Трансфер Жуниньо в ЦСКА сорвался. Армейцы не дали банковских гарантий (Андре Эрнан)
Защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба не перейдет в ЦСКА.
По данным журналиста Андре Эрнана, трансфер сорвался из-за невозможности ЦСКА предоставить бразильскому клубу банковские гарантии, из-за чего «Брагантино» вышел из переговоров.
Жуниньо останется в «Брагантино» и вернется к тренировкам в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что сделка обойдется ЦСКА в 5,5+0,5 млн долларов.
Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
«Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь»
Может все таки нападающий?
Надеюсь, еще успеют кого-нибудь найти и дать гарантии по оплате..