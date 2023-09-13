ЦСКА отдал Ушакова в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Егор Ушаков Футбол

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков переходит в «Крылья Советов».

Ушаков будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды с опцией выкупа. При этом в случае полноценного трансфера у ЦСКА будет право обратного выкупа игрока.

Со статистикой Ушакова подробно можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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Vagner01
Идиоты! Парень огонь! Нам же игроков девать некуда!
+25
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Серёга Соколов
Ну и болваны!!! Лучше бы Ермакова отдали
+17
-2
+15
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Иван Манин
Отличная идея. Давно пора. Задатки шикарные. Тренеры не доверяют. Потерял год-два. А в Крыльях доверяют молодым и умеют с ними работать, наверное, лучше всех в России.
+14
-1
+13
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Влад Безруков
Поболею за Егора персонально
Будет смешно, если он 16 числа выйдет и утрёт нос Федотову
Жаль, что можем потерять такого парня из-за упрямости тренера
Хорошо, что прописали обратный выкуп не такой дорогой
+6
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+5
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Islam Gasanov
Зачем с выкупом отдавать талантливого игрока? Не понимаю неужели не рассчитывают на него. Отдали бы просто в аренду набираться опыта
+4
-1
+3
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Михаил Дворников
Точно заиграет в Крыльях
+2
0
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Рома Политов
Ответ Vagner01
Я не видел что он слабее!
Сложно вообще что-то увидеть от Ушакова при том, что он не вызывается в сборные своих возрастов, постоянно лечится, а последний раз выходил на поле в марте месяце.
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raulka
Федотов всех выделяющихся на этом сером фоне игроков распродает
+2
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Алексей Смирнов
Вот это молодцы. Все правильно сделали. Игроков ЦСКА девать некуда, скамейка ломится, по 4 звезды на позицию имеем. Модем позволить таких, как Ушаков, сливать.
+3
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Геодез
Федотов деградант. Зачем продавать молодого игрока?Что происходит в клубе?Бабай с ума сошёл?
+2
0
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leon74
Прямо какое-то разбазаривание...
+2
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ЖУЛИК
Нафига??? Лучший из молодых
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Сергей Никулин
Совсем что-ли
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Влад Безруков
Ответ Кирилл
А если окажется, что Ушаков поймал звезду, о чем говорили многие, и требовал от тренера многого, то что тогда скажете ? Ведь ходили такие слухи как раз.
Скажу, что парень выходил играть и стабильно выдавал результат на поле
Мне плевать на то что у него в голове, если игрок доказывает свой уровень, а Егор доказывал
+2
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Islam Gasanov
Ответ Рома Политов
Есть условие об обратном выкупе
Ну хоть это радует что додумались прописать обратный выкуп,а то опять кто нибудь увел бы
+1
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Vagner01
Ответ Рома Политов
Парень пол года без футбола. Он старше и слабее Файзуллаева и скорее всего Арбузова.
Я не видел что он слабее!
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Тыр Пырыч
Осинькин не федот. Сделает из него футболиста
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Ибн Хоттабыч
Всё, у меня больше нет слов!!!
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Андрей Бирюков
Ответ tverd1
Игрок огонь, скорость дриблинг, удар но очень заметно, что физически он еще не готов играть на взрослом уровне. При любом контакте с защитникам он отлетает в сторону, после чего начинает излишне осторожничать и упрощать игру.
А что этот огонь зажёг в последнее время??? Зачем ему лавку полировать и зарплату просто так получать??? Пусть играет и приноси пользу себе и клубу в аренде... А там по факту посмотрим, что с ни дальше делать... Это правильно!!!
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Platini-K/S
Хорошая новость!
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Иван Манин
Ответ Павел Горбанёв
Что значит «право выкупа»? Это относится к ЦСКА или Крыльям?
К Крыльям.
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tverd1
Игрок огонь, скорость дриблинг, удар но очень заметно, что физически он еще не готов играть на взрослом уровне. При любом контакте с защитникам он отлетает в сторону, после чего начинает излишне осторожничать и упрощать игру.
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Рома Политов
Ответ Islam Gasanov
Зачем с выкупом отдавать талантливого игрока? Не понимаю неужели не рассчитывают на него. Отдали бы просто в аренду набираться опыта
Есть условие об обратном выкупе
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Ilya_Panchenko
Ответ Islam Gasanov
Зачем с выкупом отдавать талантливого игрока? Не понимаю неужели не рассчитывают на него. Отдали бы просто в аренду набираться опыта
Есть обратный выкуп
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Кирилл
Ответ Влад Безруков
Поболею за Егора персонально Будет смешно, если он 16 числа выйдет и утрёт нос Федотову Жаль, что можем потерять такого парня из-за упрямости тренера Хорошо, что прописали обратный выкуп не такой дорогой
А если окажется, что Ушаков поймал звезду, о чем говорили многие, и требовал от тренера многого, то что тогда скажете ?
Ведь ходили такие слухи как раз.
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