«Барса» – лидер в Европе по средней посещаемости в сезоне-2022/23, «МЮ» – по общей аудитории. «Бавария», «Интер», «Милан» – в топ-10 по обоим показателям
«Барселона» и «МЮ» стали самыми посещаемыми клубами Европы в сезоне-2022/23.
Арену каталонцев «Камп Ноу» посещали в среднем 83 498 болельщиков за матч, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на отчет УЕФА.
Топ-10 стадионов с самой высокой средней посещаемостью:
1. «Камп Ноу», «Барселона» – 83 498 зрителей
2. «Сигнал Идуна Парк», «Боруссия Дортмунд» – 81 228
3. «Альянц Арена», «Бавария» – 75 000
4. «Олд Траффорд», «Манчестер Юнайтед» – 73 671
5. «Сан-Сиро», «Интер» – 72 630
6. «Сан-Сиро», «Милан» – 71 828
7. «Велодром», «Марсель» – 62 739
8. Олимпийский стадион в Лондоне, «Вест Хэм» – 62 462
9. «Стадио Олимпико», «Рома» – 62 038
10. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», «Тоттенхэм» – 61 585.
Отметим, что матчи Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу», домашнем стадионе «Реала», в среднем посещали 56 664 зрителя – это 13-й результат в прошлом сезоне.
По общей аудитории, учитывающей все турниры, первое место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед», «Олд Траффорд» посетили 2,5 млн зрителей.
10 стадионов с самой большой суммарной аудиторией:
1. «Олд Траффорд», «Манчестер Юнайтед» – 2,501 млн зрителей
2. «Камп Ноу», «Барселона» – 2,325 млн
3. «Сан-Сиро», «Интер» – 1,973 млн
4. «Сан-Сиро», «Милан» – 1,858 млн
5. «Этихад Стэдиум», «Манчестер Сити» – 1,8 млн
6. «Стадио Олимпико», «Рома» – 1,784 млн
7. «Альянц Арена», «Бавария» – 1,773 млн
8. «Сигнал Идуна Парк», «Боруссия Дортмунд» – 1,694 млн
9. «Сантьяго Бернабеу», «Реал Мадрид» – 1,62 млн
10. Олимпийский стадион в Лондоне, «Вест Хэм» – 1,52 млн.
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