Тухель недоволен де Лигтом – он медленно продвигает мяч, делает много поперечных передач и мало вертикальных. Боссы «Баварии» ценят защитника как бойца

Томасу Тухелю не нравится стиль игры Маттейса де Лигта.

В прошлом сезоне защитник сборной Нидерландов был стабильным игроком стартового состава мюнхенского клуба, однако в начале этого сезона он стал третьим выбором на позицию – его опережают Ким Мин Чжэ и .

Главный тренер «Баварии» недоволен тем, что де Лигт медленно продвигает мяч, делает слишком много поперечных передач и мало вертикальных.

Де Лигт знает, над чем ему нужно работать, знает, что ожидает от него большего, и он готов к конкуренции за место в составе.

В тоже время в руководстве «Баварии» ценят де Лигта за его боевой дух.

Де Лигт провел лишь 1 из 4 матчей сезона в стартовом составе мюнхенцев. Его статистика – здесь.

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