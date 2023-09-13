Титульным спонсором «МЮ» стала Qualcomm. Логотип чипа Snapdragon появится на форме в 2024 году

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

Qualcomm, производитель мобильных процессоров, будет титульным спонсором «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» проинформировал, что на передней части формы будет размещен логотип Snapdragon – системы на кристалле, включающей процессорные и графические ядра, модули связи и иные элементы.

Изменения запланированы на сезон-2024/25 и затронут все три комплекта игровой формы как мужской, так и женской команд.

Ранее сообщалось, что манкунианцы претендовали на 60 млн фунтов в год, в то время как сейчас получают от TeamViewer по 47 млн.

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9 комментариев

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Турко Ибрагимов
топовый спонсор
+4
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Мексиканская песня
Dragonborn.
+3
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Velirpa
Xiaomi United.
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134572784@vkontakte.ru
Ответ SeKToR
Дк это че, Сяоми всё-таки топ за свои деньги получается?))
ну вообще да
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Eden Hazard
Ответ Токсик
Самая дорогая сделка с титульником в мировом футболе
они ж 100 млн от Шевроле получали. и Сити себе нарисовали больше от Этихад.
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Стахович
Ответ Токсик
Самая дорогая сделка с титульником в мировом футболе
Реал давно уже больше получает
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