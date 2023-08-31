Трансфер Жуниньо в ЦСКА сорвался. Армейцы не дали банковских гарантий (Андре Эрнан)

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Ред Булл Брагантино Жуниньо Капишаба деньги Футбол

Защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба не перейдет в ЦСКА.

По данным журналиста Андре Эрнана, трансфер сорвался из-за невозможности ЦСКА предоставить бразильскому клубу банковские гарантии, из-за чего «Брагантино» вышел из переговоров.

Жуниньо останется в «Брагантино» и вернется к тренировкам в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что сделка обойдется ЦСКА в 5,5+0,5 млн долларов. 

Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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BenWade
«Защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба не перейдет в ЦСКА»
«Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь»
Может все таки нападающий?
+43
-4
+39
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Андрей Сотников
Ответ Tollie
интересно, банковские гарантии по-армейски - это палец Гинера?
Твоя задница.
+24
-3
+21
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kaka10
"Мамой клянусь" от Бабаяна не убедило руководство Брагантино
+17
-5
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Николай Корягин
«Пока не будет фото денег с Бабаевым - никакого трансфера!» — сказали в Ред Булл Брагантино
+4
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ЦСКА УСБ
Пишут что головная компания Ред Булл наложило вето из за санкций. Понятно что давать гарантии под санкциями сложно.
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Teodrakis
Ну это потеря потерь... Теперь увидим его в каком нить Порту, Атлетико и так далее
+3
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Сергей Лимонников
Ответ Lavrentiy0602
все, что надо знать о менеджменте ЦСКА
И что надо знать? Если Ред Булл отказался отказался вести дела с Россией
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Юрий Скотников
Ответ BenWade
«Защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба не перейдет в ЦСКА» «Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь» Может все таки нападающий?
Интересоваться, не значит купить. Интересоватся можно и Месси,а купят ещё одного Гайича.
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Lavrentiy0602
все, что надо знать о менеджменте ЦСКА
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4 shizzle ma nizzle
жаль, штрафные лучше всех в мире кладёт
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Макс 1911
Ответ BenWade
«Защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба не перейдет в ЦСКА» «Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь» Может все таки нападающий?
Для них это нормально 😁 Профи ёпт!
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Михаил Рыбкин
Ответ Андрей Сотников
Твоя задница.
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brace
Ответ 4 shizzle ma nizzle
жаль, штрафные лучше всех в мире кладёт
Это про него что ли говорили, что на радость Заболотному, что радиоуправляемые удары/навесы у него? )
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Юрий Тюмин
Второй хоть в Москве..или тоже заблокировали
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Алексей Родин
как и ожидалось фашики до сих пор продолжают гадить...высшая раса)))
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Bob_Kolomb
А на чемпионате написали, что Рэд Булл заблокировал трансфер из-за санкций🤷‍♂
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Кирилл
Грустная новость..

Надеюсь, еще успеют кого-нибудь найти и дать гарантии по оплате..
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