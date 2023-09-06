Станкович возглавил «Ференцварош» после увольнения Черчесова

Теги Станислав Черчесов Деян Станкович высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

Деян Станкович возглавил «Ференцварош».

Сербский специалист сменил на посту Мате Чабу, исполнявшего обязанности главного тренера «Ференцвароша» после увольнения Станислава Черчесова в июле. Станкович приступил к работе в венгерском клубе в понедельник.

С 2019 по 2022 год Станкович тренировал «Црвену Звезду», с которой выиграл Кубок Сербии и трижды становился чемпионом страны. Последним местом его работы была «Сампдория».

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6 комментариев

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ten Hag
Станок - Легенда, удачи ему
Гол Нойеру в ЛЧ на закате карьеры - вишенка!
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Владимир Пушкарев
На багаже Саламыча будет)
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TiNO
Не возглавил, а заменил:)
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Игорь Пичугин
Ответ ten Hag
Станок - Легенда, удачи ему Гол Нойеру в ЛЧ на закате карьеры - вишенка!
Такой же удачи как и в Сампдории?
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Артем Алмазов
Ответ Игорь Пичугин
Такой же удачи как и в Сампдории?
Нельзя списывать со счетов кризис в руководстве клубом и последующую продажу клуба.
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