Здьелар о судействе Кукуяна с «Зенитом»: «Есть большой вопрос, не понимаю правил. Один раз арбитр показывает одно, в другом эпизоде – совсем другое»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Саша Здьелар Павел Кукуян Футбол

Саша Здьелар недоволен судейством Павла Кукуяна в матче с «Зенитом».

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ.

– Конечно, это плохой результат для ЦСКА. К сожалению, мы пропустили гол в конце. Но это большой вопрос к судье, потому что один раз он показывает одно, в другом эпизоде – совершенно другое. Я не понимаю всех правил. К судейству сегодня есть большой вопрос.

– Будете просить клуб, чтобы они попросили объяснение сегодняшнего судейства?

– Я не тот, кто будет просить об этом. Я не понимаю правил.

– Что можете сказать о потасовке в конце матча?

– Это часть дерби. Мы были взволнованы, пропустили в концовке. Это нормально. В таких матчах может происходить подобное.

– Что вы можете сказать о Фернандесе?

– Ничего.

– А о болельщиках?

– Было отлично играть при полном стадионе. Нам не хватает болельщиков, но они гонят нас вперед. Надеюсь, скоро они вернутся, – сказал полузащитник ЦСКА.

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28 комментариев

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korablev
Не в ту сторону акцент. Лучше бы обратили внимание на то, как:
- линейный арбитр признал свою ошибку в определении офсайда у Фернандеса, и тот в ответ его приобнял
- Роша после матча попросил извинения у Ерохина за то, что схватил его за горло и показал при этом, что, мол, это я дурак, с катушек слетел
- Заболотный и Кержаков говорили в интервью после матча, когда Заба выгораживал Михаила, и когда они же сказали друг другу очень теплые слова типа «Всегда приятно играть с тобой»

