступил Балтике в Кубке России и едва спасся от поражения в принципиальном противостоянии с ЦСКА в РПЛ. Два матча без побед – уже серьезная «серия» для команды Сергея Семака. Питерцам пора исправляться и не отпускать в свободное плавание лидирующий Краснодар. Считаем, что Зенит сумеет взять свое в Казани. Не исключено, что при этом соперники обменяются голами. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на исход «обе забьют» с коэффициентом 1,85.

Где смотреть матч Рубин – Зенит

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Рубин – Зенит
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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