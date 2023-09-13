«Кадыров – очень влиятельная персона для Грозного. Он пользовался огромным уважением среди людей, помогал команде». Экс-форвард «Ахмата» Понсе о главе Чечни

Теги премьер-лига Россия Первая лига Ахмат Рамзан Кадыров Андрес Понсе Акрон Футбол

Бывший игрок «Ахмата» Андрес Понсе назвал Рамзана Кадырова влиятельным человеком.

Форвард «Акрона», выступавший за грозненский клуб с 2019 по 2021 год, поделился мнением о главе Чеченской Республики.

– Многие бывшие футболисты «Ахмата» рассказывают, что глава республики Рамзан Кадыров был частым гостем на тренировках команды. Вы его видели?

– Он всегда поддерживал клуб, но никогда не бывал на тренировках при мне. Конкретно у меня не было возможности с ним лично пересечься.

Но я знаю, что он очень влиятельная персона для Грозного, у него также много власти в клубе. По крайней мере, так было раньше.

Он был владельцем клуба, в экономическом плане со всех сторон помогал команде. Он пользовался огромным уважением в городе, среди людей, – сказал футболист из Венесуэлы.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Зачем постоянно постить тут эти одинаково-хвалебные отзывы об этом мяснике?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Это тренд такой? Спрашивать бывших игроков Ахмата о Кадырове и о том, как там в Чечне?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mohnatiy
Оказывается, у великого спортсмена Кадырова есть даже собственный тег на спорце☝🏻
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Страх и уважение - это немного разные понятия
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
сегодня день кадырова на спортсру?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жан Поль Бельманда
🌹🌹 помер походу дон доныч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий