Лам считает ван Гала подходящим тренером для Германии: «Сильная личность с большим опытом. Он придал «Баварии» нужный вид благодаря своей философии»

Теги Бавария Филипп Лам Луи ван Гал бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Футбол

Филипп Лам привел аргументы в пользу назначения Луи ван Гала в сборную Германии.

«Как тренер, Луи ван Гал выступает за дисциплину, порядок и структуру в игре своих команд. Он всегда очень четко это говорит.

В «Баварии» он был тем, кто вовремя придал клубу нужный вид благодаря своей философии. Он сильная личность с большим опытом, который он приобрел в международном топ-футболе в качестве тренера клуба и сборной», – сказал бывший игрок сборной Германии в интервью Bild.

Ван Гал о работе со сборной Германии: «Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим»

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7 комментариев

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QWertY
Если немцы не хотят быть посмешищами на очередном турнире, то нужно приглашать Луи
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A A
Убедите Клоппа,хотя бы что б совмещал
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Артём Сергеев
я согласен,Ван Гал самое то на год - два,а Нагель должен в клубах себя зарекомендовать
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N. Vidich
Ван Гал может добиться успеха, например полуфинал будет неплохим достижением для этой сборной Германии. Работать он в таких условиях точно может, когда ожидания априори высоки, не считаясь с реальными возможностями
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Самозанятый
Ответ QWertY
Если немцы не хотят быть посмешищами на очередном турнире, то нужно приглашать Луи
Оставьте деда в покое. Ну он и так не в лучшем состоянии, а ему еще возиться с капризульками и миссионерами.
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