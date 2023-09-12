Матч Катар – Россия посетили 13 835 человек. Арена ЧМ-2022 вмещает 40 тысяч зрителей

Менее 14 тысяч человек посетили матч сборной России с Катаром.

За товарищеской игрой на стадионе «Аль-Джануб» наблюдают 13 835 человек.

Арена, принимавшая матчи ЧМ-2022 в ноябре-декабре, вмещает 40 тысяч зрителей.

ведет со счетом 1:0 за 10 минут до конца матча. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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