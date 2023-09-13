Зарема о Тедеско в сборной Бельгии: «Феерит! Время показало, что примитивны российские эксперты, блогеры и пул экс-игроков «Спартака» – носители то ли духа, то ли душка»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Доменико Тедеско Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высоко оценила работу Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

В сентябрьских матчах отбора Евро-2024 сборная Бельгии под руководством экс-тренера «Спартака» обыграла сборные Эстонии (5:0) и Азербайджана (1:0).

«Тедеско феерит в Бельгии! С его приходом сборная, которая катастрофически плохо выступила в Катаре, снова становится сплоченным коллективом.

Кое-кто смеялся над Тедеско: что ему важна атмосфера в команде, микроклимат, за излишнюю эмоциональность, называя ее наигранностью, а его футбол – скучным и примитивным. Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков «Спартака» – носители то ли духа, то ли душка», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
Победы с Бельгией над Эстонией и Азербайджаном это феерия, конечно.
+78
-7
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вертуальный Человек
Ещё бы он с такой сборной не обыграл таких соперников
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Болельщик Биатлона
Ответ selso99
Победы с Бельгией над Эстонией и Азербайджаном это феерия, конечно.
Особенно феерические 1:0 над Азербайджаном
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Кублицкий
Опять набор слов 😂😂😂
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Ответ selso99
Победы с Бельгией над Эстонией и Азербайджаном это феерия, конечно.
такая уж зарема , сама не понимает что говорит.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
Спасибо за комплимент!
Победа над сборной Азербайджана ничто иное, как веха в истории сборной Бельгии в частности, и мирового в целом.
Практика показывает, что сборная Азербайджана именно тот рубикон, тот невидимый экран, по ту сторону которого прямая дорога к титулам.
Тот факт, когда великий тренер все же прошел Азербайджан, и об этом уникальным фактом говорят лучшие эксперты мира, показывает уровень национальной сборной Азербайджана.
Обыграть Азербайджан, Эстонию обыграть Бразилию, Англию несколько раз в году...это феерия.
Ждем следующего классико со сборной Бельгии.

---------------------------
Любители кожаного мяча Азербайджана.
13.09.2023.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
В Бельгии ещё не заказали мемориальную доску в ознаменовании исторической победы сборной над Эстонией? А если серьезно, наши и Египет с Катаром обыграть не могут. Так что смех то сквозь слезы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
можно подумать он Эстонией обыграл Бельгию.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Бояров
Так она же вроде его грязью поливала?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viktorpavlov70
Минимальная победа против Азербайджана и победа над Эстонией это феерит? Иногда лучше жевать, ну или что она там ещё ртом может делать!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Необходимо чтобы Зарема свои посты сначала носила Федуну на модерацию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
феерит? зарема, не смеши.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ну как бы всем и так очведино было, что тедеско для рпл это топ был
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Целого гранда мирового футбола Эстонию обыграли🤣🤣🤣 Зарема вообще думает прежде чем что-то ляпнуть? Леонид Арнольдович, объясните жене что она своим словесным потоком себя и вас позорит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Margor
Это она у него спрашивала, что он гей?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor.igorev
Ну так и я бы будучи тренером Бельгии вынес Эстонию и Азербайджан. Дал бы игрокам мяч и сказал, вынесите этот колхоз.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пырегов
Ответ selso99
Победы с Бельгией над Эстонией и Азербайджаном это феерия, конечно.
Матчи смотрел? А про другие что-то знаешь или дальше лида на спортсе не заглядываешь? Тедеско за полгода очень неплохую игру поставил, уже обыграв Швецию в отборе и Германию в товарищеском матче. Да была ничья с Австрией, но в этом нет ничего страшного.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
"С его приходом сборная, которая катастрофически плохо выступила в Катаре"

Эх, бельгийцам бы Тедеско в роли ГТ и эстонцев в роли соперников на ЧМ-22 и я вам гарантирую чемпионство никуда бы от Бельгии не делось. Рецепт успеха от мудрой Заремы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mike 60
Да уж… Выиграть у Азербайджана 1:0 и сыграть дома вничью с австрийцами - это гениально ))… Скорее, удивляет Австрия. Еще и «нагнули» Швецию оба раза.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Петров
Я вот только не помню,кто смеялся над Тедеско?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ширко1986
В следующем туре еще какую-нибудь Андорру на 90 минуте обыграют, она вообще с ума сойдёт от счастья))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.S.S.R.
Мозг как у конорейки.да эта сборная из группы выйдет и Всë. Бабка ты с базара.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grin of Ant
Да закройте вы её уже!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Ответ Александр Жердин
В Бельгии ещё не заказали мемориальную доску в ознаменовании исторической победы сборной над Эстонией? А если серьезно, наши и Египет с Катаром обыграть не могут. Так что смех то сквозь слезы.
Наши постоянно играют товарищеские матчи экспериментальными составами, и как попало. Сравнение некорректное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пацаны. Я уже чуть ли не умолять готов. 10 раз спрашивал. Кто такая Зарема, и почему её мысли на спортсе, чуть ли не каждый день?

Она владелицей портала стала?
Просто в списке редакции её нет. Типа серой кардинальши, ой, простите, кардиналки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий