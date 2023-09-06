Станкович возглавил «Ференцварош» после увольнения Черчесова
Деян Станкович возглавил «Ференцварош».
Сербский специалист сменил на посту Мате Чабу, исполнявшего обязанности главного тренера «Ференцвароша» после увольнения Станислава Черчесова в июле. Станкович приступил к работе в венгерском клубе в понедельник.
С 2019 по 2022 год Станкович тренировал «Црвену Звезду», с которой выиграл Кубок Сербии и трижды становился чемпионом страны. Последним местом его работы была «Сампдория».
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