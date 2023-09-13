«Мои команды много раз грабили в матчах с «Реалом». Иногда даже забываю, когда именно был конкретный скандал». Видаль о судействе игр «Мадрида»

Теги Бавария Интер Ювентус высшая лига Бразилия Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Артуро Видаль Атлетико Паранаэнсе Футбол

Артуро Видаль намекнул, что арбитры помогают «Реалу».

Чилиец, выступавший за «Барселону» с 2018 по 2020 год, раскритиковал судейство в матчах «Реала» во время трансляции на Twitch.

«Я иногда даже забываю, в каком именно матче «Реала» произошел конкретный [судейский] скандал.

Меня так много раз грабили в матчах против «Мадрида», что иногда я забываю детали. Столько раз мои команды грабили», – заявил бывший игрок «Ювентуса», «Интера» и «Баварии», сейчас выступающий за «Атлетико Паранаэнсе».

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55 комментариев

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MMMinor
ага

https://i.gifer.com/9BJm.gif
+28
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Александр Климов
Насколько упертым в хорошем плане был атлетом и игроком....настолько ссыкливым нытиком стал!
+40
-22
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Direct free kick
Истеричный лживый недофутболист. Только и делал. что ловил красные карточки
+52
-37
+15
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Дядя ТУРА
Ответ MMMinor
ага https://i.gifer.com/9BJm.gif
ну это пенальти. жаль в то время не было Вар
+18
-4
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SancheZZZ
Да да, помним твою великолепную симуляцию, уткнулся ногой в газон и в истерике выпрашивал пенальти :)
+17
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Мохнатый55
Прав Видаль. Баварию в матчах с Реалом судьи убили два сезона подряд.
+32
-26
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Верховный Лорд
Адекватность Видаля всегда была сомнительной, ничего нового
+7
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Аврал
Да,не везло Видалю с Реалом.Драли частенько...)Мог бы на попе и лого Реала уже сделать..)
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Фран
Эталонное нытьё. Мне кажется, даже игроки Челси 2009 гораздо меньше жалуются на судейство, потому как понимают, что судейство было отвратное по обе стороны в той игре.
Запрос "Epic Fail Arturo Vidal Juventus-Real Madrid" - на известном видеохостинге обо всём красноречиво говорит. Это позорище на века. Тут и Кришу фору даст даже в матче с Шахтёром.
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Фран
Ответ rigobersong
А чего игрокам челси жаловаться, играли в большинстве после левого удаления Абидаля, и не сохранили результат против соперника:)) Судейство Эвребе это позор челси, даже заряженный судья не смог затащить тот отвратительный синий бус:)) Кстати вот пруфы:)) https://youtu.be/7GhMIhgumEk?si=DwLY1N85fW35vNAr Позорище!:))
Так в том то и дело. Тут ещё не надо забывать, что в матче с Челси, в первом именно, должен был быть пенальти на Анри.
Во втором удалили Абидаля ни за что. И не поставили 1-2 пенальти в ворота Барсы. Это по факту. Сначала игроки Челси много чего наговорили, а потом сами посмотрели и поняли, что Барселона прошла по праву, когда эмоции стихли. При этом чудным образом на следующий год все почему-то забывают гол Милито из офсайда и хорошо помнят якобы "симуляцию" Бускетса.
Проблема в том, что Видаль только ныть может. А то, что в Италии он вёл себя как кусок, грубиян и симулянт он почему-то забыл.
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FNT
Независимый объективный эксперт высказался. Спасибо ему за мнение.
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Верховный Лорд
Ответ Фран
Эталонное нытьё. Мне кажется, даже игроки Челси 2009 гораздо меньше жалуются на судейство, потому как понимают, что судейство было отвратное по обе стороны в той игре. Запрос "Epic Fail Arturo Vidal Juventus-Real Madrid" - на известном видеохостинге обо всём красноречиво говорит. Это позорище на века. Тут и Кришу фору даст даже в матче с Шахтёром.
Конечно нытье. Он же в Барселоне играл
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#SharkTeam
Ответ Homelender_666
Даже после 4:0 до сих пор больно от полуфинала 2022?)
По-твоему других причин писать про откровенный позор в матчах реала не бывает? Ну хотя бы просто указать на очевидный судейский скандал?
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mqh9pzrxgf
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Комментарий скрыт
Да ладно? Там на первых минутах только за фол на иско можно было давать кк, а сколько еще фолов было после, да вторая жк была левая, но там до нее куча моментов было где надо было удалять его
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Леван Мкртчян
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
А вот было бы здорово если бы такие высказывания были бы поводом для уголовной наказуемости. Артуром как болельщик Барсы, может ныть только о победах Реала. Так вот чтобы вам было все понятно и ясно. Реал после введения ВАР 1 Лч. БАРСА 0 И Несколько вылетов в Лиге Европы
Если бы за подобные бездоказательные высказывания сажали, то все местные сливочные ( и не только)болтуны, пишущие под новостями о Негрейре , уже давно сидели)
Так что заканчивай с таким подходом)

