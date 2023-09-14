В Мадриде обновят станцию метро «Сантьяго Бернабеу», ее дизайн будет вдохновлен стадионом «Реала». Правительство инвестирует 68 млн евро в проект

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу Футбол

В Мадриде обновят станцию метро «Сантьяго Бернабеу» рядом со стадионом «Реала».

Работы начнутся в начале следующего года и, как ожидается, будут завершены в первом квартале 2027-го. Дизайн станции будет вдохновлен стадионом «Реала». Правительство собирается инвестировать в проект 68 млн евро.

Площадь помещений увеличится втрое, что позволит более эффективно реагировать на приток туристов в дни матчей и мероприятий, проводимых на стадионе.

На станции будет установлено 12 новых лифтов и 24 эскалатора, а работа будет координироваться с другими работами по урбанизации прилегающей территории.

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