Германия выиграла 1-й матч после увольнения Флика – с Францией. Команда не побеждала 5 игр

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Руди Феллер Ханс-Дитер Флик товарищеские матчи (сборные) Футбол

Германия обыграла Францию в первом матче после увольнения Ханса-Дитера Флика.

Немцы одержали победу в товарищеской игре со счетом 2:1. Командой руководил спортивный директор Руди Феллер.

Сборной Германии удалось прервать серию из 5 матчей без побед. Начиная с 28 марта она потерпела 4 поражения (в том числе 1:4 от Японии в субботу) и один раз сыграла вничью.

Следующим соперником станет команда США – 14 октября.

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12 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Германия исторически неудобный соперник для Франции. Да и вообще, после угрозы Магата стать тренером сборной, немцы на поле решили- ну н..р!)
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lundian
Ответ zenitprotivspama
в товарищеском...
У Германии до Евро других и нет
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kvn9
С победой болельщиков сб.Германии, минут 20-25 качественной игры набралось, в остальном позиционная игра, с некоторым игровым преимуществом Франции, впрочем, без особой остроты. Неожиданно понравился Та, неплохо защита и Хенрикс, ну и Мюллера с Сане нельзя не отметить.
+4
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+4
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lundian
Ответ Магомед Азаев
на мой взгляд, Фелер не тот тренер который должен возглавить сборную Германии!! Нагельсмана надо ставить
Феллер сказал что это его единственная игра
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Эркинбек Апаканов
Специально сливали Флика получается?
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Этьен Саломе
Ответ Этот Райола хочет денег
Германия исторически неудобный соперник для Франции. Да и вообще, после угрозы Магата стать тренером сборной, немцы на поле решили- ну н..р!)
у 🇨🇵 больше побед над 🇩🇪
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azario
Когда поставил на непроигрыш Франции👍
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Усы Экспертницы
Ответ lundian
Феллер сказал что это его единственная игра
Решил уйти непобежденным?)
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existing_god
Ответ kvn9
С победой болельщиков сб.Германии, минут 20-25 качественной игры набралось, в остальном позиционная игра, с некоторым игровым преимуществом Франции, впрочем, без особой остроты. Неожиданно понравился Та, неплохо защита и Хенрикс, ну и Мюллера с Сане нельзя не отметить.
зюле и джан тоже в порядке были
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vrisimo
Ответ Этот Райола хочет денег
Германия исторически неудобный соперник для Франции. Да и вообще, после угрозы Магата стать тренером сборной, немцы на поле решили- ну н..р!)
раньше так было. в последние 10 лет, все изменилось
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