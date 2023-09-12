Германия выиграла 1-й матч после увольнения Флика – с Францией. Команда не побеждала 5 игр

Германия обыграла Францию в первом матче после увольнения Ханса-Дитера Флика.

Немцы одержали победу в товарищеской игре со счетом 2:1. Командой руководил спортивный директор .

удалось прервать серию из 5 матчей без побед. Начиная с 28 марта она потерпела 4 поражения (в том числе 1:4 от Японии в субботу) и один раз сыграла вничью.

Следующим соперником станет команда США – 14 октября.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS