Титульным спонсором «МЮ» стала Qualcomm. Логотип чипа Snapdragon появится на форме в 2024 году
Qualcomm, производитель мобильных процессоров, будет титульным спонсором «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» проинформировал, что на передней части формы будет размещен логотип Snapdragon – системы на кристалле, включающей процессорные и графические ядра, модули связи и иные элементы.
Изменения запланированы на сезон-2024/25 и затронут все три комплекта игровой формы как мужской, так и женской команд.
Ранее сообщалось, что манкунианцы претендовали на 60 млн фунтов в год, в то время как сейчас получают от TeamViewer по 47 млн.
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