Экс-игрок «Терека» Короман: «Уважаю Кадырова, хочу передать ему привет и благодарности. Грозный стал как Дубай»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Огнен Короман Рамзан Кадыров Футбол

Огнен Короман рассказал, чем ему запомнился период в грозненском «Тереке».

– Вы играли в Грозном. Каким город тогда видели?

– Мы играли в Кисловодске. В Грозном не был, но я очень уважаю Рамзана Кадырова. Хочу передать ему привет и благодарности! Я себя очень хорошо чувствовал, когда играл за «Терек» (ныне «Ахмат» – Sports.ru).

– А чем запомнился период в «Тереке»?

– Была хорошая команда, но у нас что-то не получилось.

– Известно, что Рамзан Ахматович [Кадыров] дарит игрокам разные подарки. У вас было такое?

– Он ничего не подарил. Я там был всего три месяца.

– А про посещение тренировок правда?

– Да, он приходил на тренировки. Мне в целом очень нравилась команда. У команды хороший стадион. А Грозный стал как Дубай, – сказал экс-игрок «Терека», «Динамо» и «Крыльев Советов».

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11 комментариев

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Антон Панарин
Турпоток 2022:
Дубай: 14 млн чел
Грозный: 230 тыс чел

Заранее извиняюсь
+10
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+7
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ygcn5c2ty9
вот куда Милохин улетел, в русский дубай
+5
-1
+4
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Ебздрогыч
В Грозном не был, но я очень уважаю Рамзана Кадырова.
Грозный стал как Дубай.

Ну тут сложно какие-то цензурные слова найти
+8
-6
+2
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Красная стрела
Не плохо так попылил у нас. Динамо и дубль Зениту в памятном 7:1. Крылья и бронзовые медали. А вот в Тереке и не особо играл🤷‍♂️
+2
-1
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madaev
Ответ Антон Панарин
Турпоток 2022: Дубай: 14 млн чел Грозный: 230 тыс чел Заранее извиняюсь
Хммм, причем тут туристы
+2
-1
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kbakha
Заранее извинился бы на всякий
+1
-1
0
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