Уважение - вот что в целом сквозит между Зенитом и Цска, хотя матчи второй сезон между ними очень жаркие. И после Суперкубка они друг с другом обнимались, а не колкостями обменивались.
+118
-4
+114
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Nogoi89
Что не так с голом в ворота ЦСКА? Что там непонятно?
+44
-8
+36
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ТрактоПоктер
Ответ Nogoi89
Что не так с голом в ворота ЦСКА? Что там непонятно?
Ну договаривались же....
Голы Зенита не защитывать, пенальти в ворота ЦСКА не ставить .....
+51
-15
+36
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ТрактоПоктер
Ответ korablev
Не в ту сторону акцент. Лучше бы обратили внимание на то, как: - линейный арбитр признал свою ошибку в определении офсайда у Фернандеса, и тот в ответ его приобнял - Роша после матча попросил извинения у Ерохина за то, что схватил его за горло и показал при этом, что, мол, это я дурак, с катушек слетел - Заболотный и Кержаков говорили в интервью после матча, когда Заба выгораживал Михаила, и когда они же сказали друг другу очень теплые слова типа «Всегда приятно играть с тобой» Уважение - вот что в целом сквозит между Зенитом и Цска, хотя матчи второй сезон между ними очень жаркие. И после Суперкубка они друг с другом обнимались, а не колкостями обменивались.
Согласен, добавлю ещё что бразильцы двух команд после матча обнимались и Барриос и Мендесем
+21
0
+21
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Александр Смирнов
Ответ JIEOMEC
а мы тут сремся в комментариях
Точно. Не надо сраться в комментариях. Матч был хороший. Судейство нормальное. Ничья закономерный итог. Главное , что Спартак 10-й😆 , а все остальное лирика....
+22
-3
+19
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JIEOMEC
Ответ ТрактоПоктер
Согласен, добавлю ещё что бразильцы двух команд после матча обнимались и Барриос и Мендесем
а мы тут сремся в комментариях
+16
0
+16
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ТрактоПоктер
Ответ </c/>
кукуян правил незнает...
Ты тоже.
Правил русского языка....
+14
-2
+12
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ЛексЛютый
Ответ korablev
Не в ту сторону акцент. Лучше бы обратили внимание на то, как: - линейный арбитр признал свою ошибку в определении офсайда у Фернандеса, и тот в ответ его приобнял - Роша после матча попросил извинения у Ерохина за то, что схватил его за горло и показал при этом, что, мол, это я дурак, с катушек слетел - Заболотный и Кержаков говорили в интервью после матча, когда Заба выгораживал Михаила, и когда они же сказали друг другу очень теплые слова типа «Всегда приятно играть с тобой» Уважение - вот что в целом сквозит между Зенитом и Цска, хотя матчи второй сезон между ними очень жаркие. И после Суперкубка они друг с другом обнимались, а не колкостями обменивались.
Верно подмечено!
Кстати, именно уважение еще как-то сдержало ситуацию на поле от чего-то серьезного. Не знаю, сказали ли по ТВ, что это профессиональные действия судьи…
+12
-1
+11
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Groznyi2024
Ответ Nogoi89
Что не так с голом в ворота ЦСКА? Что там непонятно?
Непонятно почему не отменили. Потом могли бы просто извиниться и всё. Ну как в первом тайме.
+12
-3
+9
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Владислав88
Скажи спсибо, что ни одного пенальти за три эпизода не углядели. Три контакта было в штрафной с мантуаном, с Кругововым и Сергеевым. Какие бессоветсные футболисты в столице нет слов.
+22
-16
+6
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hammers
Ответ korablev
Не в ту сторону акцент. Лучше бы обратили внимание на то, как: - линейный арбитр признал свою ошибку в определении офсайда у Фернандеса, и тот в ответ его приобнял - Роша после матча попросил извинения у Ерохина за то, что схватил его за горло и показал при этом, что, мол, это я дурак, с катушек слетел - Заболотный и Кержаков говорили в интервью после матча, когда Заба выгораживал Михаила, и когда они же сказали друг другу очень теплые слова типа «Всегда приятно играть с тобой» Уважение - вот что в целом сквозит между Зенитом и Цска, хотя матчи второй сезон между ними очень жаркие. И после Суперкубка они друг с другом обнимались, а не колкостями обменивались.
Это приятный момент. Пусть эмоции искрят в игре, а после - взаимное уважение.
+6
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hammers
Ответ Не уверен!!
Если он не понимает правила - то почему виноват судья? Пусть сначала правила выучит и трактовки современные
Да правила могут быть любыми. Главное применять их последовательно, а не так, здесь буду, здесь не буду. Именно такое бесит больше всего
+5
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GrandLoG
Мне вот Зделар как игрок совсем не понятен, в отборе он не очень, в атаке тем более. Часто не успевает за атакими соперника и плохо их читает. Мне бы лично хотелось чтобы на его позицию пробовали Кисляка, уж больно понравился в кубковом матче, к тому же молодой, видно что есть куда расти. А со Зделарам впринципе все понятно, выше головы он не прыгнет, игрок средний. В целом картины сильно не портит, но хочется более сильного в отборе игрока в пару к Мендесу
+2
0
+2
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hammers
Ответ ЛексЛютый
Верно подмечено! Кстати, именно уважение еще как-то сдержало ситуацию на поле от чего-то серьезного. Не знаю, сказали ли по ТВ, что это профессиональные действия судьи…
Действия судьи как раз таки чуть не привели к массовой драке.
+2
0
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АланСмити
Ответ Александр Смирнов
Точно. Не надо сраться в комментариях. Матч был хороший. Судейство нормальное. Ничья закономерный итог. Главное , что Спартак 10-й😆 , а все остальное лирика....
судья не поставил несколько пенальти в ворота одной команды, а так да, судейство нормальное. ещё там команды несколько раз чуть не подрались из-за отсутствия жёлтых,но и это норма.
+4
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Виталик Украинский
Ответ Shuller18
Ну кстати по первому тайму с трибуны казалось, что Кукуян ЦСКА свистит любой контакт, а Зениту явно позволяет бороться больше, причём в одинаковых эпизодах. Так что Зделар не на пустом месте так говорит
Подозреваю что вы лишнего приняли на грудь, если пошли такие галюники. ЦСКА с первых минут умышленно фолил на ведущих игроках Зенита, а Кукуян давал свисток только на каждом пятом таком нарушении. Показанные ЖК только на 90 мин - это нонсенс при такой игре и статистике матча. Похоже, после жалоб Спартака, судьям дали указания "не ломать игру" столичным клубам, показывая за нарушения ЖК. Физруки и клубы середняки этим пользуются.
+10
-8
+2
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Сергей Ганжа
Ответ Владислав88
Скажи спсибо, что ни одного пенальти за три эпизода не углядели. Три контакта было в штрафной с мантуаном, с Кругововым и Сергеевым. Какие бессоветсные футболисты в столице нет слов.
Как по мне, пенальти был именно в моменте с Мантуаном.
+2
-1
+1
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El False
Ответ ТрактоПоктер
Ты тоже. Правил русского языка....
Болельщик спартака, ему простительно.
+1
0
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Shuller18
Ответ Виталик Украинский
Подозреваю что вы лишнего приняли на грудь, если пошли такие галюники. ЦСКА с первых минут умышленно фолил на ведущих игроках Зенита, а Кукуян давал свисток только на каждом пятом таком нарушении. Показанные ЖК только на 90 мин - это нонсенс при такой игре и статистике матча. Похоже, после жалоб Спартака, судьям дали указания "не ломать игру" столичным клубам, показывая за нарушения ЖК. Физруки и клубы середняки этим пользуются.
На каждом пятом, ещё и на жёлтые? А чего так мало, на каждом двадцатом и на красные, ври дальше.
+4
-3
+1
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Артем Галкин
А по мне все стабильно. Ни первого пенальти не назначил,ни второго.
+1
-1
0
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Shuller18
Ну кстати по первому тайму с трибуны казалось, что Кукуян ЦСКА свистит любой контакт, а Зениту явно позволяет бороться больше, причём в одинаковых эпизодах. Так что Зделар не на пустом месте так говорит
+14
-14
0
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ЗЕНИТ65
Ответ Виталик Украинский
Подозреваю что вы лишнего приняли на грудь, если пошли такие галюники. ЦСКА с первых минут умышленно фолил на ведущих игроках Зенита, а Кукуян давал свисток только на каждом пятом таком нарушении. Показанные ЖК только на 90 мин - это нонсенс при такой игре и статистике матча. Похоже, после жалоб Спартака, судьям дали указания "не ломать игру" столичным клубам, показывая за нарушения ЖК. Физруки и клубы середняки этим пользуются.
Кстати, первое нарушение было на ТРЕТЬЕЙ !!! секунде матча.
0
0
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