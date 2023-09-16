Первый же тур в Серии А после международной паузы на игры сборных команд дарит нам миланское дерби. Встреча станет центральной не только в Италии, но и во всей Европе. Очень жаль, что командам не удалось сыграть перед перерывом. Уж очень хороший ход набрали миланские коллективы. Сейчас есть риск, что не все игроки подойдут к противостоянию в оптимальном состоянии. Обычно пребывание в сборной на игроках сказывается по-разному. Некоторые совершили вояж за океан, другие оставались в Европе, но в состав национальных команд не попадали. Но в любом случае дерби это вещь ценная сама по себе, и скучно точно не будет.

«Интер» и «Милан» в Серии А единственные клубы, которые не потеряли ни одного очка, а нерадзурри к тому же не пропустили ни одного мяча. Последний раз команде удавалось такое шестьдесят лет назад. Оба клуба хорошо провели трансферную кампанию. Много критики раздавалось в адрес «Милана» по поводу продажи одного из ведущих и перспективных игроков команды Сандро Тонали в «Ньюкасл Юнайтед», но как показали первые матчи катастрофой это не стало, и отряд не заметил потери бойца. У «Интера» были свои неприятности, связанные с эпопеей вокруг нападающего Ромелу Лукаку, но в данной ситуации бельгийский форвард сам оказался неправ. «Интер» в любом случае остался в выигрыше, а вот насчет Лукаку, которого взял в «Рому» Жозе Моуринью, покажет только будущее. Матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца, начало в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТМ 2,5

Интер

Итак, «Интер», по оценкам некоторых экспертов провел одну из самых удачных трансферных кампаний в Европе. Причем из команды ушли ряд ключевых игроков: Марцело Брозович, Ромелу Лукаку, Эдин Джеко, Андре Онана, Робин Гозенс, Милан Шкриньяр, Роберто Гальярдини, Данило Д’Амброзио. Вот только по-настоящему жалеть стоит только по поводу камерунского голкипера, да и то за него удалось выручить солидные деньги. Все остальные не были в минувшем сезоне твердыми игроками основного состава по разным причинам. Некоторые по игровым, некоторые из-за травм.

Получилось, что «Интер» сохранил всех тех футболистов, которые добывали команде путевку в финал Лиги Чемпионов, да еще и усилился свободными агентами и приобрел сильных игроков. Французский форвард Маркус Тюрам не является прямой заменой Лукаку или Джеко, но сочетает качества обоих. Он уже начал совершать результативные действия. Место в воротах занял опытный Янн Зоммер, который ногами действует не хуже Онана, линию обороны наверняка укрепит Бенжамен Павар.

В центре поля отличное приобретение в лице Давиде Фраттези. Все это не считая Карлоса Аугусто, Янна Биссека, Хуана Куадрадо, Марко Арнаутовича. У Симоне Индзаги появился богатый выбор игроков, возможность усиливать игру и варьировать тактику. В первых двух турах как раз на классе были обыграны «Монца» и «Кальяри». Казалось, что проблемы черно-синим может создать крепкая «Фиорентина». Но не тут-то было, хозяева практически не дали ни шанса гостям, преимущество «Интера» в матче было подавляющим. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием нерадзурри.

Серия А. 03.09.2023, «Интер» — «Фиорентина» — 4 : 0

— «Фиорентина» — : 0 Серия А. 28.08.2023, «Кальяри» — «Интер» — 0 : 2

— 0 : Серия А. 19.08.2023, «Интер» — «Монца» — 2 : 0

— «Монца» — : 0 Товарищеский. 13.08.2023, «Интер» — «Эгнатия» — 4 : 2

— «Эгнатия» — : 2 Товарищеский. 09.08.2023, «Зальцбург» — «Интер» — 3 : 4

Факты и цифры

По итогам минувшего сезона «Интер» набрал 72 очка и занял 3 место, но смог пробиться в финал Лиги Чемпионов

С первых туров лидерство в гонке бомбардиров чемпионата Италии захватил Лаутаро Мартинес, на его счету 5 забитых мячей

По 2 результативные передачи отдали партнерам Маркус Тюрам и Федерико Димарко

Трое игроков команды в первых трех турах получили по желтой карточке

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Милан

Россонери вряд ли могут занести в актив прошлый сезон. Команду Стефано Пиоли бросало то в жар, то в холод. Впрочем, примерно такая же ситуация была и у кузенов. На некоторых отрезках чемпионата «Милан» действовал великолепно и просто разбирал своих соперников на запчасти. Но как только тускнела игра лидеров, в частности, Рафаэла Леау, то команду было совершенно не узнать. Два характерных примера: с одной стороны, разгром «Наполи», с другой, поражение в Кубке Италии от «Торино».

