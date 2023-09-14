Тухель недоволен де Лигтом – он медленно продвигает мяч, делает много поперечных передач и мало вертикальных. Боссы «Баварии» ценят защитника как бойца

Теги Бавария сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия Томас Тухель Дайо Упамекано Маттейс де Лигт Ким Мин Чжэ Футбол

Томасу Тухелю не нравится стиль игры Маттейса де Лигта.

В прошлом сезоне защитник сборной Нидерландов был стабильным игроком стартового состава мюнхенского клуба, однако в начале этого сезона он стал третьим выбором на позицию – его опережают Ким Мин Чжэ и Дайо Упамекано.

Главный тренер «Баварии» недоволен тем, что де Лигт медленно продвигает мяч, делает слишком много поперечных передач и мало вертикальных.

Де Лигт знает, над чем ему нужно работать, знает, что Тухель ожидает от него большего, и он готов к конкуренции за место в составе.

В тоже время в руководстве «Баварии» ценят де Лигта за его боевой дух.

Де Лигт провел лишь 1 из 4 матчей сезона в стартовом составе мюнхенцев. Его статистика – здесь.

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18 комментариев

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Алина Наманова
А сам Тухель собой доволен?
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Fona
При Нагельсманне - один из лучших в мире, при Тухеле на банке сидит, ровно как и Горетцка. Ужасно токсичный тренер, вообще ни к месту в Баварии, мало кому из болельщиков пришелся по душе
+16
-8
+8
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Cyle Rayner
Ответ Fona
При Нагельсманне - один из лучших в мире, при Тухеле на банке сидит, ровно как и Горетцка. Ужасно токсичный тренер, вообще ни к месту в Баварии, мало кому из болельщиков пришелся по душе
про одного из лучших в мире улыбнуло)))
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Ophiomorph
Ничего нового: токсик Тухель опять портит атмосферу в команде и выбирает любимчиков.
+4
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кэпко
Надеюсь Бавария последний клуб Тухлого и он завяжет с тренерством, устал читать его нытьё в каждом клубе.
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Jor Hakobyan
И правда он боец. Как можно ла лавку посадить. Без сомнении он лучше чем Упамекано
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Johnie
ММА? Греко-римский?
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Тимур Кондрашеа
этоот старый хрищ всем составом не доволен раз уж переезжал то надо было с собой всë челси взять с персонклом и стадионом
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Е.Р.
Выиграл ЛЧ на шару и строит из себя великого тренера.
Этот чел умудрился с ПСЖ проиграть чемпионат Франции.
Все что о нем надо знать.
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Fona
Ответ Cyle Rayner
про одного из лучших в мире улыбнуло)))
Ну так посмотри матчи Баварии в прошлом сезоне с Матейсом в старте, можно исключительно ЛЧ, и посмотри как он играл, был самым надежным в обороне и почти не ошибался
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TravenS
Ответ Fona
При Нагельсманне - один из лучших в мире, при Тухеле на банке сидит, ровно как и Горетцка. Ужасно токсичный тренер, вообще ни к месту в Баварии, мало кому из болельщиков пришелся по душе
Что при том, что при этом тренерах как был косячником, так и остаётся
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Jor Hakobyan
Ответ Burel
Я же говорил, что это нулёвый защ, а мне фаны Баварии втирали, что супер-топище
Готов на втирание?🤣
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