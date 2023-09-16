В матче 8 тура российской Премьер-Лиги московский «Спартак» сыграет с футбольным клубом «Сочи». Игра состоится в субботу, 16 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Отметим, поединок проведут в Москве, на стадионе «Открытие Банк Арена».

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Рекомендованная ставка – победа «Спартака» (1.63)

Смогут ли красно-белые одолеть южан? Чем ответя подопечные Дмитрия Хохлова? Продемонстрирует ли Александр Соболев свои бомбардирские навыки? Не закончится ли игра судейским скандалом? Ответы на эти вопросы мы узнаем, только посмотрев игру, а наш прогноз на матч между «Спартаком» и «Сочи» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Спартак»

Москвичи по ходу нынешнего сезона, судя по всему, меняют статус с одного из претендентов на победу в РПЛ, на регалии середняка Премьер-Лиги. Красно-белые идут на девятом месте в турнирной таблице, имеют в своем активе 10 очков и уже на солидные 7 баллов отстают от лидирующего «Краснодара».

Отметим, в активе команды Абаскаля три победы, 1 ничья и 3 поражения. Что же касается разницы забитых и пропущенных мячей, то у красно-белых тут полный паритет – 12 против 12.

Статистика и факты

Приводим некоторые статистические факты о «народной команде»:

«Спартак» не проигрывает в 7 из 8 последних матчей против «Сочи»;

в последних 5 играх «Спартак» пропускает в среднем 1.80 гола, и забивает, в среднем, 1.40 гола за матч;

«Спартак» забивает в 3 последних матчах против «Сочи»;

в последних 5 играх Спартак забил 7, и пропустил 9 голов.

Травмы и дисквалификации

Что касается кадровых потерь, то «Спартаку» в игре с «Сочи» не смогут помочь Олег Рябчук и Томас Тавареш. Молдаванин пропускает игру из-за перебора «горчичников», а португалец получил разрыв крестообразной связки, из-за травмы игрок выбыл на неопределенный срок.

На кого обратить внимание

Лучший бомбардир красно-белых – Тео Бонгонда. Игрок отличился четырьмя забитыми голами в девяти сыгранных матчах. Столько же, к слову, и у Александра Соболева, однако россиянину понадобилось семь матчей. Лучший ассистент команды – Квинси Промес. В его активе три результативные передачи в девяти сыгранных матчах.

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«Сочи»

Подопечные Дмитрия Хохлова пока не шибко радуют своих фанатов результатами и турнирным положением. «Сочи» идет на 12 месте в турнирной таблице и имеет в своем активе шесть очков. Команда одержала две победы и потерпела пять поражений. Южане забили восемь голов и пропустили одиннадцать мячей.

Статистика и факты

Приводим некоторые статистические факты о футбольном клубе «Сочи»:

«Сочи» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Спартака» в Премьер-лиге;

в последних 5 играх «Сочи» пропускает в среднем 1.40 гола, а забивает, в среднем, 1.00 за матч;

в последних 5 играх «Сочи» забивает 5 голов, и пропускает 7 мячей.

Травмы и дисквалификации

У сочинцев их-за перебора желтых карточке не сыграет Лука Джорджевич. Черногорец на протяжении шести игр не сможет играть за южан.

На кого обратить внимание

Лучшим бомбардиром «Сочи» является Мартин Крамарич – игрок отличился тремя голами в шести матчах. Лучший ассистент – Мигел Оливейра. В активе бразильца три ассиста в 10 матчах.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Спартак» – «Сочи»

История противостояния команд насчитывает 12 матчей, в которых шесть раз победу одерживали москвичи, а в четыре играх успех праздновали сочинцы. В предыдущих пяти играх были зафиксированы следующие результаты:

10.02.2023 «Сочи» – «Спартак» 0:2;

05.11.2022 «Сочи» – «Спартак» 1:1;

14.08.2022 «Спартак» – «Сочи» 3:0;

13.12.2021 «Сочи» – «Спартак» 3:0;

26.08.2021 «Спартак» – «Сочи» 1:2.

Несмотря на не самую стабильную игру московского «Спартака», букмекерская контора «Бетбум» верит в подопечных Гильермо Абаскаля. Так, на победу красно-белых дают коэффициент 1.63, ничья оценивается в 4.09, а победа южан в солидные 5.35.

Пожалуй согласимся с букмекером – «Спартак» при всей своей нестабильности выглядит стабильнее «Сочи» (извиняемся за каламбур). Красно-белым, чтобы не выпасть из чемпионской гонки, нужно набирать очки в играх с командами уровня «Сочи». К тому же, красно-белые сыграют на своем поле. Наш прогноз – победа «Спартака» (1.63).

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