Матч Катар – Россия посетили 13 835 человек. Арена ЧМ-2022 вмещает 40 тысяч зрителей

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики высшая лига Катар Сборная Катара по футболу ЧМ-2022 товарищеские матчи (сборные) стадион Аль-Джануб Футбол

Менее 14 тысяч человек посетили матч сборной России с Катаром.

За товарищеской игрой на стадионе «Аль-Джануб» наблюдают 13 835 человек.

Арена, принимавшая матчи ЧМ-2022 в ноябре-декабре, вмещает 40 тысяч зрителей.

Катар ведет со счетом 1:0 за 10 минут до конца матча. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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4 комментария

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Oleg Olegov
Ну у людей дачи, шашлыки, картошку копают.
+9
0
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Артём Амирджанян
Ураааааа, забили участникам ЧМ!
+1
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Levaevich
И это без фан ID
0
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Kot_azur
Весь стадион стоя аплодировал силе русской воли, которая помогла сравнять счёт на 90-й минуте матча. Ещё одна славная страница в летопись отечественного футбола.
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