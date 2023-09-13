Где смотреть Рубин – Зенит, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 17 сентября
В воскресенье, 17 сентября, сыграют Рубин и Зенит в 8 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рубин – Зенит
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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