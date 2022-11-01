«Реал», мы надерем вам задницу!» Видаль после победы «Фламенго» в Кубке Либертадорес

обратился к после победы в Кубке Либертадорес.

Во время церемонии награждения, проходившей после финального матча Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» (1:0), Видаль взял микрофон и крикнул: «Реал», мы надерем вам задницу!»

Видаль выступал за «Барселону» с 2018 по 2020 год.

«Фламенго» и «Реал», который является действующим победителем Лиги чемпионов, могут встретиться на клубном чемпионате мира, дата и место проведения которого пока не определены. ФИФА рассматривает возможность организации соревнования на неделе, начинающейся 6 февраля.

«Фламенго» – «Реалу» после победы в Кубке Либертадорес: «Придет и ваше время!»