«Крылья» выкупили Бабкина у «Локомотива». Контракт – на 4 года

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Сергей Бабкин Футбол

«Крылья Советов» выкупили Сергея Бабкина у «Локомотива».

20-летний полузащитник, выступавший за самарский клуб на правах аренды, подписал контракт на 4 года. Бабкин перешел в «Крылья Советов» зимой 2023 года, и по окончании сезона клуб договорился с «Локомотивом» о продлении арендного соглашения.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 40 миллионов рублей.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бабкин отметился 2 голами в 6 матчах чемпионата. Его подробная статистика доступна здесь.

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20 комментариев

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Roman
Ответ xakk
ага, а у самого в основе сплошь игроки из Крыльев, закормил всех прям
Баринов, Погостнов, Миранчук, Карпукас, Морозов. Плюс ещё на замену выходят Куликов, Худяков, Раков. Это все воспитанники Локо
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ygcn5c2ty9
хорошая работа селекции, очень быстро выкупили за адекватные деньги
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Александр Теплов
Серёга- добротный игрок. Очень пригодится команде.
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error505
Хороший игрок, жаль, что отдали. Все равно удачи, Сергей!
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Плацкарт Вагоныч
Удачи Сергею! У него есть все, чтобы расти и прогрессировать! Главное, чтобы без серьезных травм!
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timaristo
Ответ Roman
Баринов, Погостнов, Миранчук, Карпукас, Морозов. Плюс ещё на замену выходят Куликов, Худяков, Раков. Это все воспитанники Локо
+Лантратов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Магкеев
+3
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Kinelon
Не могу понять, почему отдали, то-ли не хотят развивать, то-ли не могут?
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suwor
На информацию Вани иногда можно обращать внимание. Вот, в данном случае, точно всё разузнал, сообщил. Полноценный контракт, без участия ушлого агента и парень весьма перспективный, и на поле не тушуется, и возраст самый что ни на есть футбольный - уже почти-что 21 год. И ведь заметно же, как возмужал под руководством гл.тренера! Удачи в "Крыльях" Сергею!
Трансферное окно плавно закрывается, а удивительных приобретений, о которых говорил губернатор, видимо не будет...
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error505
Ответ Roman
Кто известный воспитанник Крыльев в РПЛ? Или ты чертановских считаешь воспитанниками Самары?
чертановские стали более известными в крыльях, для меня они уже как самарские воспитанники
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Kinelon
Ответ igor.igorev
У Крыльев есть свои воспитанники? Перечисли их, а то я что-то подзабыл кто это такие.
Бабкин воспитанник Анжи, Локомотив просто взял его, как перспективного, тоже самое делают и Крылья
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suwor
Ответ igor.igorev
У Крыльев есть свои воспитанники? Перечисли их, а то я что-то подзабыл кто это такие.
Здорово, Игорёк! А ты вот скажи, не темни, воспитанник с какого момента и до какого считается? Вот отдали в ясли - воспитанник? Потом отвели в детский сад - уже не воспитанник или как? А потом школа - тоже не воспитанник? Если ты вот так считаешь, то как же у тебя всё просто, однако!
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error505
Ответ Roman
Локо кормит своими воспитанниками почти всю РПЛ. Наверное, нет клуба, в котором не было бы воспитанника Локо
как и крылья
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timaristo
Ответ xakk
ага, а у самого в основе сплошь игроки из Крыльев, закормил всех прям
кто воспитанник Крыльев в составе Локомотива?
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Roman
Ответ error505
как и крылья
Кто известный воспитанник Крыльев в РПЛ? Или ты чертановских считаешь воспитанниками Самары?
+1
-1
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igor.igorev
Ответ error505
как и крылья
У Крыльев есть свои воспитанники? Перечисли их, а то я что-то подзабыл кто это такие.
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Павел Гребнев
Ответ suwor
Здорово, Игорёк! А ты вот скажи, не темни, воспитанник с какого момента и до какого считается? Вот отдали в ясли - воспитанник? Потом отвели в детский сад - уже не воспитанник или как? А потом школа - тоже не воспитанник? Если ты вот так считаешь, то как же у тебя всё просто, однако!
Есть четкое определение воспитанника - 3 года в системе клуба до наступления 21-летия. И комиссионные в дальнейшем платятся при трансферах на этом основании клубу, чьим воспитанником он является. Вроде ничего сложного.
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