Чуть лучше получилось в Лиге Чемпионов. Миланцы вышли в плей-офф и в первом раунде смогли переиграть лондонский «Тоттенхэм», а во втором вновь расправились с «Наполи», который стремился выйти в финал турнира и имел на то все основания. Дальше был полуфинал с «Интером», но земляки в последнее время для команды Пиоли стали неудобным соперником. Россонери потерпели от кузенов четыре поражения подряд и явно задолжали своим болельщикам. С первых туров команда пытается реабилитироваться. Способствуют этому и трансферы.

Руководство команды в межсезонье раскошелилось на солидную сумму. Новички довольно хорошо влились в коллектив. Из английской Премьер-лиги пришли Кристиан Пулишич и Рубен Лофтус-Чик, из Ла Лиги Самюэл Чуквуезе и Юнус Муса, хорошим усилением в нападении должен стать Ноа Окафор, перешедший из «Зальцбурга». По крайней мере сейчас у всех лидеров есть достойная замена, чтобы не возникла ситуация как в прошлом сезоне. Матч с «Интером» станет серьезной проверкой. Перед вами результаты пяти последних матчей «Милана».

Серия А. 01.09.2023, «Рома» — «Милан» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 26.08.2023, «Милан» — «Торино» — 4 : 1

— «Торино» — : 1 Серия А. 21.08.2023, «Болонья» — «Милан» — 0 : 2

— 0 : Товарищеский. 13.08.2023, «Милан» — «Новара» — 4 : 2

Товарищеский. 12.08.2023, «Милан» — «Этуаль дю Сахель» — 4 : 0

Факты и цифры

В прошлом сезоне команда набрала 70 очков, заняла 4 место и попала в групповой этап Лиги Чемпионов

Лидером по забитым мячам в новом сезоне стал французский нападающий Оливье Жиру, на его счету 4 гола, 3 из них с пенальти

Никто из игроков «Милана» не отдал более одной результативной передачи в трех первых турах

Фикайо Томори был удален в матче с «Ромой», получив 2 желтые карточки, всего 5 игроков «Милана» получили предупреждения с начала чемпионата

История личных встреч Интер и Милана

Команды из одного города, а это уже предполагает длинную историю личных поединков. Первый матч клубов состоялся в 1909 году и закончился победой россонери. С тех пор они встречались 255 раз в различных турнирах. У «Интера» небольшое преимущество по числу побед.

Победы «Интера» — 96

Победы «Милана» — 85

Ничьи — 74

Самая крупная победа «Интера» — 5 : 0

Самая крупная победа «Милана» — 6 : 0

С января 2021 года команды в различных турнирах встретились уже 11 раз, в одном лишь 2023 календарном году это уже будет пятая встреча. На этом отрезке у россонери лишь две победы и дважды команды сыграли вничью. Причем в январе в матче за Суперкубок Италии «Интер» учинил сопернику разгром. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Лига Чемпионов. 16.05.2023, «Интер» — «Милан» — 1 : 0

— «Милан» — : 0 Лига Чемпионов. 10.05.2023, «Милан» — «Интер» — 0 : 2

— 0 : Серия А. 05.02.2023, «Интер» — «Милан» — 1 : 0

— «Милан» — : 0 Суперкубок Италии. 18.01.2023, «Милан» — «Интер» — 0 : 3

— 0 : Серия А. 03.09.2022, «Милан» — «Интер» — 3 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Интер — Милан

От этого поединка можно ждать чего угодно. Но нейтральному болельщику лучше надеяться на быстрый гол, который резко сможет оживить игру. «Интер» пока практически безошибочно действует в обороне, а атака команды ни в чем не уступает визави. В такой ситуации многое может решить индивидуальное мастерство игроков. Складывается впечатление, что у номинальных хозяев поля будет небольшое преимущество. Букмекеры считают также. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Интера» — 2,19

Ничья — 3,49

Победа «Милана» — 3,34

Примерно такие же цифры мы видели перед первым матчем полуфинала Лиги Чемпионов. Тогда «Интер» просто смял соперника с первых минут и не оставил ему шансов. Пиоли сделал выводы, но черно-синие все равно окажутся лучше и на этот раз.

Где смотреть матч Интер – Милан

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