«Мои команды много раз грабили в матчах с «Реалом». Иногда даже забываю, когда именно был конкретный скандал». Видаль о судействе игр «Мадрида»

Артуро Видаль намекнул, что арбитры помогают «Реалу».

Чилиец, выступавший за «Барселону» с 2018 по 2020 год, раскритиковал судейство в матчах « » во время трансляции на Twitch.

«Я иногда даже забываю, в каком именно матче «Реала» произошел конкретный [судейский] скандал.

Меня так много раз грабили в матчах против «Мадрида», что иногда я забываю детали. Столько раз мои команды грабили», – заявил бывший игрок «Ювентуса», «Интера» и «Баварии», сейчас выступающий за « ».

«Реал», мы надерем вам задницу!» Видаль после победы «Фламенго» в Кубке Либертадорес

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