«Кадыров – очень влиятельная персона для Грозного. Он пользовался огромным уважением среди людей, помогал команде». Экс-форвард «Ахмата» Понсе о главе Чечни

Бывший игрок «Ахмата» Андрес Понсе назвал Рамзана Кадырова влиятельным человеком.

Форвард « », выступавший за грозненский клуб с 2019 по 2021 год, поделился мнением о главе Чеченской Республики.

– Многие бывшие футболисты « » рассказывают, что глава республики был частым гостем на тренировках команды. Вы его видели?

– Он всегда поддерживал клуб, но никогда не бывал на тренировках при мне. Конкретно у меня не было возможности с ним лично пересечься.

Но я знаю, что он очень влиятельная персона для Грозного, у него также много власти в клубе. По крайней мере, так было раньше.

Он был владельцем клуба, в экономическом плане со всех сторон помогал команде. Он пользовался огромным уважением в городе, среди людей, – сказал футболист из Венесуэлы.

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