«Крылья» выкупили Бабкина у «Локомотива». Контракт – на 4 года

«Крылья Советов» выкупили Сергея Бабкина у «Локомотива».

20-летний полузащитник, выступавший за самарский клуб на правах аренды, подписал контракт на 4 года. Бабкин перешел в « » зимой 2023 года, и по окончании сезона клуб договорился с « » о продлении арендного соглашения.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 40 миллионов рублей.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бабкин отметился 2 голами в 6 матчах чемпионата. Его подробная статистика доступна здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS