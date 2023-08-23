Ташуев об «Ахмате»: «Кадыров в курсе происходящего, но весь рабочий диалог был с Даудовым. Я поздравил Магомеда с присвоением ему звания генерал-майора»
Сергей Ташуев высказался о Рамзане Кадырове и Магомеде Даудове.
– С Рамзаном Кадыровым давно общались?
– Он в курсе происходящего, но весь рабочий диалог у нас был с Магомедом Даудовым. При расставании пожелал ему удачи, знаю, что он сказал команде обо мне теплые слова: «Ташуев отработал хорошо, а с вас продолжим спрашивать».
Встряска так встряска, руководству виднее. Думаю, оно понимало, что вина не только на тренере. Я это решение уважаю, на днях поздравил Магомеда с присвоением ему звания генерал-майора (Владимир Путин присвоил главе парламента Чечни звание генерал-майора МВД – Sports.ru), пообщались.
Конечно, я расстроен, были планы, хотелось дольше задержаться в «Ахмате». Но добрая коммуникация сохранилась. А вот дилетантские слухи про физическую перегруженность покоробили, – сказал бывший главный тренер «Ахмата».
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