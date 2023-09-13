«Мои команды много раз грабили в матчах с «Реалом». Иногда даже забываю, когда именно был конкретный скандал». Видаль о судействе игр «Мадрида»
Артуро Видаль намекнул, что арбитры помогают «Реалу».
Чилиец, выступавший за «Барселону» с 2018 по 2020 год, раскритиковал судейство в матчах «Реала» во время трансляции на Twitch.
«Я иногда даже забываю, в каком именно матче «Реала» произошел конкретный [судейский] скандал.
Меня так много раз грабили в матчах против «Мадрида», что иногда я забываю детали. Столько раз мои команды грабили», – заявил бывший игрок «Ювентуса», «Интера» и «Баварии», сейчас выступающий за «Атлетико Паранаэнсе».
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Запрос "Epic Fail Arturo Vidal Juventus-Real Madrid" - на известном видеохостинге обо всём красноречиво говорит. Это позорище на века. Тут и Кришу фору даст даже в матче с Шахтёром.
Во втором удалили Абидаля ни за что. И не поставили 1-2 пенальти в ворота Барсы. Это по факту. Сначала игроки Челси много чего наговорили, а потом сами посмотрели и поняли, что Барселона прошла по праву, когда эмоции стихли. При этом чудным образом на следующий год все почему-то забывают гол Милито из офсайда и хорошо помнят якобы "симуляцию" Бускетса.
Проблема в том, что Видаль только ныть может. А то, что в Италии он вёл себя как кусок, грубиян и симулянт он почему-то забыл.
Так что заканчивай с таким подходом)
Да и , вероятно, Видаль тут набрасывает на судейские решения не из матчей с Барсой, а на матчи из других этапов своей карьеры ,там у него богатая история с Реалом.
Когда Видаль играл в Барсе , особых скандалов с судейством в Класико я не припомню