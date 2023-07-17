Игорь Шалимов: «Тедеско – говно, потому что занял 2-е место после 10-го или 5-го, выжал все что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал»

Игорь Шалимов считает, что способен добиться со «Спартаком» успеха.

– Кого «Спартак» с Заремой выбирал?



– Тедеско и Эмери.

– Тедеско – говно, потому что занял второе место после десятого или после пятого, выжал все что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал.

– Но мы же не знаем, что происходило у него в семье.



– Зачем они (иностранцы – Sports.ru) нужны тогда здесь?



– А кто нужен?

– Я и ты (показывает на Тимура Гурцкая – Sports.ru).

– Где гарантии, что с вами «Спартак» станет чемпионом?

– «Краснодар» как играл? Стиль какой у меня? Подумайте об этом, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник красно-белых.