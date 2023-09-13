Зарема о Тедеско в сборной Бельгии: «Феерит! Время показало, что примитивны российские эксперты, блогеры и пул экс-игроков «Спартака» – носители то ли духа, то ли душка»
Зарема Салихова высоко оценила работу Доменико Тедеско в сборной Бельгии.
В сентябрьских матчах отбора Евро-2024 сборная Бельгии под руководством экс-тренера «Спартака» обыграла сборные Эстонии (5:0) и Азербайджана (1:0).
«Тедеско феерит в Бельгии! С его приходом сборная, которая катастрофически плохо выступила в Катаре, снова становится сплоченным коллективом.
Кое-кто смеялся над Тедеско: что ему важна атмосфера в команде, микроклимат, за излишнюю эмоциональность, называя ее наигранностью, а его футбол – скучным и примитивным. Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков «Спартака» – носители то ли духа, то ли душка», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Победа над сборной Азербайджана ничто иное, как веха в истории сборной Бельгии в частности, и мирового в целом.
Практика показывает, что сборная Азербайджана именно тот рубикон, тот невидимый экран, по ту сторону которого прямая дорога к титулам.
Тот факт, когда великий тренер все же прошел Азербайджан, и об этом уникальным фактом говорят лучшие эксперты мира, показывает уровень национальной сборной Азербайджана.
Обыграть Азербайджан, Эстонию обыграть Бразилию, Англию несколько раз в году...это феерия.
Ждем следующего классико со сборной Бельгии.
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Любители кожаного мяча Азербайджана.
13.09.2023.
Эх, бельгийцам бы Тедеско в роли ГТ и эстонцев в роли соперников на ЧМ-22 и я вам гарантирую чемпионство никуда бы от Бельгии не делось. Рецепт успеха от мудрой Заремы.
Она владелицей портала стала?
Просто в списке редакции её нет. Типа серой кардинальши, ой, простите, кардиналки?