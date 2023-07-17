Игорь Шалимов: «Тедеско – говно, потому что занял 2-е место после 10-го или 5-го, выжал все что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал»
Игорь Шалимов считает, что способен добиться со «Спартаком» успеха.
– Кого «Спартак» с Заремой выбирал?
– Тедеско и Эмери.
– Тедеско – говно, потому что занял второе место после десятого или после пятого, выжал все что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал.
– Но мы же не знаем, что происходило у него в семье.
– Зачем они (иностранцы – Sports.ru) нужны тогда здесь?
– А кто нужен?
– Я и ты (показывает на Тимура Гурцкая – Sports.ru).
– Где гарантии, что с вами «Спартак» станет чемпионом?
– «Краснодар» как играл? Стиль какой у меня? Подумайте об этом, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник красно-белых.
Сказочный...д.
- Я и ты!
в голос
Заявление.
Уважаемая редакция! Можно ли считать слово,сказанное про Тедеско мистером Шалимовым ,как печатное и использовать его нам всем на любую тему?