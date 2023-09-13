Экс-игрок «Терека» Короман: «Уважаю Кадырова, хочу передать ему привет и благодарности. Грозный стал как Дубай»

Огнен Короман рассказал, чем ему запомнился период в грозненском «Тереке».

– Вы играли в Грозном. Каким город тогда видели?

– Мы играли в Кисловодске. В Грозном не был, но я очень уважаю . Хочу передать ему привет и благодарности! Я себя очень хорошо чувствовал, когда играл за «Терек» (ныне «Ахмат» – Sports.ru).

– А чем запомнился период в «Тереке»?

– Была хорошая команда, но у нас что-то не получилось.

– Известно, что Рамзан Ахматович [Кадыров] дарит игрокам разные подарки. У вас было такое?

– Он ничего не подарил. Я там был всего три месяца.

– А про посещение тренировок правда?

– Да, он приходил на тренировки. Мне в целом очень нравилась команда. У команды хороший стадион. А Грозный стал как Дубай, – сказал экс-игрок «Терека», «Динамо» и «Крыльев Советов».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS