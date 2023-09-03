Здьелар о судействе Кукуяна с «Зенитом»: «Есть большой вопрос, не понимаю правил. Один раз арбитр показывает одно, в другом эпизоде – совсем другое»
Саша Здьелар недоволен судейством Павла Кукуяна в матче с «Зенитом».
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ.
– Конечно, это плохой результат для ЦСКА. К сожалению, мы пропустили гол в конце. Но это большой вопрос к судье, потому что один раз он показывает одно, в другом эпизоде – совершенно другое. Я не понимаю всех правил. К судейству сегодня есть большой вопрос.
– Будете просить клуб, чтобы они попросили объяснение сегодняшнего судейства?
– Я не тот, кто будет просить об этом. Я не понимаю правил.
– Что можете сказать о потасовке в конце матча?
– Это часть дерби. Мы были взволнованы, пропустили в концовке. Это нормально. В таких матчах может происходить подобное.
– Что вы можете сказать о Фернандесе?
– Ничего.
– А о болельщиках?
– Было отлично играть при полном стадионе. Нам не хватает болельщиков, но они гонят нас вперед. Надеюсь, скоро они вернутся, – сказал полузащитник ЦСКА.
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- линейный арбитр признал свою ошибку в определении офсайда у Фернандеса, и тот в ответ его приобнял
- Роша после матча попросил извинения у Ерохина за то, что схватил его за горло и показал при этом, что, мол, это я дурак, с катушек слетел
- Заболотный и Кержаков говорили в интервью после матча, когда Заба выгораживал Михаила, и когда они же сказали друг другу очень теплые слова типа «Всегда приятно играть с тобой»
Уважение - вот что в целом сквозит между Зенитом и Цска, хотя матчи второй сезон между ними очень жаркие. И после Суперкубка они друг с другом обнимались, а не колкостями обменивались.
Голы Зенита не защитывать, пенальти в ворота ЦСКА не ставить .....
Правил русского языка....
Кстати, именно уважение еще как-то сдержало ситуацию на поле от чего-то серьезного. Не знаю, сказали ли по ТВ, что это профессиональные действия судьи…