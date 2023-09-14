Черчесов об увольнении из «Ференцвароша»: «Случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к 0:3 от «КИ Клаксвик» не имелось»

Станислав Черчесов высказался об увольнении из «Ференцвароша».

Венгерский клуб дома проиграл фарерскому «КИ Клаксвик» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 0:3, после чего Черчесов был уволен.

– С момента вашего ухода из « » прошло почти два месяца. Понятно, что по горячим следам хватало негативных эмоций, а как вы сегодня оцениваете то, что произошло?

– Так же, как и два месяца назад: случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению не имелось, а дальнейшие результаты «Ференцвароша» показали, что команда на хорошем ходу: случись наоборот, Чабе было бы сложно выиграть столько встреч с такой результативностью.

Кстати, главным героем этой серии стал тот самый форвард Варга, на покупке которого наш штаб настаивал летом. Только при нас он не успел разогнаться, а тут его прорвало.

И еще добавлю, что «Айнтрахт» на днях объявил, что покупает Кристиана Листеша. Когда мы с помощниками пришли в «Ференцварош», этому 16-летнему парню и не снилась основная команда. А теперь это восходящая звезда венгерского футбола и без пяти минут игрок Бундеслиги, куда он переедет согласно договоренности между клубами летом 2024 года. Любопытно еще, что его отец тоже выступал в Германии, – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России.

Черчесов уволен! Сразу после 0:3 в ЛЧ от клуба с Фарерских островов 😱

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