Зарема Салихова высоко оценила работу Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

В сентябрьских матчах отбора Евро-2024 сборная под руководством экс-тренера « » обыграла сборные Эстонии (5:0) и Азербайджана (1:0).

« феерит в Бельгии! С его приходом сборная, которая катастрофически плохо выступила в Катаре, снова становится сплоченным коллективом.

Кое-кто смеялся над Тедеско: что ему важна атмосфера в команде, микроклимат, за излишнюю эмоциональность, называя ее наигранностью, а его футбол – скучным и примитивным. Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков «Спартака» – носители то ли духа, то ли душка», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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