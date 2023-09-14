Черчесов об увольнении из «Ференцвароша»: «Случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к 0:3 от «КИ Клаксвик» не имелось»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Венгрия отставки Ференцварош КИ Клаксвик Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов высказался об увольнении из «Ференцвароша».

Венгерский клуб дома проиграл фарерскому «КИ Клаксвик» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 0:3, после чего Черчесов был уволен.

– С момента вашего ухода из «Ференцвароша» прошло почти два месяца. Понятно, что по горячим следам хватало негативных эмоций, а как вы сегодня оцениваете то, что произошло?

– Так же, как и два месяца назад: случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению не имелось, а дальнейшие результаты «Ференцвароша» показали, что команда на хорошем ходу: случись наоборот, Чабе было бы сложно выиграть столько встреч с такой результативностью.

Кстати, главным героем этой серии стал тот самый форвард Варга, на покупке которого наш штаб настаивал летом. Только при нас он не успел разогнаться, а тут его прорвало.

И еще добавлю, что «Айнтрахт» на днях объявил, что покупает Кристиана Листеша. Когда мы с помощниками пришли в «Ференцварош», этому 16-летнему парню и не снилась основная команда. А теперь это восходящая звезда венгерского футбола и без пяти минут игрок Бундеслиги, куда он переедет согласно договоренности между клубами летом 2024 года. Любопытно еще, что его отец тоже выступал в Германии, – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России.

Черчесов уволен! Сразу после 0:3 в ЛЧ от клуба с Фарерских островов 😱

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10 комментариев

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Очки Дани Алвеса
В целом, говорит, дела нормально, я и в качалку ходил, и три красных диплома у меня, и одеколон хороший, и рубашку красивую надел, но вот в самый нужный момент свидания случился такой нелепый казус: ### не встал! Бывает же!
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Очки Дани Алвеса
Ха-ха-ха, ну какой же павлин, его спросили про обсёр в еврокубках, а он свой тренерский штаб нахвалил, отметил безукоризненную трансферную политику, скаутский отдел. Вот клятое руководство, на купило Стасику нападающего, который выбил их!
Прям вижу, как Инзаги после финала ЛЧ говорит, что, мол, руководство ослы, не купили мне Холланда, де Брюйне, Родри, Лапорта, Эдерсона, Диаша…
А вот купили бы!
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Конечно же не было никаких предпосылок, форс-мажор. Видимо так задолбал игроков, что они просто его слили, не первый раз с ним так.
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Алексей Иванов
После ничьей в первой игре,после того как не забили в первой игре стоило ожидать и опасаться
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Simplicissimus
Cтас, иди тунцов своих разводи. Рыбакам влетел. И отмазки уровня "я накануне селедку не ел, огурцы не грыз, молоко не пил, но чет обосрался прямо на работе, хоть предпосылок и не было!"
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Alexey Dorsh
Скрипты сработали, как в Football Manager.
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Unnamed80
Упаси Бог Спартак, от этого напыщенного индюка
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avcgloronalduMU
его брали под ЛЧ, он им наобещал, что он типа топ тренер, а на деле слил лигу чемпионов два года подряд
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