Здьелар о судействе Кукуяна с «Зенитом»: «Есть большой вопрос, не понимаю правил. Один раз арбитр показывает одно, в другом эпизоде – совсем другое»

Саша Здьелар недоволен судейством Павла Кукуяна в матче с «Зенитом».

ЦСКА и « » сыграли вничью (1:1) в 7-м туре Мир .

– Конечно, это плохой результат для ЦСКА. К сожалению, мы пропустили гол в конце. Но это большой вопрос к судье, потому что один раз он показывает одно, в другом эпизоде – совершенно другое. Я не понимаю всех правил. К судейству сегодня есть большой вопрос.

– Будете просить клуб, чтобы они попросили объяснение сегодняшнего судейства?

– Я не тот, кто будет просить об этом. Я не понимаю правил.

– Что можете сказать о потасовке в конце матча?

– Это часть дерби. Мы были взволнованы, пропустили в концовке. Это нормально. В таких матчах может происходить подобное.

– Что вы можете сказать о Фернандесе?

– Ничего.

– А о болельщиках?

– Было отлично играть при полном стадионе. Нам не хватает болельщиков, но они гонят нас вперед. Надеюсь, скоро они вернутся, – сказал полузащитник .

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