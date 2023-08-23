Ташуев об «Ахмате»: «Кадыров в курсе происходящего, но весь рабочий диалог был с Даудовым. Я поздравил Магомеда с присвоением ему звания генерал-майора»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Рамзан Кадыров Магомед Даудов Матч ТВ Футбол

Сергей Ташуев высказался о Рамзане Кадырове и Магомеде Даудове.

– С Рамзаном Кадыровым давно общались?

– Он в курсе происходящего, но весь рабочий диалог у нас был с Магомедом Даудовым. При расставании пожелал ему удачи, знаю, что он сказал команде обо мне теплые слова: «Ташуев отработал хорошо, а с вас продолжим спрашивать».

Встряска так встряска, руководству виднее. Думаю, оно понимало, что вина не только на тренере. Я это решение уважаю, на днях поздравил Магомеда с присвоением ему звания генерал-майора (Владимир Путин присвоил главе парламента Чечни звание генерал-майора МВД – Sports.ru), пообщались.

Конечно, я расстроен, были планы, хотелось дольше задержаться в «Ахмате». Но добрая коммуникация сохранилась. А вот дилетантские слухи про физическую перегруженность покоробили, – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

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5 комментариев

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T622222
Ирина Волк тоже генерал-майор…
+9
0
+9
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Магомед Саид Амирханов
Ну да!
0
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T622222
Ирина Волк тоже генерал-майор…
0
0
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Крыс Пол
Звание носит чисто номинальный характер
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0
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