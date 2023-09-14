«Барса» – лидер в Европе по средней посещаемости в сезоне-2022/23, «МЮ» – по общей аудитории. «Бавария», «Интер», «Милан» – в топ-10 по обоим показателям

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«Барселона» и «МЮ» стали самыми посещаемыми клубами Европы в сезоне-2022/23.

Арену каталонцев «Камп Ноу» посещали в среднем 83 498 болельщиков за матч, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на отчет УЕФА.

Топ-10 стадионов с самой высокой средней посещаемостью:

1. «Камп Ноу», «Барселона» – 83 498 зрителей

2. «Сигнал Идуна Парк», «Боруссия Дортмунд» – 81 228

3. «Альянц Арена», «Бавария» – 75 000

4. «Олд Траффорд», «Манчестер Юнайтед» – 73 671

5. «Сан-Сиро», «Интер» – 72 630

6. «Сан-Сиро», «Милан» – 71 828

7. «Велодром», «Марсель» – 62 739

8. Олимпийский стадион в Лондоне, «Вест Хэм» – 62 462

9. «Стадио Олимпико», «Рома» – 62 038

10. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», «Тоттенхэм» – 61 585.

Отметим, что матчи Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу», домашнем стадионе «Реала», в среднем посещали 56 664 зрителя – это 13-й результат в прошлом сезоне.

По общей аудитории, учитывающей все турниры, первое место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед», «Олд Траффорд» посетили 2,5 млн зрителей.

10 стадионов с самой большой суммарной аудиторией:

1. «Олд Траффорд», «Манчестер Юнайтед» – 2,501 млн зрителей

2. «Камп Ноу», «Барселона» – 2,325 млн

3. «Сан-Сиро», «Интер» – 1,973 млн

4. «Сан-Сиро», «Милан» – 1,858 млн

5. «Этихад Стэдиум», «Манчестер Сити» – 1,8 млн

6. «Стадио Олимпико», «Рома» – 1,784 млн

7. «Альянц Арена», «Бавария» – 1,773 млн

8. «Сигнал Идуна Парк», «Боруссия Дортмунд» – 1,694 млн

9. «Сантьяго Бернабеу», «Реал Мадрид» – 1,62 млн

10. Олимпийский стадион в Лондоне, «Вест Хэм» – 1,52 млн.

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67 комментариев

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OldCityFan
Ответ Спартак сила
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Среди клубов с самой большой аудиторией
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rigobersong
Ответ А. Мостовой
А где "Реал", неужто даже фанатам приелись судейские победы
Пока что на тренировочной арене Барселоны идет реконструкция:))
+41
-29
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No Comment
Ленендарный Камп ноу всегда полон болельщиков
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Andrey Ashhabadskiy
Barcelona 👍
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Спартак сила
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Это первое что тебя удивило? А ты не заметил, что тут Реал Мадрида нет, допустим?
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Ответ Артём Сергеев
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слушай меня сюда внимательно. я был практически на всех стадионах Европы, на каждом стадионе всегда были туристы.
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Александр Опёнышев
Ответ Антимосковский
не разбираюсь в итальянском футболе, но разве интер на сан сиро играет, а не на Джузеппе Меацца?
это один и тот же стадион, который два миланских клуба делят и называют по-разному
+6
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OldCityFan
Ответ Антимосковский
не разбираюсь в итальянском футболе, но разве интер на сан сиро играет, а не на Джузеппе Меацца?
Это один тот же стадион
+7
-1
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Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Зенит - лидер по общей аудитории в Санкт-Петербурге и Гатчине
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Однажды в Космосе
Ответ Bigbadaboom
Почему так мало следишь за миром футбола? СБ несколько нет на реконструкции.
нет, ты правильно написал, я вот и спрашиваю почему так мало посещают реал болельщики мадрида, твой ответ понятен, Нет
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человек-муравей человек-физрук
на Барсу ходят в два раза больше чем на Реал потому что даже фанатикам Тебас Мадрида уже не интересны судейские победы
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Ответ Bananes
Спортс, красавцы, написали сколько человек посещало Бернабеу, но не указали, что идет реконструкция и из-за этого снижена максимальная вместимость стадиона.
до реконструкции Сантьяго бернабеу не был полным
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ramzan-ansar@mail.ru
Ответ OldCityFan
Среди клубов с самой большой аудиторией
У сити стадион вмешает только 55000 зрителей.
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Антимосковский
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Камп Ноу, самый большой по вместимости стадион среди клубов. А стадион Боруссии второй по вместимости в Европе. Собственно, Боруссия на втором месте.
самый большой стадион не гарантирует, что на него будут приходить люди
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ramzan-ansar@mail.ru
Сити уже второй раз за несколько лет будет увеличивать вместимость для посещения. С такими успехами им придеться это сделать не один раз.
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Green grass
Ответ А. Мостовой
А где "Реал", неужто даже фанатам приелись судейские победы
Стадион не был готов полностью
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Ответ человек-муравей человек-физрук
на Барсу ходят в два раза больше чем на Реал потому что даже фанатикам Тебас Мадрида уже не интересны судейские победы
ты прав
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alik055
У Интера и Милана практически на всех играх аншлаг. Новые стадионы должны не меньше 70 тысяч строить
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Numunu
С процентным соотношением вместимость/посещаемость будут совсем другие результаты
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А. Мостовой
А где "Реал", неужто даже фанатам приелись судейские победы
+32
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Sundance Neeskens
Ответ Bananes
Спортс, красавцы, написали сколько человек посещало Бернабеу, но не указали, что идет реконструкция и из-за этого снижена максимальная вместимость стадиона.
Так Бернабеу даже со сниженной вместимостью не всегда заполнен был.
+6
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Антимосковский
не разбираюсь в итальянском футболе, но разве интер на сан сиро играет, а не на Джузеппе Меацца?
+3
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Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
что делает болельщик Спартака?
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Bananes
Спортс, красавцы, написали сколько человек посещало Бернабеу, но не указали, что идет реконструкция и из-за этого снижена максимальная вместимость стадиона.
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beltravel71
Ответ А. Мостовой
А где "Реал", неужто даже фанатам приелись судейские победы
У них стадион вообще то на реконструкции
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