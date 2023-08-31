Трансфер Жуниньо в ЦСКА сорвался. Армейцы не дали банковских гарантий (Андре Эрнан)

Защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба не перейдет в ЦСКА.

По данным журналиста Андре Эрнана, трансфер сорвался из-за невозможности предоставить бразильскому клубу банковские гарантии, из-за чего « » вышел из переговоров.

останется в «Брагантино» и вернется к тренировкам в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что сделка обойдется ЦСКА в 5,5+0,5 млн долларов.

Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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