ЦСКА отдал Ушакова в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков переходит в «Крылья Советов».

Ушаков будет выступать за « » на правах аренды с опцией выкупа. При этом в случае полноценного трансфера у будет право обратного выкупа игрока.

Со статистикой подробно можно ознакомиться здесь.

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