Да и , вероятно, Видаль тут набрасывает на судейские решения не из матчей с Барсой, а на матчи из других этапов своей карьеры ,там у него богатая история с Реалом.

Когда Видаль играл в Барсе , особых скандалов с судейством в Класико я не припомню
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Нефанатик
Ответ Burel
И это лишь вершина айсберга https://i.ibb.co/FKh8LnB/IMG-20230710-023059.jpg
Давай посчитаем ошибки судей в пользу Реала против команд видаля и против Реала?
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Аврал
Ответ Burel
как "драли" ? Голами из метровых офсайдов
..по-всякому
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rigobersong
Ответ Homelender_666
Администрация спорта, увольте модератора ригоберку. Он моментально удаляет комментарии с упоминанием себя, хотя они не оскорбительные.
А зачем ты вообще меня упоминаешь, я тебя давно добавил в ЧС, так сделай это и ты, что бы не видеть мои комментарии:)) Странная у тебя фиксация на моей скромной персоне:))
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Фран
Так в том то и дело. Тут ещё не надо забывать, что в матче с Челси, в первом именно, должен был быть пенальти на Анри. Во втором удалили Абидаля ни за что. И не поставили 1-2 пенальти в ворота Барсы. Это по факту. Сначала игроки Челси много чего наговорили, а потом сами посмотрели и поняли, что Барселона прошла по праву, когда эмоции стихли. При этом чудным образом на следующий год все почему-то забывают гол Милито из офсайда и хорошо помнят якобы "симуляцию" Бускетса. Проблема в том, что Видаль только ныть может. А то, что в Италии он вёл себя как кусок, грубиян и симулянт он почему-то забыл.
Там в первом матче ещё оффсайд свистнули, когда Это’о один на один выходил, хотя офсайдом там и не пахло, и Лэмпарда, кажется, не удалили за грубейший подкат сзади. А во втором у Баллака рука в штрафной была, по типу как у Пике, но ее почему-то даже ни в один обзор не включают)))
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VuNePonimaete
Ответ Burel
вот голы из офсайдоы. Теперь покажи хоть один такой в ворота реала https://i.ibb.co/FKh8LnB/IMG-20230710-023059.jpg
Я выше назвал гол Баварии с офсайда во второй игре 16/17. Рамос в свои забил где Левандовски в пассивном офсайде был и повлиял на эпизод. Фотку сам найдешь
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Нефанатик
Ответ Мохнатый55
Прав Видаль. Баварию в матчах с Реалом судьи убили два сезона подряд.
Мохнатка, давно тебя не было видно с твоим нытьем.
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Burel
Ответ rigobersong
А что разве в этом моменте пенальти назначили?:) Видаль симулировал, но эпизод арбитр разрешил честно, в отличии о тех о которых говорит Видаль, вот реально люди даже проверять факты не будут:)) https://youtu.be/csZ-z5Xp1wo?si=uHb864--7uwHgCp8
для фанатиков судейского проекта уже удивителен момент, где судья просто нейтрален 😂😂
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Direct free kick
Ответ Любезный Коссутий
так сильно забываю, что ни одного случая вспомнить не могу
вы до сих пор рыдаете за абсолютно верное удаление Нани, это лёгкий видализм
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Homelender_666
Администрация спорта, увольте модератора ригоберку. Он моментально удаляет комментарии с упоминанием себя, хотя они не оскорбительные.
+2
-2
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МАША К87
Проспался бы.
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