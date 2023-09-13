Экс-игрок «Терека» Короман: «Уважаю Кадырова, хочу передать ему привет и благодарности. Грозный стал как Дубай»
Огнен Короман рассказал, чем ему запомнился период в грозненском «Тереке».
– Вы играли в Грозном. Каким город тогда видели?
– Мы играли в Кисловодске. В Грозном не был, но я очень уважаю Рамзана Кадырова. Хочу передать ему привет и благодарности! Я себя очень хорошо чувствовал, когда играл за «Терек» (ныне «Ахмат» – Sports.ru).
– А чем запомнился период в «Тереке»?
– Была хорошая команда, но у нас что-то не получилось.
– Известно, что Рамзан Ахматович [Кадыров] дарит игрокам разные подарки. У вас было такое?
– Он ничего не подарил. Я там был всего три месяца.
– А про посещение тренировок правда?
– Да, он приходил на тренировки. Мне в целом очень нравилась команда. У команды хороший стадион. А Грозный стал как Дубай, – сказал экс-игрок «Терека», «Динамо» и «Крыльев Советов».
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Дубай: 14 млн чел
Грозный: 230 тыс чел
Заранее извиняюсь
Грозный стал как Дубай.
Ну тут сложно какие-то цензурные слова найти