Станкович возглавил «Ференцварош» после увольнения Черчесова

Деян Станкович возглавил «Ференцварош».

Сербский специалист сменил на посту Мате Чабу, исполнявшего обязанности главного тренера « » после увольнения в июле. приступил к работе в венгерском клубе в понедельник.

С 2019 по 2022 год Станкович тренировал «Црвену Звезду», с которой выиграл Кубок Сербии и трижды становился чемпионом страны. Последним местом его работы была «Сампдория».

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