«Крылья» выкупили Бабкина у «Локомотива». Контракт – на 4 года
«Крылья Советов» выкупили Сергея Бабкина у «Локомотива».
20-летний полузащитник, выступавший за самарский клуб на правах аренды, подписал контракт на 4 года. Бабкин перешел в «Крылья Советов» зимой 2023 года, и по окончании сезона клуб договорился с «Локомотивом» о продлении арендного соглашения.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 40 миллионов рублей.
В текущем сезоне Мир РПЛ Бабкин отметился 2 голами в 6 матчах чемпионата. Его подробная статистика доступна здесь.
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