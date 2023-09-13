Барселона – Бетис прогноз на матч 16 сентября 2023, Ла Лига

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Итак, матчи сборных состоялись, и мы возвращаемся к клубным поединкам. 16 сентября в рамках чемпионата Испании чемпион прошлого сезона «Барселона» принимает у себя дома «Бетис». И если вы не забыли, то этот матч пройдёт на Олимпийском стадионе в Монжуике, покуда «Камп Ноу» находится на реконструкции. С чем подойдёт к этому матчу Хави и компания?

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Барселона

 

Перед перерывом на игры сборных «Барса» шла на 3-м месте в Ла Лиге после 4 сыгранных встреч, сыграв вничью в первом туре с «Хетафе» (0:0) и выиграв следующие три поединка против «Кадиса» (2:0), «Вильярреала» (4:3) и «Осасуны» (2:1). Потеря очков в первом туре является тем фактором, из-за которого каталонцы идут 3-ми и отстают на два очка от мадридского «Реала». Идут третьими, потому что у «Жироны» при равенстве очков лучшая разница мячей «+5».

Уже можно считать открытием Ламина Ямаля, который недавно забил в ворота Грузии гол и стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании: игроку «Барсы» было 16 лет и 57 дней. За клуб он сыграл всего 5 матчей, но ещё не отличался забитыми мячами (хоть уже и открыл счёт ассистам). Возможно ли, что в ворота «Бетиса» он забьёт свой первый мяч на клубном уровне? Возможно. Тем более что впереди лигочемпионские матчи.

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Бетис

 

«Бетис» в этом сезоне начнёт свои выступления с группового этапа Лиги Европы УЕФА, поскольку занял 6-е место в минувшем розыгрыше. А положение его дел таково: 7-е место после 4 встреч и 7 очков. Две победы, одна ничья и одно поражение: в первом туре обыгран «Вильярреал» (2:1), во втором безголевая ничья с «Атлетико Мадрид», в третьем поражение уже от «Атлетика» из Бильбао (2:4), ну а в четвёртом победа над «Райо Вальекано» со счётом 1:0.

Если говорить о минувшем матче против «Райо Вальекано», то у «Бетиса» было колоссальное преимущество по игре: один раз после удара во втором тайме мяч и вовсе попал в штангу (хотя будем честны: мяч в штангу перевёл вратарь «Райо»). Но реализовать своё игровое преимущество «огурцы» смогли только благодаря шикарному удару Виллиана Хосе со штрафного. В предстоящем матче уже «Бетису» придётся ожидаемо побыть в шкуре «Райо», так как понятно, кто будет контролировать мяч.

Прогноз

 

Если сделать в Google запрос «Барселона – Бетис» и открыть календарь матчей, то здесь можно увидеть и текущую турнирную таблицу, и простенькую инфографику шансов по поводу исхода игры: 70% на каталонцев, 18% на ничью и 12% на «Бетис». Но деталей больше и не приводится, ведь подробности могут дать только букмекеры, к которым и обращаются любители футбола.

И в качестве примера мы обратимся к BetBoom, чтобы узнать, а что же ждать от этой встречи. Сверим исходы: победа «Барселоны» – 1.36, ничья – 5.39, победа «Бетиса» – 8.02. Различия определённые есть, поскольку в «Бетис» букмекеры здесь верят ещё меньше. Ну а если так, то двойные шансы рассматривать не будем и перейдём к следующему пункту.

Следующим пунктом у нас будут тоталы. Здесь предлагается тотал больше 3 за 1.86 и меньше 3 за 1.98. С учётом атакующего потенциала «Барселоны» здесь вполне можно выбирать и первый вариант, а также замахнуться на коэффициент побольше: 2.35 на тотал больше 3.5. Масла в огонь здесь добавляет и тот факт, что в матчах 3-го тура с участием обеих этих команд был синхронно пробит тотал больше 5.5 (вот только «Барса» свою встречу выиграла). Если говорить о командных тоталах, то в отношении хозяев можно выбрать больше 2 с кэфом 1.66 или больше 2.5 с кэфом 2.26. В отношении гостей тотал больше 0.5 с кэфом 1.62 более-менее реален, но больше 1.5 уже идёт за 3.83.

Напоследок немного о форах. Здесь предлагается фора на победу «Барселоны» (-1.5) с кэфом 1.99: разница в два гола будет вполне неплохой. Для «Бетиса» поражение с разницей меньше чем 2 мяча тоже может быть ожидаемым: фора (+1.5) с кэфом 1.84. В качестве более рискованных вариантов можно выбрать фору (-2) «Барселоны» с кэфом 2.86 или фору (+1) «Бетиса» за 2.47.

Рекомендуемая ставка: фора «Барселоны» (-1.5) за 1.99.

Будем исходить из того, что с «Хетафе» была случайность: хозяева имеют все шансы и в первом тайме решить исход противостояния со своим нынешним конкурентом. Ламин Ямаль неплохо себя показал в матчах сборных, даже побив рекорд Гави как самого молодого игрока, выходившего в стартовом составе. Так что было бы неплохо для него сказать своё слово на клубном уровне и открыть счёт голам за клуб. «Бетису» остаётся только пожелать выстоять в обороне и попытать счастье в редких контратаках.

Где смотреть матч Барселона – Бетис

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Барселона – Бетис
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Estadi Ol?mpic Llu?s Companys»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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