ЦСКА отдал Ушакова в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа
Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков переходит в «Крылья Советов».
Ушаков будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды с опцией выкупа. При этом в случае полноценного трансфера у ЦСКА будет право обратного выкупа игрока.
Со статистикой Ушакова подробно можно ознакомиться здесь.
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Будет смешно, если он 16 числа выйдет и утрёт нос Федотову
Жаль, что можем потерять такого парня из-за упрямости тренера
Хорошо, что прописали обратный выкуп не такой дорогой
Мне плевать на то что у него в голове, если игрок доказывает свой уровень, а Егор доказывал
Ведь ходили такие слухи как раз.