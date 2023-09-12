Лам считает ван Гала подходящим тренером для Германии: «Сильная личность с большим опытом. Он придал «Баварии» нужный вид благодаря своей философии»

Филипп Лам привел аргументы в пользу назначения Луи ван Гала в сборную Германии.

«Как тренер, Луи ван Гал выступает за дисциплину, порядок и структуру в игре своих команд. Он всегда очень четко это говорит.

В «Баварии» он был тем, кто вовремя придал клубу нужный вид благодаря своей философии. Он сильная личность с большим опытом, который он приобрел в международном топ-футболе в качестве тренера клуба и сборной», – сказал бывший игрок сборной Германии в интервью Bild.

Ван Гал о работе со сборной Германии: «Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим»

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