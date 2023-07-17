Игорь Шалимов: «Тедеско – говно, потому что занял 2-е место после 10-го или 5-го, выжал все что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Унаи Эмери Краснодар Доменико Тедеско брань Тимур Гурцкая Зарема Салихова Это футбол, брат! Футбол

Игорь Шалимов считает, что способен добиться со «Спартаком» успеха.

– Кого «Спартак» с Заремой выбирал?

– Тедеско и Эмери.

– Тедеско – говно, потому что занял второе место после десятого или после пятого, выжал все что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал.

– Но мы же не знаем, что происходило у него в семье.

– Зачем они (иностранцы – Sports.ru) нужны тогда здесь?

– А кто нужен?

– Я и ты (показывает на Тимура Гурцкая – Sports.ru).

– Где гарантии, что с вами «Спартак» станет чемпионом?

– «Краснодар» как играл? Стиль какой у меня? Подумайте об этом, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник красно-белых.

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60 комментариев

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Evergreen
Поэтому "говно" тренерует сборную Бельгии, а гений Игорёк раздаёт интервью на третьесортных ютуб-каналах, всё так
+178
-5
+173
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Eugene88
Ждем его и мостового в поп мма короче
+66
-2
+64
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Евгений Суворов
Аптека за углом)))
+52
0
+52
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Ovi174
Если Тедеско это - «говно», боюсь тогда представить какая субстанция Шалимов…..
+22
0
+22
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Three Days Grace
он же еще за пол года до конца чемпионата сказал, что уедет на родину по семейным обстоятельствам. Никого от тут не бросал)
+15
-1
+14
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Юрий Поляков
Мддддаааа…. Не красиво так оскорблять
+12
0
+12
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Alex Alex
Бухой походу
+12
-1
+11
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selso99
То ли дело Шалимов, ничего не выжимал из Урала, оставил его в зоне вылета, чтобы Гончаренко мог подняться
+8
0
+8
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vzi
Ответ poolshh
А Гурцкая то зачем нужен, тем более в Сп.
Как это зачем? Деньги сами себя не попилят. )
+7
0
+7
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poolshh
Ответ Eugene88
Ждем его и мостового в поп мма короче
Они даже подраться не смогут толеком.
+7
0
+7
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Ильдар Фарукшин
Пипец что с людьми происходит, но после таких комментариев это не люди. Урал что ли спомни. Вы тогда кто..... Гончаренко доказал кто вы как тренер
+6
-1
+5
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Кан и Баллак сидят в баре
"Вы все Тедеско! а Тедеско должно горовить громче!!!"
Сказочный...д.
+7
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Wayne Gretzky 99
Алкоголь все таки зло.
+5
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Кирилл Алдошин
Ответ Eugene88
Ждем его и мостового в поп мма короче
в эпик файтинге😅🤣
+4
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encaro_one
Не помню в Краснодаре, скорее всего очень средне играла команда, но в Ахмате и в Урале ты обосрался.
+4
0
+4
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SopTecret
Вот ведь г...о! Выжал всё из команды, занял второе место! Не то, что наши тренеры, которые на словах могут всё, а на деле команды играют на 30% и занимают места неведомо где. Либо они вообще мостовой
+3
0
+3
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antip2000@pisem.net
худший футбол за всю историю клуба Краснодар показывал именно при Шалимове
+2
0
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Волька-ибн-Алёша
распоясался вконец
+2
0
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Мегамизантроп
Стиль у него называется - лысеющий индюк
+2
0
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Растиньяк
Похоже, Игорек опять присел на бутылку
+3
-1
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Азиз Ибодуллаев
– А кто нужен?
- Я и ты!

в голос
+2
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чакСЕВЕРНАЯкореа
. Генеральному президенту ветки Спортс.ру.
Заявление.
Уважаемая редакция! Можно ли считать слово,сказанное про Тедеско мистером Шалимовым ,как печатное и использовать его нам всем на любую тему?
+2
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6tspey7tb5
Он по дороге успел в Азбуку зайти вискаря опять взял?
+2
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Redmurza
Мерзость
+3
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8c8dx72cs7
Боже ты мой. Стыдно даже как то за таких уникумов.
+2
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