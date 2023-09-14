Тухель недоволен де Лигтом – он медленно продвигает мяч, делает много поперечных передач и мало вертикальных. Боссы «Баварии» ценят защитника как бойца
Томасу Тухелю не нравится стиль игры Маттейса де Лигта.
В прошлом сезоне защитник сборной Нидерландов был стабильным игроком стартового состава мюнхенского клуба, однако в начале этого сезона он стал третьим выбором на позицию – его опережают Ким Мин Чжэ и Дайо Упамекано.
Главный тренер «Баварии» недоволен тем, что де Лигт медленно продвигает мяч, делает слишком много поперечных передач и мало вертикальных.
Де Лигт знает, над чем ему нужно работать, знает, что Тухель ожидает от него большего, и он готов к конкуренции за место в составе.
В тоже время в руководстве «Баварии» ценят де Лигта за его боевой дух.
Де Лигт провел лишь 1 из 4 матчей сезона в стартовом составе мюнхенцев. Его статистика – здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Этот чел умудрился с ПСЖ проиграть чемпионат Франции.
Все что о нем надо знать.