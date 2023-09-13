«Кадыров – очень влиятельная персона для Грозного. Он пользовался огромным уважением среди людей, помогал команде». Экс-форвард «Ахмата» Понсе о главе Чечни
Бывший игрок «Ахмата» Андрес Понсе назвал Рамзана Кадырова влиятельным человеком.
Форвард «Акрона», выступавший за грозненский клуб с 2019 по 2021 год, поделился мнением о главе Чеченской Республики.
– Многие бывшие футболисты «Ахмата» рассказывают, что глава республики Рамзан Кадыров был частым гостем на тренировках команды. Вы его видели?
– Он всегда поддерживал клуб, но никогда не бывал на тренировках при мне. Конкретно у меня не было возможности с ним лично пересечься.
Но я знаю, что он очень влиятельная персона для Грозного, у него также много власти в клубе. По крайней мере, так было раньше.
Он был владельцем клуба, в экономическом плане со всех сторон помогал команде. Он пользовался огромным уважением в городе, среди людей, – сказал футболист из Венесуэлы.
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