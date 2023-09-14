«Барселона» и «МЮ» стали самыми посещаемыми клубами Европы в сезоне-2022/23.

Арену каталонцев «Камп Ноу» посещали в среднем 83 498 болельщиков за матч, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на отчет УЕФА.

Топ-10 стадионов с самой высокой средней посещаемостью:

1. «Камп Ноу», «Барселона» – 83 498 зрителей

2. «Сигнал Идуна Парк», «Боруссия Дортмунд» – 81 228

3. «Альянц Арена», «Бавария» – 75 000

4. « », «Манчестер Юнайтед» – 73 671

5. «Сан-Сиро», «Интер» – 72 630

6. «Сан-Сиро», «Милан» – 71 828

7. « », « » – 62 739

8. Олимпийский стадион в Лондоне, «Вест Хэм» – 62 462

9. «Стадио Олимпико», «Рома» – 62 038

10. « », «Тоттенхэм» – 61 585.

Отметим, что матчи на «Сантьяго Бернабеу», домашнем стадионе «Реала», в среднем посещали 56 664 зрителя – это 13-й результат в прошлом сезоне.

По общей аудитории, учитывающей все турниры, первое место в рейтинге занял « », « » посетили 2,5 млн зрителей.

10 стадионов с самой большой суммарной аудиторией:

1. «Олд Траффорд», « » – 2,501 млн зрителей

2. «Камп Ноу», « » – 2,325 млн

3. «Сан-Сиро», «Интер» – 1,973 млн

4. «Сан-Сиро», « » – 1,858 млн

5. «Этихад Стэдиум», «Манчестер Сити» – 1,8 млн

6. «Стадио Олимпико», «Рома» – 1,784 млн

7. «Альянц Арена», «Бавария» – 1,773 млн

8. «Сигнал Идуна Парк», «Боруссия Дортмунд» – 1,694 млн

9. «Сантьяго Бернабеу», «Реал Мадрид» – 1,62 млн

10. Олимпийский стадион в Лондоне, «Вест Хэм» – 1,52 млн.

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